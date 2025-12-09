Phát huy truyền thống 80 năm, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 vững bước trong giai đoạn mới

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Quân khu 7 ghi dấu hành trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, tiếp tục được định hướng nhiệm vụ trong bối cảnh mới nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững ổn định vùng chiến lược phía Nam.

Sáng 9/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (10/12/1945 – 10/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ còn có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Các Ủy viên Bộ Chính trị dự lễ gồm Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Cùng tham dự có các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 và đại biểu lực lượng Quân đội Hoàng gia Campuchia.

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐÓNG GÓP VÀO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 cho biết ngày 10/12/1945, tại hữu ngạn sông Vàm Cỏ (xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn, nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ quyết định thành lập Chiến khu 7, Chiến khu 8 và Chiến khu 9. Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của Quân khu 7 ngày nay.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống LLVT Quân khu 7. Ảnh: Quân khu 7.

Ngay từ buổi đầu, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt khó, vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, nhanh chóng trưởng thành, lập nhiều chiến công quan trọng trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bộ đội và nhân dân trên địa bàn Quân khu 7 kiên cường “bám thắt lưng địch mà đánh”, xây dựng căn cứ chiến đấu, vận dụng linh hoạt “ba mũi giáp công” và “ba vùng chiến lược”, góp phần quan trọng vào thắng lợi giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Lực lượng Quân khu 7 cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam.

Bước vào giai đoạn mới, Quân khu 7 quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh; củng cố nền quốc phòng toàn dân; gắn kết thế trận an ninh nhân dân; chủ động triển khai sắp xếp tổ chức, điều chỉnh biên chế phù hợp với chiến lược quốc phòng và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ được củng cố vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Quân khu 7.

Với những đóng góp to lớn, Quân khu 7 được tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đã kế thừa, giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam và vùng đất Đông Nam Bộ.

Lực lượng vũ trang Quân khu luôn tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, gắn bó với nhân dân, kiên trì vượt qua khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG TINH NHUỆ, HIỆN ĐẠI TRONG BỐI CẢNH MỚI

Chủ tịch nước nêu rõ bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt; khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiềm ẩn nhiều bất ổn. Trong nước, bên cạnh thành tựu phát triển, nhiều khó khăn, thách thức mới đặt ra. Quân khu 7 là địa bàn trọng điểm, năng động nhưng cũng là khu vực các thế lực thù địch thường xuyên chống phá.

Chủ tịch nước Lương Cường gắn huy hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng Quân khu 7. Ảnh: Quân khu 7.

Trước yêu cầu đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quốc phòng và đối ngoại của Đảng; triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quân khu 7 phải nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; tham mưu kịp thời các chủ trương, giải pháp phù hợp; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo và an ninh quốc gia từ sớm, từ xa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng lực lượng, Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 7 chú trọng xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Công tác huấn luyện cần tiếp tục đổi mới, bám sát thực tiễn, gắn với hiện đại hóa vũ khí, trang bị; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường trao Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng LLVT Quân khu 7. Ảnh: Quân khu 7.

Cùng với đó, Quân khu 7 cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; củng cố lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ rộng khắp; chủ động ứng phó hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị và an ninh phi truyền thống ở cơ sở.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát huy vai trò đội quân công tác; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; gắn kết thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân”. Quân khu chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Về bảo đảm hậu cần – kỹ thuật, Quân khu 7 cần chủ động, đầy đủ vật chất, trang bị cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; chăm lo đời sống bộ đội; bảo đảm an toàn, tiết kiệm trong quản lý và sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đồng thời, xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Lực lượng vũ trang Quân khu 7 vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân và củng cố quốc phòng.

Trước đó, Chủ tịch nước và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Quân khu 7.