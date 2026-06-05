Đà Nẵng: Theo dõi, đôn đốc xử lý 312 dự án gặp khó khăn, vướng mắc

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND Thành phố Hồ Kỳ Minh được phân công theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo 149 dự án khó khăn, vướng
mắc, chậm tiến độ.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phan
Thái Bình trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo 19 dự án và các dự án khác trong
Khu kinh tế mở Chu Lai. Đối với các dự án trong Khu kinh tế mở Chu Lai chưa được
phân công, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có trách nhiệm rà soát, tham mưu
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phan Thái Bình xem xét, thống nhất danh mục để theo
dõi, chỉ đạo.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND Thành
phố Lê Quang Nam phụ trách 29 dự án; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Chí Cường
phụ trách 55 dự án; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phụ trách 23
dự án.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần
Nam Hưng, Tổ trưởng Tổ công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết, tháo gỡ,
xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố; trực
tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo 37 dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ.
Các Phó Chủ tịch UBND thành phố
chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định và thẩm
quyền tại Quyết định số 1823/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phân
công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND Thành phố Đà Nẵng
nhiệm kỳ 2026-2031.
Các nội dung khác của Quyết định
số 1988/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng không trái với Quyết định
này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố quyết định
thành lập Tổ giúp việc theo quy định.
Trước đó, Thành phố Đà Nẵng đã công
bố danh mục 350 dự án, đất đai trên địa bàn Thành phố được áp dụng cơ chế,
chính sách đặc thù theo các Nghị quyết số 170/2024/QH15 và 29/2026/QH16 của Quốc
hội (đợt 1). Trong đó, có 216 dự án, đất đai áp dụng theo Nghị quyết số
170/2024/QH15; 11 dự án áp dụng theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.
Thành phố đồng thời giao các sở,
ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các dự án, đất đai trong các kết luận
thanh tra, kiểm tra, bản án có nội dung khó khăn, vướng mắc tương tự để tổng hợp,
đề xuất bổ sung danh mục, kịp thời tháo gỡ những tồn tại, đưa dự án vào đầu tư
xây dựng, khai thác sử dụng, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai.