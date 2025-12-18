Nhà báo Đào Quang Bính: Công nghệ truy xuất sẽ đảm bảo mọi điểm chạm đều hướng tới sự tích cực, trách nhiệm và đạo đức

Chiều ngày 18/12, chương trình Tin Dùng Việt Nam năm 2025 diễn ra với sự tham gia của đại diện cơ quan nhà nước, lãnh đạo hiệp hội, ngành hàng cùng đông đảo các doanh nghiệp...

Phát biểu khai mạc sự kiện, nhà báo Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức chương trình Tin Dùng Việt Nam năm 2025, nhận định: Trong bối cảnh kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới, minh bạch thông tin đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quản lý thị trường, chống gian lận thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.

Năm 2025, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và bảo vệ môi trường là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành bán lẻ. Trong đó, phát triển hệ thống bán lẻ nhanh và bền vững hướng đến nhiệm vụ đầu tiên là thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các mô hình bán lẻ hiện đại, tăng cường trải nghiệm người tiêu dùng và tối ưu hóa quản trị chuỗi cung ứng.

Năm 2025, chủ đề trọng tâm của chương trình Tin Dùng Việt Nam là: “Giá trị chất – Niềm tin thật”. Theo đó, chương trình đặc biệt vinh danh các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt, có bản sắc riêng, đồng thời tích cực, chủ động số hóa, minh bạch thông tin, đảm bảo các hoạt động kinh doanh bền vững và có trách nhiệm.

Trong bối cảnh đó, minh bạch trong truy xuất nguồn gốc không chỉ là điều kiện để chiếm được lòng tin khách hàng mà còn là đòi hỏi pháp lý bắt buộc trong bối cảnh các khuôn khổ quản lý mới đang dần hình thành.

Ngày 18/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi; trong đó bổ sung khái niệm “hộ chiếu số” của sản phẩm. Theo lộ trình, từ ngày 1/1/2026, mọi sản phẩm lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các quy định về truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin.

"Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho doanh nghiệp. Những ai chủ động đầu tư và đi trước một bước sẽ có lợi thế vượt trội trong việc xây dựng niềm tin, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao khả năng cạnh tranh trên cả thị trường nội địa và quốc tế", ông Bính nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, minh bạch không chỉ dừng ở việc thực hiện đúng quy định, mà còn cần được truyền thông một cách chiến lược. Vì thế, doanh nghiệp cần chủ động truyền thông về tính minh bạch, giúp khách hàng hiểu rõ quy trình kiểm soát chất lượng, triết lý kinh doanh và các nỗ lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ đó thiết lập mối quan hệ bền vững và hai chiều với thị trường.

Về phía người tiêu dùng, theo khảo sát của Nielsen IQ Việt Nam, tiêu dùng có ý thức sẽ là chìa khóa trong giai đoạn tới. Người tiêu dùng tương lai sẽ lựa chọn sản phẩm và thương hiệu dựa trên giá trị mà họ đồng cảm, không chỉ về chất lượng mà còn về tính bền vững, sức khỏe và trách nhiệm xã hội. Đây sẽ là những giá trị định hình thị trường trong năm 2026 và xa hơn.

Ông Đào Quang Bính cho biết hiện tại đang là giai đoạn “thanh lọc” mang tính bước ngoặt cho thị trường bán lẻ Việt Nam. Chỉ khi nói “không" với hàng kém chất lượng ngay từ nguồn cung, chúng ta mới có thể xây dựng một thị trường lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho nền kinh tế.

Do đó, người tiêu dùng cần được hướng dẫn cách kiểm tra mã truy xuất. Các nhà bán lẻ cần yêu cầu nguồn hàng có chứng nhận đầy đủ. Đặc biệt doanh nghiệp phải coi chất lượng sản phẩm và minh bạch thông tin là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững

Trong suốt 19 năm triển khai chương trình, Tạp chí Kinh tế Việt Nam luôn nỗ lực để mở rộng các kênh thông tin kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với người tiêu dùng.

"Trong thời khắc khép lại năm cũ, chuẩn bị đón năm mới này, chúng tôi mong rằng các doanh nghiệp, các thương hiệu cần tích cực, chủ động đón đầu các xu hướng, tận dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Từ đó góp phần nâng cao sức mua, ổn định thị trường và tăng trưởng doanh thu", ông Bính nhấn mạnh.