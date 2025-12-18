Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 13 dự án

Ngày 19/12, trên cả nước sẽ tổ chức khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và chào mừng Đại hội XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dịp này, thành phố Hải Phòng sẽ khánh thành, khởi công 13 công trình, dự án...

Trong đó, Hải Phòng khánh thành một số công trình thuộc Dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ ở phường An Dương. Dự án có quy mô đầu tư trên diện tích khu đất 31.369m2, đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với tổng số 2.538 căn hộ thuộc 10 tòa; tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng.

Cùng với đó là khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng 3 nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp tổ chức ở phường An Biên và phường Lê Chân.

Nút giao Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi có mức đầu tư hơn 852 tỷ đồng; nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong có mức đầu tư hơn 707 tỷ đồng; nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp có mức đầu tư hơn 775 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố Hải Phòng còn khởi công: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hóa, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại quy mô 37,17ha, tổng mức đầu tư gần 1.989 tỷ đồng tại phường Nguyễn Đại Năng; Dự án đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga (dự án thành phần 1: đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng), địa điểm khởi công là khu vực đường vào ga Nam Hải Dương tại xã Yết Kiêu và xã Gia Lộc; Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô 1.14/CTHH-01 (Dự án thành phần số 01: đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ-căn hộ 41 tầng), địa điểm khu đô thị mới Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lương Điền-Ngọc Liên tại xã Cẩm Giàng; khởi công các cụm công nghiệp: An Thọ, An Phụ, Dũng Tiến - Giang Biên...