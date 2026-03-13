BIDV nhận cú đúp giải thưởng: Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam và Tiền gửi tốt nhất Châu Á

Trong khuôn khổ lễ trao giải TAB Global Excellence in Retail Finance Awards 2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được Tạp chí The Asian Banker vinh danh với bộ đôi giải thưởng danh giá gồm “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.

Đây là kỷ lục lần thứ 11 BIDV được trao danh hiệu Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của ngân hàng trong lĩnh vực bán lẻ, đồng thời ghi nhận những bước tiến mới trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ đổi mới trong khu vực.

TỪ NỀN TẢNG VỮNG VÀNG ĐẾN NHỮNG CỘT MỐC TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG

Năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động bán lẻ của BIDV. Quy mô tín dụng bán lẻ và huy động vốn từ khách hàng cá nhân đều vượt mốc 1,1 triệu tỷ đồng, đưa BIDV trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đạt quy mô này ở cả hai chỉ tiêu.

The Asian Banker trao giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2026 cho đại diện BIDV. Ảnh: BIDV.

Nền khách hàng cá nhân của BIDV tiếp tục tăng trưởng mạnh về quy mô và chất lượng, đạt hơn 26 triệu khách hàng. Từ nền tảng này, BIDV chú trọng phát triển các giải pháp tài chính chuyên biệt phù hợp với nhu cầu tài chính và hành vi cho từng phân khúc khách hàng, từ khách hàng trẻ, tiểu thương, khách hàng hưu trí đến nhóm khách hàng cao cấp.

Ở phân khúc tiểu thương và hộ kinh doanh, BIDV là ngân hàng tiên phong ra mắt Giải pháp quản lý bán hàng toàn diện MyShop Pro được tích hợp trực tiếp trong ứng dụng BIDV SmartBanking, giúp khách hàng quản lý doanh thu, dòng tiền, tiếp cận dịch vụ ngân hàng số và chuyển đổi mô hình thuế theo quy định mới.

Đối với khách hàng trẻ và khách hàng đại chúng, BIDV tiên phong triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tín dụng xanh và vay tiêu dùng. Nổi bật là gói vay mua nhà dành cho người trẻ dưới 35 tuổi với quy mô 40.000 tỷ đồng, lãi suất hấp dẫn nhất trên thị trường, góp phần hỗ trợ thế hệ trẻ hiện thực hóa mục tiêu an cư theo chủ trương của Chính phủ.

Ở phân khúc khách hàng giàu có, BIDV tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi hợp tác với nhiều đối tác chiến lược hàng đầu trong khu vực và quốc tế để triển khai các giải pháp đặc quyền như Women & Wealth, Next Gen, Top VIP, mang đến trải nghiệm dịch vụ tài chính và phong cách sống theo tiêu chuẩn toàn cầu.

NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐỘT PHÁ HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI TÀI CHÍNH SỐ

Cùng với việc phát triển các sản phẩm tài chính, BIDV xác định nền tảng công nghệ và hạ tầng số là nền tảng chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Năm 2025 đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng khi BIDV liên tục ra mắt và nâng cấp các nền tảng công nghệ mới, mở rộng các tính năng tiện ích, đáp ứng các nhu cầu và trải nghiệm chính chuyên sâu của khách hàng.

Tiêu biểu là ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking phiên bản X với ba nâng cấp đột phá: tái định hình trải nghiệm người dùng với 2 phiên bản giao diện Ngọc lục bảo và Ngọc trai; tích hợp AI/ML giúp cá nhân hóa sâu theo hành vi khách hàng và mở rộng hệ sinh thái số với nhiều tính năng mới như: Đầu tư tự động, vay ứng lương, mở thẻ trực tuyến, quản lý tài chính cá nhân.

Không chỉ đáp ứng các nhu cầu giao dịch tài chính hàng ngày, BIDV hướng tới là đối tác đồng hành cùng khách hàng trong những quyết định quan trọng của cuộc sống như mua nhà, mua xe. Theo đó, BIDV đã nâng cấp và ra mắt BIDV Home phiên bản mới với hệ sinh thái dịch vụ tài chính về bất động sản và ô tô giúp kết nối khách hàng, chủ đầu tư, ngân hàng cùng các nhà cung cấp dịch vụ liên quan trên cùng một nền tảng số.

Hệ sinh thái này số hóa toàn bộ hành trình từ tìm kiếm sản phẩm, đặt mua, đăng ký vay vốn đến theo dõi tiến độ khoản vay, giúp đơn giản hóa trải nghiệm khách hàng và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các đối tác trong hệ sinh thái.

SẢN PHẨM TIỀN GỬI ONLINE CHINH PHỤC GIẢI THƯỞNG CẤP CHÂU LỤC

Cũng trong khuôn khổ lễ trao giải lần này, sản phẩm tiền gửi online của BIDV được The Asian Banker vinh danh với giải thưởng “Best Deposit Product in Asia Pacific” - Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Sản phẩm tiền gửi BIDV chinh phục giải thưởng cấp châu lục. Ảnh: BIDV.

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của BIDV trong việc phổ cập thói quen tiết kiệm trực tuyến thông qua sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn online trên BIDV SmartBanking với trải nghiệm nhanh chóng, linh hoạt và thông minh.

Khách hàng có thể lựa chọn nhiều hình thức gửi như gửi cố định hoặc rút gốc linh hoạt, nhận lãi định kỳ hàng tháng hoặc cuối kỳ, đồng thời sử dụng các giải pháp linh hoạt như vay cầm cố online hoặc chuyển nhượng khoản tiết kiệm khi phát sinh nhu cầu chi tiêu mà vẫn bảo toàn lợi suất.

Không chỉ dừng lại ở chức năng tiết kiệm truyền thống, BIDV còn mở rộng hệ sinh thái tiện ích xoay quanh như gửi góp tích lũy cho mục tiêu mua nhà, du học đến công cụ đầu tư tự động nguồn tiền nhàn rỗi trên tài khoản thanh toán.

Nhờ những tiện ích này, quy mô tiền gửi qua kênh số của BIDV ghi nhận mức tăng trưởng trên 50%/năm trong giai đoạn 2021 – 2025, góp phần thúc đẩy thói quen tiết kiệm và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính số tới nhiều phân khúc khách hàng.

Giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” lần thứ 11 cùng danh hiệu “Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của BIDV trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới với những bước tiến mạnh mẽ trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái tài chính số hiện đại và bền vững trong bức tranh ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam và khu vực.