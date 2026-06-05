Thứ Sáu, 05/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Đà Nẵng: Theo dõi, đôn đốc xử lý 312 dự án gặp khó khăn, vướng mắc

Thanh Xuân

05/06/2026, 15:54

Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 2467/QĐ-UBND phân công các Phó Chủ tịch UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ trên địa bàn, với tổng số 312 dự án…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Kỳ Minh được phân công theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo 149 dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phan Thái Bình trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo 19 dự án và các dự án khác trong Khu kinh tế mở Chu Lai. Đối với các dự án trong Khu kinh tế mở Chu Lai chưa được phân công, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có trách nhiệm rà soát, tham mưu Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phan Thái Bình xem xét, thống nhất danh mục để theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Quang Nam phụ trách 29 dự án; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Chí Cường phụ trách 55 dự án; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phụ trách 23 dự án.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Nam Hưng, Tổ trưởng Tổ công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết, tháo gỡ, xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố; trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo 37 dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ.

Các Phó Chủ tịch UBND thành phố chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định và thẩm quyền tại Quyết định số 1823/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Các nội dung khác của Quyết định số 1988/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố quyết định thành lập Tổ giúp việc theo quy định.

Trước đó, Thành phố Đà Nẵng đã công bố danh mục 350 dự án, đất đai trên địa bàn Thành phố được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo các Nghị quyết số 170/2024/QH15 và 29/2026/QH16 của Quốc hội (đợt 1). Trong đó, có 216 dự án, đất đai áp dụng theo Nghị quyết số 170/2024/QH15; 11 dự án áp dụng theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Thành phố đồng thời giao các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có nội dung khó khăn, vướng mắc tương tự để tổng hợp, đề xuất bổ sung danh mục, kịp thời tháo gỡ những tồn tại, đưa dự án vào đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai.

Bộ Xây dựng làm rõ các tiêu chí hỗ trợ nhà ở cho người dân vùng thiên tai

15:41, 04/06/2026

Bộ Xây dựng làm rõ các tiêu chí hỗ trợ nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Hà Nội: Dự kiến giao Sở Xây dựng quyết định việc cho thuê và bán nhà ở cũ thuộc tài sản công

15:41, 04/06/2026

Hà Nội: Dự kiến giao Sở Xây dựng quyết định việc cho thuê và bán nhà ở cũ thuộc tài sản công

Đề xuất cơ chế linh hoạt trong điều chuyển và khai thác nhà, đất dôi dư

10:23, 04/06/2026

Đề xuất cơ chế linh hoạt trong điều chuyển và khai thác nhà, đất dôi dư

Từ khóa:

Đà Nẵng dự án gặp vướng mắc phân công xử lý

Đọc thêm

The Magnolia - Điểm chạm hoàn mỹ của cộng đồng cư dân tinh tuyển

The Magnolia - Điểm chạm hoàn mỹ của cộng đồng cư dân tinh tuyển

Ở một chuẩn sống nhất định, sự xa xỉ không còn nằm ở những gì được sở hữu, mà ở cách con người cảm nhận về nơi mình thuộc về. Tại The Magnolia, mỗi căn hộ được kiến tạo như một không gian phản chiếu bản sắc cá nhân, nơi sự riêng tư, thẩm mỹ và cảm xúc sống cùng tồn tại trong trạng thái cân bằng.

Liên doanh phát triển dự án TT GENESIS chính thức được thành lập tại Nam Sài Gòn

Liên doanh phát triển dự án TT GENESIS chính thức được thành lập tại Nam Sài Gòn

Ngày 4/6/2026, Liên doanh phát triển dự án TT GENESIS chính thức được thành lập, TT Capital hợp tác cùng các đối tác quốc tế, gồm Cosmos Initia, Hinokiya Group, Koterasu Partners - thương hiệu Nhật Bản uy tín trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, Vietmax Capital - định chế tài chính hàng đầu đến từ Singapore.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất mới từ ngày 1/7

TP. Hồ Chí Minh đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất mới từ ngày 1/7

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo quyết định quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), áp dụng từ ngày 1/7/2026 trên địa bàn Thành phố...

Bến Bắc Riverside mang chuẩn sống compound về lõi trung tâm Lạng Sơn

Bến Bắc Riverside mang chuẩn sống compound về lõi trung tâm Lạng Sơn

Trong bối cảnh quỹ đất khu vực trung tâm thành phố Lạng Sơn ngày càng khan hiếm và gần như không còn dư địa phát triển các khu đô thị quy mô lớn, Bến Bắc Riverside được xem là một trong những khu đô thị đồng bộ hiếm hoi còn lại tại vùng lõi thành phố.

Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ hình thành 8.000ha đất công nghiệp

Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ hình thành 8.000ha đất công nghiệp

Phía Tây Hải Phòng có 10 dự án khu công nghiệp, phía Đông Hải Phòng có 16 dự án khu công nghiệp đang triển khai, khi hoàn thành sẽ tạo ra 8.000ha đất công nghiệp…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thủ tướng: Nhà ở cho công nhân phải có giá thuê hợp lý, ổn định

Dân sinh

2

Hàng loạt CEO AI kêu gọi luật chống lại vũ khí sinh học

Kinh tế số

3

Tháo gỡ rào cản để phát huy tiềm năng điện sinh khối từ bã mía

Thị trường

4

Đà tăng của chứng khoán Hàn Quốc lộ dấu hiệu suy yếu

Thế giới

5

Chiến tranh Iran có khiến thế giới sớm chạm đỉnh nhu cầu dầu?

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy