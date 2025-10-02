Bế mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển" và tinh thần trách nhiệm cao, sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc...

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận văn kiện của Quân ủy Trung ương; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu 48 đồng chí (45 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết) cùng 16 đại biểu đương nhiên đang công tác trong Quân đội, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu chủ yếu, đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội "trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao" trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội thống nhất cao với dự thảo văn kiện Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các văn kiện được xây dựng công phu, đã tiếp thu ý kiến đóng góp hợp lý, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; bố cục chặt chẽ, khoa học, nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận, thực tiễn phù hợp tình hình quốc tế và trong nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu tại đại hội. Ảnh: TTXVN.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; xác định 9 mục tiêu chủ yếu, 3 đột phá, 10 nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và 7 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nghị quyết Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Quân đội "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" sớm hơn một nhiệm kỳ so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định.

Đại hội giao Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội; cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII vào cuộc sống.

Kết quả và thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII sẽ góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời tạo động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân, dân quân tự vệ cả nước nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, giao phó; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nêu rõ những chủ trương, quyết sách mà Đại hội thông qua là định hướng quan trọng để Đảng bộ Quân đội và toàn quân nỗ lực xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Mặt khác, nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt, Đại hội đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại để Quân đội ngày càng phát triển hùng mạnh, luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt vững chắc của nền quốc phòng toàn dân, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.