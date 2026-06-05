Liên doanh phát triển dự án TT GENESIS chính thức được thành lập tại Nam Sài Gòn

Ngày 4/6/2026, Liên doanh phát triển dự án TT GENESIS chính thức được thành lập, TT Capital hợp tác cùng các đối tác quốc tế, gồm Cosmos Initia, Hinokiya Group, Koterasu Partners - thương hiệu Nhật Bản uy tín trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, Vietmax Capital - định chế tài chính hàng đầu đến từ Singapore.

Sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong hành trình hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhật Bản, Singapore và Việt Nam, thể hiện niềm tin bền vững đối với tiềm năng phát triển của thị trường nhà ở tại TP. HCM.

Nghi thức Ký kết Liên doanh Dự án TT GENESIS sáng ngày 4/6/2026. Ảnh: TT Capital.

Thị trường bất động sản đang ở giai đoạn phát triển chọn lọc chất lượng, giá trị thực và năng lực thực thi trở thành thước đo quan trọng, hướng đến tiêu chí kiến tạo giá trị bền vững.

"Thành công của TT Avio đã tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phát triển nhà ở”, Ngài Tổng Lãnh sự Nhật Bản nhận định tại Lễ ký kết Liên doanh Dự án TT GENESIS diễn ra ngày 4/6 tại TP. HCM.

Lời chúc mừng Thành lập liên doanh của ngài Tổng Lãnh Sự Nhật Bản – Ono Masuo. Ảnh: TT Capital.

Theo Ông, TT GENESIS là dự án sở hữu vị trí chiến lược tại Nam Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu ở thực ngày càng gia tăng của tầng lớp trung lưu, là hiệu quả hợp tác giữa kinh nghiệm phát triển bất động sản Nhật Bản, nguồn lực tài chính quốc tế và năng lực triển khai của doanh nghiệp Việt Nam.

SỰ CỘNG HƯỞNG CỦA KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ AM HIỂU THỊ TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG

Theo các bên tham gia liên doanh, TT GENESIS được phát triển trên cơ sở kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển nhà ở nhiều thập kỷ của các doanh nghiệp Nhật Bản, năng lực tài chính quốc tế cùng sự am hiểu sâu sắc về thị trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Tín – Chủ tịch HĐQT TT Capital cho biết: “Chúng tôi tin tưởng rằng sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án của TT Capital, kinh nghiệm quốc tế của Cosmos Initia thuộc Tập đoàn Daiwa House, sự tham gia của Hinokiya cùng nguồn lực tài chính mạnh mẽ từ Quỹ đầu tư Vietmax Capital Singapore và Koterasu Nhật Bản sẽ tạo dựng một liên minh vững mạnh, đủ năng lực tạo nên những thành công mới tại dự án TT GENESIS, đáp ứng nhu cầu ở thực ngày càng gia tăng tại Nam Sài Gòn.”

Theo ông Tín, sự tham gia của các đối tác quốc tế không chỉ mang đến nguồn lực tài chính mà còn đóng góp kinh nghiệm quản lý, tiêu chuẩn phát triển và hệ thống kiểm soát chất lượng đã được áp dụng tại nhiều thị trường phát triển trong khu vực.

ĐÓN ĐẦU ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA KHU NAM

TT GENESIS tọa lạc tại khu vực Phước Kiển, Nhà Bè – một trong những khu vực đang được hưởng lợi trực tiếp từ quá trình mở rộng hạ tầng giao thông phía Nam TP. HCM.

Dự án nằm trên trục Song hành Lê Văn Lương, kết nối rất thuận tiện với các tuyến giao thông huyết mạch như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ và cao tốc Bến Lức – Long Thành. Đồng thời, khu vực này còn được định hướng phát triển đồng bộ cùng hệ thống giao thông công cộng tương lai gồm MRT số 4, MRT số 7 và tuyến Metro Bến Thành – Cần Giờ.

Giới chuyên môn đánh giá, sự phát triển của hạ tầng giao thông không chỉ cải thiện khả năng kết nối mà còn tạo động lực gia tăng giá trị bất động sản cho toàn khu vực Nam Sài Gòn trong trung và dài hạn.

Phối cảnh dự án TT GENESIS (hình ảnh minh họa).

HƯỚNG TỚI CHUẨN SỐNG CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN TRI THỨC

TT GENESIS được quy hoạch trên quỹ đất rộng 1,9ha theo định hướng mật độ căn hộ thấp, đa tầng cảnh quan nội khu và hệ tiện ích đa trải nghiệm, gồm hai tòa tháp căn hộ cao 30 tầng và 12 căn nhà phố biệt lập, với hơn 1.400 sản phẩm nhà ở. Các căn hộ đều được thiết kế tối ưu khả năng tiếp cận không gian tự nhiên, phù hợp xu hướng đề cao sức khỏe, môi trường sống và chất lượng trải nghiệm.

Lợi thế đáng chú ý của TT GENESIS là vị trí tiệm cận đô thị Phú Mỹ Hưng và đô thị Zeitgeist City – hai trung tâm phát triển quan trọng của khu Nam TP. HCM. Từ dự án, cư dân tiếp cận được hệ thống giáo dục, bệnh viện FV, trung tâm triển lãm SECC chuẩn quốc tế cùng chuỗi tiện ích thương mại và dịch vụ cao cấp đã hình thành trong nhiều năm qua.

Với nhiều yếu tố thuận lợi về vị trí, chỉn chu trong thiết kế kiến trúc, hướng đến xây dựng cộng đồng tri thức, TT GENESIS được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý của phân khúc nhà ở chất lượng cao phục vụ nhu cầu ở thực.

Sự kiện ký kết liên doanh lần này không chỉ đánh dấu sự ra đời của một dự án nổi bật tại Nam Sài Gòn mà còn phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng sâu rộng giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhằm kiến tạo những sản phẩm bất động sản có giá trị sử dụng thực, chất lượng phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn.