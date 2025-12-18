Đáo hạn phái sinh, thanh khoản thấp kỷ lục

Một phiên đáo hạn phái sinh bình yên với ngưỡng thanh khoản thấp kỷ lục mới trên thị trường cơ sở. Sự hội tụ của hai tín hiệu này cho thấy cung cầu đang cân bằng.

Chiều nay thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE có tăng thêm 35,7% so với phiên sáng, nếu tính cả HNX, hai sàn tăng 36,3%, đạt gần 8.261 tỷ đồng. Tuy vậy do thanh khoản buổi sáng quá thấp nên cả ngày giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 14.320 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, phá vỡ mức thấp kỷ lục của phiên ngày 11/12 vừa qua (14.480 tỷ đồng).

Mức giao dịch cực thấp này không hẳn là tín hiệu xấu nếu nhìn từ bối cảnh của một phiên đáo hạn phái sinh, cũng như mức độ biến động của giá cổ phiếu. Bình thường nhà đầu tư sẽ hạn chế hoạt động trong những ngày đáo hạn vì ảnh hưởng của các giao dịch tác động điểm số có thể gây bất ngờ. Tuy nhiên hôm nay VN30 không biến động mạnh trong 30 phút cuối phiên, dù về lý thuyết dòng tiền yếu có thể khiến áp lực bán đủ thuận lợi để ép giá xuống. Thị trường cơ sở bình yên chứng tỏ đã không có các giao dịch như vậy.

Từ khía cạnh biến động giá, thanh khoản thấp là một biểu hiện của cung cầu cân bằng. Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa là 141 mã tăng/150 mã giảm, không bên nào chiếm ưu thế. Nhóm biến động cực đoan từ 1% trở lên cũng cân bằng: Phía tăng có 68 mã, chiếm 38,9% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Phía giảm cũng có 68 mã, thanh khoản chiếm 15,1%.

Dòng tiền tổng thể tuy nhỏ nhưng cũng có xu hướng tập trung nhiều hơn vào nhóm tăng giá. Nhóm blue-chips VN30 khá nổi bật với 11 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên, trong đó 9 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Cổ phiếu ngân hàng nổi bật với SHB tăng 2,55%, HDB tăng 3,43%, MBB tăng 1,02%, TCB tăng 1,23%, STB tăng 1,69%, VPB tăng 1,07%. Cả rổ VN30 có 14 mã ngân hàng thì 8 mã tăng giá.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường vẫn phủ sắc xanh, cho thấy dòng tiền cũng đỡ giá không tệ.

Ngoài các blue-chips, không nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ xuất hiện thanh khoản lớn. Điều này cũng không khó hiểu vì nhà đầu tư nhỏ lẻ vốn không muốn giao dịch trong ngày đáo hạn mà nhóm này lại ưa thích những cổ phiếu tầm trung hoặc đầu cơ nhỏ. Tới 72% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE tập trung trong rổ VN30, giúp nhóm này duy trì mức thanh khoản tương đương hôm qua, trong khi midcap giảm mạnh 27%. Gần 930 tỷ đồng thanh khoản giảm ở sàn này hôm nay đều thuộc nhóm midcap.

Dù vậy thuần túy biên độ tăng cũng có khá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ mạnh. YEG, HII, HID, TMT kịch trần. Nhóm FCN, LGL, ITD, AGR, LCG, NT2 tăng trên 3%. Riêng trong nhóm thanh khoản vượt trăm tỷ đồng, cũng xuất hiện VND tăng 2,65%, DXG tăng 2,37%, GEE tăng 5,74%, QCG tăng 4,29%, KDH tăng 1,26%.

Ở phía giảm giá, nhưng mới nói ở trên, tỷ trọng thanh khoản là rất thấp so với toàn thị trường. Trong 68 mã giảm mạnh nhất từ 1% trở lên chỉ có 20 mã đạt thanh khoản vượt 10 tỷ đồng. Sức ép thực mạnh xuất hiện với VIX giảm 1,12% khớp 561,6 tỷ; VPI giảm 3,03% với 126,2 tỷ; BSR giảm 1,97% với 111,9 tỷ; TCH giảm 1,34% với 94,3 tỷ; BAF giảm 1,11% với 91,2 tỷ…

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều cũng tăng mức giải ngân trên sàn HoSE lên 1.353 tỷ đồng, cao hơn phiên sáng 65%. Tuy nhiên phía bán cũng tăng hơn 10%, dẫn đến vị thế ròng vẫn là -233,8 tỷ. Mức này chỉ bằng khoảng một phần ba giao dịch ròng buổi sáng. Vài giao dịch bán ròng nổi bật là DXS -423,1 tỷ, VIC -331,5 tỷ, FPT -94,9 tỷ, HDB -86,8 tỷ, DGC -66,7 tỷ. Phía mua ròng có MBB +94,8 tỷ, TCB +54,7 tỷ, VNM +51,1 tỷ, SHB +46,4 tỷ.