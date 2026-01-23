Thứ Bảy, 24/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Quảng Ninh mở rộng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hoàng Bách

23/01/2026, 16:42

Tại Quảng Ninh, các trường hợp đã có nhà ở duy nhất thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 30km trở lên và các trường hợp đang làm việc trên địa bàn tỉnh với thời gian làm việc liên tục tối thiểu 12 tháng đều thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin về những trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc, được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội.

Cụ thể, các trường hợp đã có nhà ở duy nhất thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 30km trở lên và các trường hợp đang làm việc trên địa bàn tỉnh với thời gian làm việc liên tục tối thiểu 12 tháng, đều thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội. Riêng lực lượng vũ trang nhân dân, điều kiện khoảng cách được áp dụng từ 10km trở lên so với nơi làm việc.

Trường hợp, đối tượng có nhiều địa điểm làm việc trên địa bàn tỉnh tại cùng một thời điểm thì được lựa chọn một địa điểm làm căn cứ để thụ hưởng chính sách.

Ngoài ra, tỉnh cũng quy định chi tiết khoảng cách từ nơi làm việc đến dự án nhà ở xã hội. Trong đó, người đã có nhà ở duy nhất thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa nơi làm việc từ 30km trở lên được đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án nằm trong phạm vi dưới 15km, tính từ địa điểm làm việc; đối với lực lượng vũ trang nhân dân, phạm vi này là dưới 7km.

Quy định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2026 đến ngày 31/5/2030.

Theo địa phương, việc ban hành quy định không chỉ góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, mà còn mở rộng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân, người lao động và lực lượng vũ trang tiếp cận nhà ở xã hội, qua đó bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương

12:04, 14/01/2026

Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương

Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành gần 5.000 căn nhà ở xã hội trong 2026

16:03, 08/01/2026

Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành gần 5.000 căn nhà ở xã hội trong 2026

Chính sách nhà ở xã hội cần thiết kế phù hợp với từng nhóm người có công

08:52, 01/01/2026

Chính sách nhà ở xã hội cần thiết kế phù hợp với từng nhóm người có công

Từ khóa:

bất động sản nhà ở xã hội quảng ninh

Đọc thêm

Essensia Broadway và bài toán sở hữu chủ động trong chu kỳ đô thị mới

Essensia Broadway và bài toán sở hữu chủ động trong chu kỳ đô thị mới

Người mua bất động sản ngày càng ưu tiên những lộ trình sở hữu cho phép họ chủ động dòng tiền và thời gian. Trong bối cảnh đó, Essensia Broadway đề xuất nhiều kịch bản tiếp cận song song, phù hợp với những kế hoạch sống và đầu tư dài hạn.

Hà Nội gần như không còn nguồn cung nhà ở dưới 55 triệu đồng/m2

Hà Nội gần như không còn nguồn cung nhà ở dưới 55 triệu đồng/m2

Báo cáo mới nhất của BHS cho thấy thị trường nhà ở năm 2025 đã phục hồi mạnh mẽ khi ghi nhận nguồn cung và giao dịch tăng gấp đôi so với năm 2024.

Bất động sản hưởng lợi từ mô hình TOD

Bất động sản hưởng lợi từ mô hình TOD

Bất động sản là lĩnh vực hưởng lợi rõ nét từ mô hình TOD, khi các dự án gần ga metro ghi nhận sức cầu tốt và mức giá tăng cao. Bởi thực tế cho thấy, khả năng kết nối thuận tiện và hệ tiện ích đồng bộ giúp các dự án duy trì giá trị và thanh khoản bền vững…

ROX Living Diễn Châu: Dự án bất động sản pháp lý hoàn chỉnh thu hút dòng kiều hối

ROX Living Diễn Châu: Dự án bất động sản pháp lý hoàn chỉnh thu hút dòng kiều hối

Trong bối cảnh dòng kiều hối đang chảy mạnh về Nghệ An dịp cận Tết, ROX Living Diễn Châu được xem là dự án khẳng định năng lực của đơn vị phát triển, biến dự án thành "bến đỗ" an toàn cho dòng tiền tích sản cuối năm.

Khám phá không gian sống thu hút giới chuyên gia tại The Habitat Binh Duong

Khám phá không gian sống thu hút giới chuyên gia tại The Habitat Binh Duong

The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 là một trong những dự án nổi bật đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nhà ở chất lượng cao, vừa có môi trường sống tốt, vừa có tiện nghi hiện đại. Dự án hiện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng chuyên đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp trọng điểm như VSIP 1.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá vàng áp sát mốc 5.000 USD/oz, giá bạc vượt 100 USD/oz

Thế giới

2

Bất động sản và Đầu tư công là hai nhóm đặc biệt trong năm 2026?

Chứng khoán

3

VinaCapital: Thị trường sẽ phân hóa mạnh trong năm 2026

Chứng khoán

4

Ngân hàng Nhà nước bác bỏ hoang tin loại bỏ tiền mệnh giá thấp

Tài chính

5

Đại hội XIV của Đảng: Từ tầm nhìn chiến lược đến yêu cầu hành động quyết liệt

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy