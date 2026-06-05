Đà Nẵng: Theo dõi, đôn đốc xử lý 312 dự án gặp khó khăn, vướng mắc

Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 2467/QĐ-UBND phân công các Phó Chủ tịch UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ trên địa bàn, với tổng số 312 dự án…

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Kỳ Minh được phân công theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo 149 dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phan Thái Bình trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo 19 dự án và các dự án khác trong Khu kinh tế mở Chu Lai. Đối với các dự án trong Khu kinh tế mở Chu Lai chưa được phân công, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có trách nhiệm rà soát, tham mưu Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phan Thái Bình xem xét, thống nhất danh mục để theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Quang Nam phụ trách 29 dự án; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Chí Cường phụ trách 55 dự án; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phụ trách 23 dự án.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Nam Hưng, Tổ trưởng Tổ công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết, tháo gỡ, xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố; trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo 37 dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ.

Các Phó Chủ tịch UBND thành phố chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định và thẩm quyền tại Quyết định số 1823/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Các nội dung khác của Quyết định số 1988/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố quyết định thành lập Tổ giúp việc theo quy định.

Trước đó, Thành phố Đà Nẵng đã công bố danh mục 350 dự án, đất đai trên địa bàn Thành phố được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo các Nghị quyết số 170/2024/QH15 và 29/2026/QH16 của Quốc hội (đợt 1). Trong đó, có 216 dự án, đất đai áp dụng theo Nghị quyết số 170/2024/QH15; 11 dự án áp dụng theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Thành phố đồng thời giao các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có nội dung khó khăn, vướng mắc tương tự để tổng hợp, đề xuất bổ sung danh mục, kịp thời tháo gỡ những tồn tại, đưa dự án vào đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai.