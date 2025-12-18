Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 13 dự án

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 18/12/2025
Đào Nguyên Tú
18/12/2025, 14:29
Ngày 19/12, trên cả nước sẽ tổ chức khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và chào mừng Đại hội XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dịp này, thành phố Hải Phòng sẽ khánh thành, khởi công 13 công trình, dự án...
Trong đó, Hải Phòng khánh thành một số công trình thuộc Dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ ở phường An Dương. Dự án có quy mô đầu tư trên diện tích khu đất 31.369m2, đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với tổng số 2.538 căn hộ thuộc 10 tòa; tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng.
Cùng với đó là khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng 3 nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp tổ chức ở phường An Biên và phường Lê Chân.
Nút giao Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi có mức đầu tư hơn 852 tỷ đồng; nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong có mức đầu tư hơn 707 tỷ đồng; nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp có mức đầu tư hơn 775 tỷ đồng.
Ngoài ra, thành phố Hải Phòng còn khởi công: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hóa, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại quy mô 37,17ha, tổng mức đầu tư gần 1.989 tỷ đồng tại phường Nguyễn Đại Năng; Dự án đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga (dự án thành phần 1: đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng), địa điểm khởi công là khu vực đường vào ga Nam Hải Dương tại xã Yết Kiêu và xã Gia Lộc; Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô 1.14/CTHH-01 (Dự án thành phần số 01: đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ-căn hộ 41 tầng), địa điểm khu đô thị mới Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lương Điền-Ngọc Liên tại xã Cẩm Giàng; khởi công các cụm công nghiệp: An Thọ, An Phụ, Dũng Tiến - Giang Biên...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành công văn về việc tăng cường các giải pháp bình ổn giá và cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố, công bố chỉ số giá xây dựng, để quản lý chi phí đầu tư xây dựng, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng…
Dự án Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch dự kiến khởi công vào sáng ngày 19/12/2025 tại phường Nghĩa Đô (Hà Nội). Mục tiêu nhằm cải tạo cảnh quan đô thị, tái cấu trúc không gian công cộng, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân và từng bước hồi sinh sông Tô Lịch – dòng sông gắn liền với lịch sử phát triển của Thủ đô…
Việc hợp long cầu Hải Giang không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng của thành phố Quy Nhơn (cũ), mà còn mở rộng không gian phát triển về phía Đông, kết nối dự án MerryLand Quy Nhơn, Đây được coi là mảnh ghép hạ tầng chiến lược, tạo trục kết nối trực tiếp giữa trung tâm thành phố và bán đảo….
Thị trường bất động sản quý 2 ghi nhận mức khan hiếm nguồn cung thấp tầng hiếm thấy trong gần một thập kỷ. Bước sang quý 3 và 4, dù thị trường có tín hiệu mở lại, lượng cung mới vẫn ở mức chọn lọc, đưa các dự án sở hữu giá trị độc bản - từ địa thế đến chuẩn mực không gian sống trở thành ưu tiên tìm kiếm của giới khách hàng thượng lưu.
Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội về tình trạng giá bất động sản tăng cao, Bộ Xây dựng cho biết thực trạng này xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm chi phí đầu vào, nguồn cung thị trường, cơ cấu sản phẩm và những vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: