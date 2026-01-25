Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Sáng ngày 25/1 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trao đổi các định hướng lớn triển khai Nghị quyết Đại hội, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế...

Cùng dự buổi làm việc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại buổi làm việc, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ vui mừng được về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất bầu giữ chức Tổng Bí thư với số phiếu tuyệt đối. Các ý kiến cũng chia sẻ tinh thần phấn khởi của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trước thành công của Đại hội.

THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI XIV: NỀN TẢNG CHO TRIỂN KHAI ĐỐI NGOẠI GIAI ĐOẠN MỚI

Các Đại sứ cho biết dư luận kiều bào đánh giá cao các quyết sách được Đại hội XIV thông qua, tin tưởng các định hướng lớn sẽ tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, góp phần thúc đẩy tiến bộ toàn diện về kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Tổng hợp dư luận quốc tế, các Đại sứ cho biết nhiều quốc gia đánh giá Đại hội XIV là kỳ Đại hội thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và hướng tới các mục tiêu, kết quả cụ thể với lộ trình rõ ràng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thành công của Đại hội XIV thể hiện rõ ở việc xác định quan điểm, đường lối phát triển rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai. Đảng đã đề ra tầm nhìn 100 năm với tư duy đột phá, hành động quyết liệt, lấy nhân dân làm gốc, làm trung tâm của mục tiêu phát triển; bảo đảm ổn định để phát triển và phát triển để giữ vững ổn định.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cho rằng công tác nhân sự của Đại hội cho thấy sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng, lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Công tác tổ chức Đại hội được triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm hiệu quả.

Theo Thủ tướng, không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân đối với các quyết sách của Đảng và Nhà nước được thể hiện rõ; đồng thời, bạn bè quốc tế quan tâm, theo dõi và chúc mừng thành công của Đại hội, phản ánh uy tín, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục đôn đốc thực hiện các cam kết quốc tế; khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, làm rõ đường lối đối ngoại của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với đó, ngành Ngoại giao cần chủ động chiến lược trong công tác đối ngoại, tăng cường nghiên cứu, nắm bắt, phân tích và dự báo tình hình thế giới, khu vực một cách kịp thời, chính xác, qua đó nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng và Nhà nước.

TỰ CHỦ CHIẾN LƯỢC, NÂNG TẦM ĐỐI NGOẠI TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài về dự Đại hội XIV; đánh giá cao sự tham gia tích cực của ngành Ngoại giao trong quá trình đóng góp xây dựng các văn kiện Đại hội cũng như công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội tại các địa bàn công tác.

Tổng Bí thư nêu rõ những điểm mới và các định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội XIV vừa được thông qua. Trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế, Đại hội xác định, cùng với quốc phòng và an ninh, việc đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tự chủ chiến lược, tự cường, coi đây là nền tảng để hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc, tăng cường hợp tác quốc tế song song với giữ vững độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia – dân tộc.

Nghị quyết Đại hội XIV cũng khẳng định mục tiêu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới phải tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước, thể hiện rõ tâm thế, ý chí và khát vọng mới của dân tộc Việt Nam sau 40 năm Đổi mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài quán triệt sâu sắc tinh thần đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết, trước hết; phát huy tinh thần tận tụy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tính gương mẫu, nói đi đôi với làm, bảo đảm hiệu quả công việc đến cùng.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan đại diện bám sát định hướng đối ngoại của Đại hội XIV và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chiến lược quan trọng về đối ngoại và hội nhập quốc tế, như Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 250 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù triển khai hội nhập quốc tế; tới đây, Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV. Trên cơ sở đó, các cơ quan đại diện cần khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng địa bàn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện phát huy vai trò tiên phong trong nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình quốc tế và địa bàn công tác; chủ động tham mưu nhận diện, xử lý sớm các thách thức, đồng thời tranh thủ hiệu quả các cơ hội hợp tác, không để lỡ thời cơ trong thúc đẩy quan hệ thực chất với các đối tác.

Cùng với đó, các cơ quan đại diện cần ưu tiên cao cho ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học – công nghệ; tăng cường kết nối thị trường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trực tiếp đóng góp vào việc triển khai các công nghệ chiến lược và các dự án lớn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Hoạt động đối ngoại cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, coi hiệu quả và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo quan trọng.

Tổng Bí thư lưu ý, trên nền tảng thế và lực mới của đất nước, các cơ quan đại diện cần thể hiện hình ảnh một Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; tiếp tục lan tỏa “sức mạnh mềm” Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời làm tốt công tác cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; khẳng định ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIV, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước.