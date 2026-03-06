Bất động sản hàng hiệu lõi trung tâm: Xu hướng tài sản thừa kế của giới siêu giàu

Trong tư duy tích sản của tầng lớp tinh hoa tại Việt Nam, bất động sản (BĐS) từ lâu đã vượt khỏi vai trò một kênh đầu tư. Đó là nền tảng cho chiến lược bảo toàn tài sản và chuyển giao qua nhiều thế hệ.

Trong xu hướng này, bất động sản hàng hiệu - được bảo chứng bởi những thương hiệu danh giá toàn cầu và tọa lạc tại lõi trung tâm các siêu đô thị - ngày càng được lựa chọn như một "tài sản truyền đời" mang tính biểu tượng của các gia tộc thịnh vượng.

"DNA" ĐẦU TƯ CỦA GIỚI TINH HOA

Khi nhịp đập tài chính toàn cầu bước vào những chu kỳ rung lắc khó lường, dòng tiền của những cá nhân sở hữu tài sản thanh khoản trên 1 triệu USD (HNWI) âm thầm dịch chuyển về các giá trị bền vững: những tài sản hữu hình có khả năng chống chịu cao và tăng trưởng ổn định theo thời gian. Nếu chứng khoán hay tiền số là cuộc chơi của những con số biến thiên đầy rủi ro, thì bất động sản tại các vị trí lõi trung tâm (CBD) luôn được xem là “vùng trú ẩn” an toàn trong chiến lược bảo toàn và tích sản của giới thượng lưu.

Tư duy này không phải là phản ứng nhất thời, mà đã trở thành một dạng “DNA đầu tư” ăn sâu vào văn hóa sở hữu. Theo báo cáo Knight Frank (The Wealth Report 2025), bất động sản luôn đứng đầu danh mục tài sản ưu tiên của giới siêu giàu châu Á, bởi đó không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu trưng hữu hình cho sự hưng thịnh và vị thế của một gia tộc bền vững qua thời gian.

Khu đất Ba Son (Phường Sài Gòn, TP.HCM) là một trong số rất ít khu vực tại Việt Nam hội tụ đồng thời vị trí lõi trung tâm, trực diện ven sông và hệ thống hạ tầng đa phương thức hoàn chỉnh.

Những dải đất ven sông còn lại vì thế trở thành ‘cực phẩm’ vô giá. Sự cộng hưởng giữa vị trí lõi trung tâm và thế đất ven sông tạo nên một dạng khan hiếm kép, khiến BĐS tại đây trở thành tài sản đặc quyền được giới tinh hoa ưu tiên nắm giữ như một phần trong chiến lược di sản.

Một khi giá trị hữu hình đã được bảo toàn, bất động sản dần vượt khỏi vai trò của một kênh tài chính đơn thuần. Từ đó, giá trị biểu tượng - thể hiện qua cộng đồng cư dân, chuẩn sống, vị thế xã hội - trở thành tầng nghĩa cốt lõi của khái niệm “tài sản truyền đời”.

TỪ TÀI SẢN ĐẾN "TÀI SẢN BIỂU TƯỢNG"

Nếu vị trí trung tâm là điều kiện cần để bảo toàn giá trị hữu hình, thì sự bảo chứng từ thương hiệu quốc tế chính là điều kiện đủ để nâng tầm bất động sản thành “tài sản biểu tượng”. Tầng lớp siêu giàu toàn cầu hiểu rõ rằng danh tiếng cá nhân cần một “bối cảnh” tương xứng để hiện diện.

Việc lựa chọn nơi sống vì thế mang tính chiến lược, như cách chọn một tác phẩm đại diện cho toàn bộ phong cách sống và đẳng cấp cá nhân. Trong thế giới đó, việc “sống cạnh ai” đôi khi quan trọng không kém “sống ở đâu”. Sống giữa cộng đồng cùng đẳng cấp, cùng chuẩn mực và cùng hệ giá trị chính là lời tuyên ngôn thầm lặng nhưng đầy sức nặng về địa vị và bản sắc sống của chủ nhân.

Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu duy trì ở mức cao trong khi nguồn cung mới tại các đô thị lớn ngày càng hạn chế, phân khúc bất động sản hàng hiệu tiếp tục cho thấy sức hút bền vững. Theo báo cáo Branded Residences 2025/2026 của Savills, tổng số dự án bất động sản hàng hiệu toàn cầu dự kiến tăng khoảng 19% chỉ trong vòng một năm (2024-2025).

Mức chênh lệch giá trị gia tăng từ thương hiệu (brand premium) giữa bất động sản hàng hiệu và các sản phẩm không thương hiệu vẫn duy trì ở ngưỡng cao, đặc biệt ở các đô thị lớn, nơi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm. Khoảng chênh lệch này phản ánh mức giá trị được thị trường sẵn sàng trả cho các yếu tố thương hiệu, vận hành và giá trị biểu tượng, thay vì đơn thuần là mức giá cao, đồng thời cho thấy niềm tin dài hạn của giới siêu giàu vào khả năng bảo toàn giá trị của bất động sản hàng hiệu.

Tại châu Á, nơi văn hóa gia tộc và kế thừa đóng vai trò trọng yếu, các gia tộc quyền thế xem việc sở hữu bất động sản hàng hiệu khu vực lõi trung tâm hoặc ven sông như một cách "định danh bằng địa chỉ”, kiến tạo một nền tảng để nuôi dưỡng một di sản tinh thần bền vững cho thế hệ tiếp nối.

GRAND MARINA, SAIGON - TÀI SẢN HÀNG HIỆU MANG GIÁ TRỊ TRUYỀN ĐỜI, VƯỢT THỜI GIAN

Tại TP.HCM, Grand Marina, Saigon nổi bật là dự án bất động sản hàng hiệu duy nhất mang hai biểu tượng đỉnh cao trong ngành khách sạn toàn cầu - thương hiệu Marriott và JW Marriott. Được phát triển bởi Masterise Homes dưới sự bảo chứng chất lượng và dịch vụ từ Marriott International, dự án đánh dấu sự hiện diện toàn diện của phong cách sống hàng hiệu chuẩn quốc tế ngay giữa trung tâm kinh tế – văn hóa – tài chính năng động bậc nhất Việt Nam.

Toàn cảnh Grand Marina, Saigon với các tòa căn hộ hàng hiệu Marriott và biểu tượng tài chính Saigon Marina IFC.

Giá trị vị trí được cộng hưởng mạnh mẽ bởi hệ thống hạ tầng biểu tượng đang định hình và tiếp tục hoàn thiện diện mạo thành phố: tuyến đường ven sông với bến du thuyền, công viên di sản Ba Son, lá phổi xanh Thảo Cầm Viên, cùng bộ đôi biểu tượng tài chính tương lai là Saigon Marina IFC và UOB Plaza. Tổ hợp yếu tố này tái hiện công thức thành công của những quảng trường danh giá như Marina Bay Sands hay Icon Siam, bảo chứng cho tiềm năng tăng giá bền vững của những căn hộ hàng hiệu Grand Marina, Saigon.

Cư dân Grand Marina, Saigon tận hưởng bộ sưu tập tầm nhìn triệu đô.

Cư dân Grand Marina, Saigon được thụ hưởng một chuẩn sống được “may đo” theo tiêu chuẩn Marriott: từ dịch vụ concierge 24/7, hệ thống an ninh đa lớp, không gian sống riêng tư đến những tiện ích cá nhân hoá cao cấp. Đặc biệt, dự án còn tích hợp nền tảng ONVIA™ – hệ thống quản lý đặc quyền toàn cầu dành riêng cho cư dân hàng hiệu, mở rộng trải nghiệm sống xa xỉ ra toàn bộ hệ sinh thái Marriott quốc tế. Thông qua ONVIA, cư dân tại Grand Marina,Saigon được nâng hạng thẻ Marriott Bonvoy™ Gold Elite hoặc Platinum, tiếp cận dịch vụ concierge VIP, tham dự các sự kiện đặc quyền và nhận ưu đãi độc quyền áp dụng trong hệ thống Marriott toàn cầu.

Xu hướng này đã được khẳng định tại nhiều quốc gia trong khu vực. Tại Bangkok, The Residences at Mandarin Oriental bên dòng sông Chao Phraya là biểu tượng của các dòng tộc danh giá Thái Lan. Tại Singapore, giới siêu giàu sẵn sàng chi trả mức giá kỷ lục để sở hữu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton Residences - nơi thế hệ kế cận được nuôi dưỡng trong môi trường của các gia tộc xuất chúng nhất khu vực.

Từng bước định hình vị thế tương tự, và giá trị không được đo đơn thuần bằng tiện nghi, Grand Marina, Saigon mang đến một chất sống được giám tuyển nơi các thế hệ được thụ hưởng giá trị tinh hoa, sống giữa cộng đồng cùng đẳng cấp, và tự hào tiếp nối hành trình vươn tầm của gia tộc. Được vinh danh là “Best Luxury Residential Community Development in Vietnam” – Khu căn hộ đô thị hạng sang xuất sắc nhất Việt Nam tại giải thưởng Luxury Lifestyle Awards 2025 – Grand Marina, Saigon chính là minh chứng thực tế cho đẳng cấp quốc tế và giá trị bền vững của thế hệ tài sản truyền đời mới.