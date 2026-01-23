Quảng Ninh mở rộng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 24/01/2026
Hoàng Bách
23/01/2026, 16:42
Tại Quảng Ninh, các trường hợp đã có nhà ở duy nhất thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 30km trở lên và các trường hợp đang làm việc trên địa bàn tỉnh với thời gian làm việc liên tục tối thiểu 12 tháng đều thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội…
Tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin về những trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc, được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội.
Cụ thể, các trường hợp đã có nhà ở duy nhất thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 30km trở lên và các trường hợp đang làm việc trên địa bàn tỉnh với thời gian làm việc liên tục tối thiểu 12 tháng, đều thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội. Riêng lực lượng vũ trang nhân dân, điều kiện khoảng cách được áp dụng từ 10km trở lên so với nơi làm việc.
Trường hợp, đối tượng có nhiều địa điểm làm việc trên địa bàn tỉnh tại cùng một thời điểm thì được lựa chọn một địa điểm làm căn cứ để thụ hưởng chính sách.
Ngoài ra, tỉnh cũng quy định chi tiết khoảng cách từ nơi làm việc đến dự án nhà ở xã hội. Trong đó, người đã có nhà ở duy nhất thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa nơi làm việc từ 30km trở lên được đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án nằm trong phạm vi dưới 15km, tính từ địa điểm làm việc; đối với lực lượng vũ trang nhân dân, phạm vi này là dưới 7km.
Quy định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2026 đến ngày 31/5/2030.
Theo địa phương, việc ban hành quy định không chỉ góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, mà còn mở rộng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân, người lao động và lực lượng vũ trang tiếp cận nhà ở xã hội, qua đó bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
