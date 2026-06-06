Sau Thủ Đức, Nhà Bè trở thành tâm điểm mới của thế hệ cư dân trẻ

Sau chu kỳ tăng trưởng mạnh của Thủ Đức giai đoạn 2018, Nhà Bè đang nổi lên như một điểm đến mới của dòng vốn và nhu cầu an cư tại TP.HCM. Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm khu Nam được đẩy mạnh triển khai, khu vực này được đánh giá đang ở vị thế “pre-metro” tương tự Thủ Đức nhiều năm trước, thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế hệ cư dân trẻ và tầng lớp tri thức.

Lịch sử phát triển của thị trường bất động sản TP.HCM cho thấy một quy luật khá rõ nét: Những khu vực bước vào chu kỳ đầu tư hạ tầng quy mô lớn thường trở thành động lực tăng trưởng mới của thị trường.

Năm 2018, khu Đông gồm Thủ Thiêm – Thủ Đức là tâm điểm nhờ sự hiện diện của tuyến Metro số 1 cùng các công trình kết nối chiến lược như cầu Ba Son. Những dự án hạ tầng này đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy làn sóng đầu tư và dịch chuyển dân cư về phía Đông thành phố.

Đến năm 2026, Nhà Bè được nhiều chuyên gia nhìn nhận đang bước vào giai đoạn tương tự khi khu Nam TP.HCM liên tục đón nhận các tín hiệu tích cực từ quy hoạch và đầu tư hạ tầng. Các dự án như Metro số 4, cầu Phú Mỹ 2 và cao tốc Bến Lức – Long Thành được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển mới cho toàn khu vực.

Hình phối cảnh Arcadia at Lavila thuộc Lavila Township, Nam Sài Gòn - điển hình của mô hình township thành hình với cộng đồng cư dân và hệ tiện ích đã vận hành.

Thực tế thị trường cho thấy sức bật của hạ tầng đối với giá trị bất động sản là rất rõ rệt. Năm 2018, mặt bằng giá căn hộ tại Thủ Thiêm – Thủ Đức phổ biến ở mức khoảng 35–50 triệu đồng/m2. Đến giai đoạn 2024–2025, nhiều dự án tại khu Đông đã xác lập mặt bằng giá mới, trong đó không ít dự án vượt mốc 100 triệu đồng/m2. Một số dự án cao cấp trên trục Mai Chí Thọ thậm chí ghi nhận mức giá xấp xỉ 200 triệu đồng/m2, tăng đáng kể so với thời điểm mở bán ban đầu.

Động lực tăng trưởng này đến từ sự cộng hưởng của quá trình đô thị hóa cùng việc hoàn thiện các công trình hạ tầng trọng điểm như Metro số 1, cầu Ba Son và hệ thống giao thông liên kết khu Đông với trung tâm thành phố.

Ở góc độ phát triển đô thị, Nhà Bè hiện hội tụ nhiều yếu tố tương đồng với Thủ Đức giai đoạn khởi đầu chu kỳ tăng trưởng.

Trước hết là lợi thế hạ tầng. Việc thúc đẩy triển khai các công trình giao thông chiến lược như Metro số 4, cầu Phú Mỹ 2 và cao tốc Bến Lức – Long Thành được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tương tự những gì Metro số 1 đã mang lại cho khu Đông trước đây.

Bên cạnh đó, Nhà Bè vẫn còn sở hữu quỹ đất phát triển đô thị quy mô lớn – yếu tố ngày càng trở nên khan hiếm tại TP.HCM. Trong bối cảnh các quỹ đất đủ lớn để phát triển mô hình township gần trung tâm ngày càng hạn chế, những khu đô thị đã hình thành tại Nam Sài Gòn đang nắm giữ lợi thế đáng kể cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Một yếu tố khác đang thúc đẩy sức hút của Nhà Bè là sự dịch chuyển nhu cầu ở thực của thế hệ cư dân trẻ. Khi giá bất động sản khu trung tâm liên tục leo thang, trong khi mật độ dân cư ngày càng cao, xu hướng tìm kiếm không gian sống rộng mở, nhiều tiện ích và kết nối thuận lợi đang trở nên rõ nét hơn.

Phối cảnh Arcadia at Lavila - dự án nổi bật trong chu kỳ phát triển mới của Nam Sài Gòn, hướng đến thế hệ cư dân trẻ ưu tiên chất lượng sống và kết nối đô thị.

Trong giai đoạn đầu của các chu kỳ phát triển hạ tầng, nhóm chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp trung và lao động tri thức thường là lực lượng dịch chuyển sớm nhất. Đây cũng là nhóm khách hàng có xu hướng đón đầu những khu vực giàu tiềm năng tăng trưởng trước khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển đại chúng.

Đặc điểm chung của nhóm khách hàng này là đã có thời gian sinh sống và làm việc tại khu vực trung tâm, từ đó hình thành nhu cầu về một môi trường sống cân bằng hơn giữa công việc và đời sống cá nhân. Họ sở hữu nguồn thu nhập ổn định, bắt đầu ưu tiên giá trị sống dài hạn và sẵn sàng đón nhận những mô hình đô thị mới, đặc biệt là các khu đô thị phát triển theo định hướng TOD gắn với hệ thống metro trong tương lai.

Với nhóm khách hàng này, các khu đô thị quy mô lớn đã hình thành tại Nhà Bè đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Nổi bật trong số đó là Lavila Township – khu đô thị rộng 60 ha tại Nam Sài Gòn. Trong thời gian tới, dự án sẽ giới thiệu Arcadia at Lavila, phân khu cao tầng đầu tiên được phát triển bởi liên doanh Kiến Á Group và Groupe PierreVal (Pháp).

Dự án hướng đến nhóm cư dân trẻ đang tìm kiếm sự cân bằng giữa khả năng kết nối đô thị, không gian sống xanh và cộng đồng dân cư đã hiện hữu.

Ở góc độ đầu tư, “vùng trũng giá trị” không đơn thuần là nơi có mức giá thấp, mà là khu vực vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ sự cộng hưởng của quy hoạch, hạ tầng và xu hướng dịch chuyển dân cư. Sau chu kỳ phát triển của Thủ Đức, Nhà Bè đang từng bước khẳng định vị thế là cực tăng trưởng mới của Nam Sài Gòn, đồng thời trở thành điểm đến được thế hệ cư dân trẻ quan tâm trong hành trình tìm kiếm không gian sống của tương lai.

Thông tin dự án Arcadia at Lavila

Tọa lạc giữa không gian xanh của Lavila Township

Lavila giới thiệu triết lý sống trọn vẹn 6A+.

Tại đây, mỗi ngày đều là hành trình nuôi dưỡng cảm xúc, khơi nguồn cảm hứng phát triển và vun đắp những giá trị sống trường tồn.

Tất cả được kết tinh qua 6 giá trị cốt lõi, định hình nên một phong cách sống rực rỡ “La Belle Vie”.

Vị trí: Lavila Township - Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn

Nhà phát triển: Liên doanh Groupe PierreVal (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam)

Thành phần: 2 Tháp căn hộ, 839 căn hộ cao cấp, bàn giao hoàn thiện

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