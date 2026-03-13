Giảm phiền hà cho người nộp thuế, Bộ Tài chính mở rộng các trường hợp miễn nộp hồ sơ khai thuế

Một trong những nội dung mới tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế của Bộ Tài chính mới đây là bổ sung và hoàn thiện quy định về các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế nhằm khắc phục những bất cập trong quy trình đăng ký, khai và tính thuế…

Theo tờ trình của Bộ Tài chính, thực tiễn triển khai nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế hiện hành vẫn cho thấy còn tồn tại nhiều bất cập. Theo phản ánh, một số nghiệp vụ quản lý thuế cũng bộc lộ những điểm nghẽn khi quy trình đăng ký, khai thuế và tính thuế chưa bao quát hết các tình huống phát sinh trong thực tế.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đề xuất rà soát và bổ sung một số trường hợp được miễn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 11 của dự thảo Nghị định này nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho người nộp thuế

“Nếu người nộp thuế thuộc diện hoàn thuế giá trị gia tăng và là tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao khi mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam cũng không phải nộp hồ sơ khai thuế”. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân là bên Việt Nam thực hiện khấu trừ và nộp thay thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật thuế và thực hiện khai thuế theo tháng sẽ không phải nộp hồ sơ khai thuế nếu tháng đó không phát sinh việc khấu trừ thuế.

Trường hợp xác định nghĩa vụ thuế và thông báo các khoản phải nộp do cơ quan thuế thực hiện trên cơ sở dữ liệu đã được kết nối, khai thác từ các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc từ hệ thống thông tin quản lý thuế cũng thuộc diện trên, Bộ Tài chính nêu rõ.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định đối với các khoản thu nhập của tổ chức, cá nhân nước ngoài từ đầu tư trái phiếu quốc tế của Chính phủ Việt Nam hoặc từ các khoản cho vay đối với Chính phủ Việt Nam.

Theo đó, phía Việt Nam trả thu nhập trong các trường hợp này sẽ không phải nộp hồ sơ khai thuế, bởi lẽ các khoản thu nhập nêu trên đều thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tương tự, bên cho vay nước ngoài cũng không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với các khoản thu nhập từ hoạt động cho vay đối với Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.

Đồng thời, các cá nhân có thu nhập thuộc diện được miễn thuế cũng thuộc diện không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ khai thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Song song với các nội dung bổ sung và sửa đổi, dự thảo vẫn giữ nguyên nhiều quy định hiện hành về các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Cụ thể bao gồm: (i) người nộp thuế chỉ có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật thuế; (ii) doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu; (iii) người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; (iv) người nộp thuế đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế; (v) tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng/quý nhưng không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và (vi) người nộp thuế thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ở chiều ngược lại, dự thảo cũng siết chặt hơn các trường hợp không thuộc diện được miễn nộp hồ sơ khai thuế nhằm bảo đảm việc quản lý đầy đủ nghĩa vụ thuế phát sinh.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định liên quan đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có doanh thu hằng năm thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, các trường hợp không thuộc diện này vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, Bộ Tài chính cho biết.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ, người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với các nghĩa vụ thuế phát sinh sau thời điểm đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Quy định này nhằm bảo đảm việc quản lý đầy đủ nghĩa vụ thuế phát sinh, tránh tình trạng bỏ sót nghĩa vụ sau khi người nộp thuế thực hiện thủ tục chấm dứt mã số thuế.