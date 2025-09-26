Ngày 26/9, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI (2025 - 2030) được tổ chức trọng thể với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, cùng đất nước bước tới kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc”. Đây là dịp tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu giải pháp cho giai đoạn 2025 - 2030

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Nguyễn Văn Phương khẳng định: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025; đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế; đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2025 – 2030. Đây cũng là dịp tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo khí thế mới trong xây dựng Huế phát triển xanh, thông minh, giàu bản sắc, xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương.

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG 5 NĂM

Giai đoạn 2020 – 2025, phong trào thi đua yêu nước của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào thành tựu trên mọi lĩnh vực. Hàng loạt công trình trọng điểm hoàn thành và đưa vào sử dụng như Nhà ga T2 Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, cao tốc Cam Lộ – La Sơn, La Sơn – Túy Loan, cầu Thuận An, cầu Nguyễn Hoàng… tạo diện mạo mới cho đô thị Huế. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm, đưa Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI (2025 – 2030). Ảnh: Hải Thanh

Nhiều phong trào tiêu biểu đã trở thành điểm nhấn, như “Ngày Chủ nhật xanh” xây dựng môi trường “xanh – sạch – sáng”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều xã đạt và nâng chuẩn nông thôn mới, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ Nhân dân.

Kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực: GRDP thành phố tăng trưởng bình quân 7,54%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 4.500 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%. Lĩnh vực du lịch tiếp tục khẳng định vai trò mũi nhọn, năm 2025 ước đạt 6 triệu lượt khách. Các chỉ số xã hội, giáo dục, y tế được giữ vững; quốc phòng - an ninh ổn định. Đây là nền tảng quan trọng để Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của cả nước vào đầu năm 2025.

Tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc tại đại hội. Ảnh: Hải Thanh

Tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân đã được ghi nhận, tôn vinh. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố Huế và ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Sáu cá nhân khác được trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. UBND thành phố cũng tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 20 cá nhân điển hình trong giai đoạn 2021 – 2025.

KHƠI DẬY ĐỘNG LỰC CHO GIAI ĐOẠN MỚI

Đại hội đã nghe nhiều tham luận tiêu biểu trên các lĩnh vực, khẳng định phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện của Huế.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố, đánh giá cao những kết quả toàn diện của phong trào thi đua 5 năm qua. Ông nhấn mạnh: “Tinh thần đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị đã tạo nên sức mạnh tập thể, đưa Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với diện mạo mới, vị thế mới.”

Lãnh đạo thành phố Huế chụp ảnh lưu niệm cùng du khách quốc tế tại Đại Nội. Ảnh: Hải Thanh

Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục là động lực trong giai đoạn 2025 – 2030, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, ngành đổi mới nội dung, hình thức thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị; nhân rộng các phong trào như “Xây dựng Huế xanh – sạch – sáng – không rác thải”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý thi đua – khen thưởng, bảo đảm khen thưởng kịp thời, công bằng, khách quan; tôn vinh người lao động trực tiếp và nhân rộng gương người tốt, việc tốt.

Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI khép lại trong khí thế phấn khởi, với quyết tâm mới và khát vọng mới. Thi đua sẽ tiếp tục là ngọn lửa hun đúc ý chí, sức mạnh của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đưa Huế phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, xứng tầm đô thị di sản mang tầm quốc tế.