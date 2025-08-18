Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Robot xã hội trong thời đại già hóa dân số

Hoài Phương

18/08/2025, 14:20

Giữa bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng và thiếu hụt lao động trong ngành chăm sóc sức khỏe, nhiều quốc gia đang tích cực đầu tư vào công nghệ robot như một giải pháp tiềm năng để hỗ trợ người cao tuổi tại các viện dưỡng lão và tại nhà...

Thị trường robot xã hội toàn cầu sẽ đạt khoảng 57 tỷ USD vào năm 2032.
Thị trường robot xã hội toàn cầu sẽ đạt khoảng 57 tỷ USD vào năm 2032.

Sự gia tăng tuổi thọ con người đã kéo theo nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe và tâm lý của người cao tuổi, trong đó sự cô đơn được coi là một đại dịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tuổi thọ của họ.

Theo dự báo từ Công ty nghiên cứu thị trường IMARC Group, thị trường robot xã hội toàn cầu sẽ đạt khoảng 57 tỷ USD vào năm 2032. Mordor Intelligence cũng ước tính rằng quy mô thị trường robot xã hội sẽ đạt 7,47 tỷ USD vào năm 2025 và có thể tăng lên 30,38 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) lên tới 32,4%.

Sự phát triển này chủ yếu nhờ vào những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến và công nghệ truyền động, cho phép tương tác giữa người và robot trở nên tự nhiên hơn thông qua biểu cảm khuôn mặt, giao tiếp bằng mắt và khả năng trò chuyện.

Ngành chăm sóc sức khỏe đã nổi lên như một lĩnh vực ứng dụng quan trọng cho robot xã hội, đặc biệt trong việc chăm sóc người cao tuổi và các ứng dụng trị liệu. Nhật Bản, đối mặt với những thách thức về nhân khẩu học, đã công bố kế hoạch đầu tư khoảng 30 nghìn tỷ Yên (225 tỷ USD) vào các chương trình nghiên cứu và phát triển robot tương tác trong 5 năm tới.

Tương tự, Trung Quốc cũng đã khởi động chương trình thí điểm nhằm triển khai robot để giảm bớt áp lực chăm sóc người cao tuổi, với thị trường robot chăm sóc người cao tuổi ước tính đạt khoảng 7,9 tỷ Nhân dân tệ (1,1 tỷ USD) vào năm 2024.

Ngành chăm sóc sức khỏe đã nổi lên như một lĩnh vực ứng dụng quan trọng cho robot xã hội.
Ngành chăm sóc sức khỏe đã nổi lên như một lĩnh vực ứng dụng quan trọng cho robot xã hội.

Một trong những sản phẩm nổi bật là robot hải cẩu Paro, được phát triển tại Nhật Bản, đã được đưa vào phương án điều trị chứng mất trí nhớ tại Anh. Tại Mỹ, robot AI tên Sonia đã được sử dụng trong điều trị tâm lý cho bệnh nhân, hoạt động như một chatbot AI có khả năng đưa ra liệu trình chữa trị phù hợp...

Phân khúc giải trí hiện đang chiếm ưu thế trong thị trường robot xã hội, với khoảng 74% thị phần vào năm 2024. Sự gia tăng sử dụng robot tương tác dưới dạng đồ chơi, thú cưng hay robot đồng hành nhằm mục đích giải tỏa cảm xúc đang trở thành xu hướng. Ví dụ, robot thú cưng Moflin ra mắt tại Nhật Bản đã bán được hơn 7.000 chiếc chỉ trong vài tháng. Một sản phẩm khác, Lovot, được thiết kế đặc biệt để phục vụ những người mắc chứng suy giảm trí nhớ như Alzheimer, đã thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các rối loạn tâm lý do cô đơn dự kiến sẽ tăng lên 103 triệu ca vào năm 2030, tạo thêm áp lực lên các hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân sự. Gánh nặng chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng này, kết hợp với mức lương cao cho nhân viên chăm sóc chuyên khoa, đang khiến các giải pháp tự động hóa trở nên khả thi hơn về mặt kinh tế đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Phân khúc giải trí hiện đang chiếm ưu thế trong thị trường robot xã hội, với khoảng 74% thị phần vào năm 2024.
Phân khúc giải trí hiện đang chiếm ưu thế trong thị trường robot xã hội, với khoảng 74% thị phần vào năm 2024.

Hội nghị Robot thế giới 2025 tại Bắc Kinh và Expo Osaka 2025 đã thu hút sự tham gia của nhiều công ty robot và chuyên gia quốc tế, nhấn mạnh vai trò của robot và AI trong việc định hình nền kinh tế cảm xúc, đặc biệt trong các xã hội già hóa.

Các chuyên gia cho rằng robot xã hội có thể tham gia vào quá trình tương tác, trò chuyện và trị liệu với những bệnh nhân gặp vấn đề về tâm lý, mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến hoài nghi về độ chính xác và tính khách quan của thông tin mà robot cung cấp.

Tại Việt Nam, robot đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ nhà hàng, khách sạn đến trung tâm hành chính công. Sự phát triển của robot không chỉ thể hiện trình độ công nghệ ngày càng cao mà còn mở ra cơ hội ứng dụng mới, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho xã hội trong tương lai...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/8/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

  Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-33.html

Từ khóa:

già hóa dân số robot sức khỏe tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Robot xã hội trong thời đại già hóa dân số

Robot xã hội trong thời đại già hóa dân số

Giữa bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng và thiếu hụt lao động trong ngành chăm sóc sức khỏe, nhiều quốc gia đang tích cực đầu tư vào công nghệ robot như một giải pháp tiềm năng để hỗ trợ người cao tuổi tại các viện dưỡng lão và tại nhà...

Hướng đi mới cá thể hóa trong điều trị ung thư

Hướng đi mới cá thể hóa trong điều trị ung thư

Trong nhiều năm trở lại đây, ngành ung bướu tại Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt cả về chẩn đoán sớm lẫn điều trị cá thể hóa. Đối với một số loại ung thư thường gặp, tỷ lệ khỏi bệnh trên 5 năm nếu phát hiện ở giai đoạn sớm có thể vượt quá 90%...

Huế xây dựng không gian du lịch văn minh, không khói thuốc

Huế xây dựng không gian du lịch văn minh, không khói thuốc

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng đến mục tiêu tạo dựng không gian văn minh, thân thiện, an toàn cho người dân và du khách...

Doanh nghiệp bán lẻ sẵn sàng “đón sóng” dịp Quốc khánh 2/9

Doanh nghiệp bán lẻ sẵn sàng “đón sóng” dịp Quốc khánh 2/9

Ngay từ đầu tháng 8, các doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị kế hoạch kích cầu và phương án trưng bày theo chủ đề Quốc khánh cùng các hoạt động trải nghiệm đi kèm. Trong đó, nguồn hàng dự trữ tăng đến 35%, cùng với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà...

Phụ nữ trung niên châu Á: Nhóm khách hàng mới đầy sức ảnh hưởng

Phụ nữ trung niên châu Á: Nhóm khách hàng mới đầy sức ảnh hưởng

Một thế hệ phụ nữ mới ở châu Á đang mang đến góc nhìn khác về quá trình lão hóa, nổi lên như những người dẫn dắt xu hướng trong các lĩnh vực thời trang, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: