Bệnh án điện tử “không giấy tờ”, người dân được lợi gì?
Hoài Phương
20/08/2025, 10:38
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã có 19 trong tổng số 42 bệnh viện công lập hoàn tất việc thay thế bệnh án giấy bằng hệ thống điện tử, góp phần thay đổi căn bản cách thức quản lý và vận hành trong lĩnh vực khám chữa bệnh…
Ngày 19/8, Bệnh viện K (Hà Nội) tổ chức lễ công bố triển
khai hồ sơ bệnh án điện tử. Toàn bộ hồ sơ bệnh án sẽ được lưu trên hệ thống
số hóa và dự kiến đến tháng 10/2025, bệnh viện triệt để không sử dụng giấy tờ.
Theo đó, sau hơn 4 tháng xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa và thử nghiệm, triển
khai thí điểm tại các cơ sở, từ hệ thống quản lý điều hành, hệ thống thông tin
bệnh viện, lưu trữ và truyền tải hình ảnh, thông tin xét nghiệm cho tới hồ sơ bệnh
án điện tử, tất cả đều đạt mức nâng cao.
GS.TS. Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, hiện bệnh
viện có 2.400 giường bệnh, 1.910 cán bộ, nhân viên y tế, mỗi năm tiếp nhận hàng
trăm nghìn lượt khám và điều trị. Với khối lượng công việc lớn, chuyển đổi số
và áp dụng bệnh án điện tử được xác định là mục tiêu chiến lược, vừa nâng cao
hiệu quả chuyên môn, vừa cải thiện thủ tục hành chính.
MANG LẠI NHIỀU GIÁ TRỊ THIẾT THỰC
Bệnh án điện tử mang lại nhiều giá trị cụ thể cho người bệnh:
rút ngắn thời gian chờ khám nhờ đăng kí trực tuyến, đồng bộ hóa dữ liệu giúp
bác sĩ dễ dàng tra cứu lịch sử điều trị, giảm chi phí in ấn hồ sơ và phim chụp,
đồng thời cho phép liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế, hạn chế việc làm lại
xét nghiệm....
TS. Lê Hồng Quang, Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K, chia sẻ, trước
đây, bác sĩ phải xem xét cả tập hồ sơ giấy để hội chẩn. Giờ đây, bác sĩ chỉ cần
một chiếc máy tính bảng. Với đặc thù bệnh nhân ung thư thường điều trị dài hạn,
việc số hóa hồ sơ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. Một ca bệnh cần
hội chẩn, ê-kíp vừa lướt màn hình vừa trao đổi, mọi thông tin từ tiền sử bệnh đến
kết quả xét nghiệm đều có sẵn, giúp quá trình khám chữa bệnh nhanh gọn hơn.
Trước đó, nhiều đơn vị y tế của thành phố đã trở thành điểm
sáng trong công cuộc triển khai bệnh án điện tử, gồm: Đa khoa Xanh Pôn, Phụ sản
Hà Nội, Ung bướu Hà Nội, Đa khoa Đông Anh, Đa khoa Vân Đình, Nhi Hà Nội, Hữu
nghị Việt Nam - Cu Ba, Đa khoa Hà Đông... Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa là
bệnh viện công lập thứ 19 của Hà Nội hoàn toàn xóa bỏ bệnh án giấy, áp dụng
toàn diện bệnh án điện tử trong toàn bộ quy trình khám, chữa bệnh.
Theo đó, toàn bộ quy trình khám, điều trị, xét nghiệm, chẩn
đoán hình ảnh và thanh toán đều được số hóa, đồng bộ trên hệ thống phần mềm
tích hợp. Người dân đến khám bệnh chỉ cần sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc
mã QR trên các ứng dụng như VNeID, VssID để đăng ký khám, tra cứu thông tin và
nhận kết quả điều trị trực tuyến.
Các bác sĩ được cấp chữ ký số, toàn bộ thông
tin chỉ định điều trị, kê đơn, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đều được
cập nhật, xác thực theo thời gian thực, giảm thiểu sai sót, đảm bảo tính pháp
lý và an toàn trong khám chữa bệnh.
Nói về hiệu quả bệnh án điện tử mang lại, PGS.TS. Đào Xuân
Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết với người bệnh, thay vì phải mang nhiều
loại giấy tờ khác nhau (căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế…) thì nay chỉ cần
sử dụng điện thoại thông minh. Kết quả chiếu chụp, xét nghiệm, bệnh án đều
được trả qua app, vừa giúp giảm chi phí (cho cả người bệnh và cơ quan bảo hiểm)
vừa xây dựng được cơ sở dữ liệu (hồ sơ sức khỏe) đầy đủ của người bệnh.
Thông tin về khám, chữa bệnh của người bệnh thông suốt, minh
bạch, giúp cho quản lý chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế dễ dàng hơn, góp
phần hạn chế việc lạm dụng thuốc và xét nghiệm. Người bệnh cũng không phải lưu
trữ giấy tờ, không lo lắng nếu làm mất kết quả xét nghiệm… Kết hợp với việc triển
khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử giúp người bệnh tự quản lý thông
tin sức khỏe liên tục.
Từ kết quả tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS,TS Đào Xuân Cơ khẳng
định, nếu tất cả các bệnh viện đều triển khai bệnh án điện tử thì đây thật sự
là "cuộc cách mạng lớn" trong hệ thống y tế Việt Nam.
100% BỆNH VIỆN PHẢI HOÀN THÀNH TRƯỚC THÁNG 10/2025
Hiện, ngành Y tế Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm của chuyển đổi số y tế với mục tiêu đến ngày 30/9/2025, 100% bệnh viện trên địa bàn triển khai bệnh án điện tử. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 19 trong tổng số 42 bệnh viện công lập hoàn tất việc thay thế bệnh án giấy bằng hệ thống điện tử, góp phần thay đổi căn bản cách thức quản lý và vận hành trong lĩnh vực khám chữa bệnh.
Ở phạm vi rộng, việc triển khai bệnh án điện tử cùng với triển
khai hồ sơ sức khỏe điện tử giúp cho ngành y tế có dữ liệu về sức khỏe của người
dân đầy đủ, chính xác và kịp thời. Đây là cơ sở dữ liệu về sức khỏe rất lớn
(big data), giúp ngành có các chỉ đạo kịp thời về phòng, chống dịch bệnh và có
được các dự báo, hoạch định chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khỏe người dân tốt hơn vì có những bằng chứng thực tiễn, có cơ sở khoa học
hơn.
Xét trên phạm vi cả nước, đến nay đã có trên 150 bệnh viện
công lập và tư nhân triển khai thành công bệnh án điện tử, song con số này còn
rất khiêm tốn so với khoảng 1.500 bệnh viện trên toàn quốc. Theo lộ trình, 100%
bệnh viện phải hoàn thành trước tháng 10/2025.
PGS.TS Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam,
cho biết, hiện 100% cơ sở khám chữa bệnh đã ứng dụng công nghệ thông tin, có hệ
thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS) và kết nối với bảo hiểm xã hội. Tuy
nhiên, việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử còn chậm do 3 điểm nghẽn chính:
nhiều lãnh đạo bệnh viện chưa chủ động, thiếu chế tài đủ mạnh và chưa có hướng
dẫn tài chính rõ ràng cho chi phí công nghệ.
Bên cạnh đó, việc áp dụng bệnh án điện tử cũng gặp một số
thách thức như: nền tảng và hạ tầng số chưa đáp ứng; trình độ đội ngũ cán bộ y
tế khác nhau… TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế),
cho biết khung bệnh án điện tử đang được gấp rút hoàn thiện để mỗi bệnh viện
tùy theo điều kiện, khả năng có thể áp dụng theo từng mức độ.
Bộ Y tế xác định
sẽ áp dụng trên toàn hệ thống khám, chữa bệnh, từ bệnh viện hạng thấp đến hạng
đặc biệt; dữ liệu phải liên thông và có mã nguồn mở để các bệnh viện
bổ sung. Đối với phần mềm quản lý bệnh án điện tử, có thể sử dụng của các nhà
cung cấp, nhưng khi thay đổi phần mềm quản lý không ảnh hưởng đến liên thông dữ
liệu.
