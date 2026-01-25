Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Năm 2026 – năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026–2030 – được xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong Công điện số 06/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Năm 2026 mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước, đặt ra yêu cầu cao về điều hành, tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 24/1/2026, yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, tập đoàn và tổng công ty nhà nước khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời, yêu cầu các cơ quan chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế và trong nước, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, điều hành chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trước các biến động lớn.

ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA – TIỀN TỆ CHỦ ĐỘNG, PHỐI HỢP CHẶT CHẼ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được giao là xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động, trình Chính phủ trước ngày 5/2/2026.

Trong Công điện, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Mục tiêu xuyên suốt là vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn.

Ảnh minh họa,

Bộ Tài chính được giao tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu và chống thất thu thuế, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, bán lẻ. Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025.

Cùng với đó, các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc sử dụng dư địa nợ công và bội chi trong giới hạn an toàn được xác định là một giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó có phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng ổn định, an toàn, lành mạnh, qua đó từng bước đưa các thị trường này trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới.

Đối với chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa. Trọng tâm là điều hành lãi suất và tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô; quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối; ổn định giá trị đồng Việt Nam; định hướng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng.

Song song với đó, việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, triển khai phương án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt và tăng cường xử lý nợ xấu tiếp tục được đẩy mạnh. Ngân hàng Nhà nước cũng được yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập sàn hoặc sở giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 1/2026.

THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ CÔNG, KÍCH CẦU TIÊU DÙNG VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

Công điện của Thủ tướng xác định việc làm mới và thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, trong đó đầu tư được đặt ở vị trí trung tâm. Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đẩy mạnh giải ngân ngay từ đầu năm, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch được giao.

Việc tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu xây dựng và điều chỉnh vốn linh hoạt từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt được xác định là nhiệm vụ cấp bách. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao; ưu tiên các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số.

Ảnh minh họa.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng rà soát, đề xuất nâng cấp, hoàn thiện các tuyến cao tốc theo quy mô hoàn chỉnh; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông chiến lược, các tuyến đường sắt kết nối vùng và quốc tế, cũng như các dự án hàng không, cảng biển quan trọng. Mục tiêu xây dựng trên 110 nghìn căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2026 được tiếp tục nhấn mạnh, gắn với việc phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia.

Đối với tiêu dùng, Bộ Công Thương được giao chủ trì triển khai các giải pháp kích cầu, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; bảo đảm cân đối cung – cầu, bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, buôn lậu, gian lận thương mại.

Về xuất khẩu, Công điện yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết; mở rộng các thị trường mới như Halal, Trung Đông, châu Phi và Mỹ La-tinh. Đồng thời, quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến khai thác IUU, hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu trong tháng 4/2026.

TẠO ĐỘT PHÁ CHO CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Bên cạnh các động lực truyền thống, Công điện dành dung lượng lớn cho việc khai thác và tạo đột phá đối với các động lực tăng trưởng mới. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những trụ cột quan trọng cho tăng trưởng dài hạn.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao khẩn trương triển khai các dự án đã được bố trí vốn, tháo gỡ vướng mắc để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu nghiên cứu cơ chế đột phá phát triển các đại học quốc gia, các cơ sở giáo dục đại học xuất sắc và các chương trình nghiên cứu công nghệ chiến lược, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của trung tâm này và triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa. Việc phát triển hạ tầng số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn mạng.

Cùng với đó, chuyển đổi xanh tiếp tục được đẩy mạnh trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, du lịch, dịch vụ và nông nghiệp; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng và phát thải carbon thấp.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực phụ trách trực tiếp chỉ đạo việc triển khai Công điện; Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm các nhiệm vụ, giải pháp được thực hiện đồng bộ, hiệu quả ngay từ đầu năm 2026.