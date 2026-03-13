TP.Hồ Chí Minh: Công nghiệp tăng 14,6%, xuất khẩu cán mốc gần 15 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Trong 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,6%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 316.459 tỷ đồng, tăng 13,1% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 14,72 tỷ USD…

Trong 2 tháng đầu năm 2026, TP.Hồ Chí Minh có chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,6% và kim ngạch xuất khẩu đạt gần 15 tỷ USD. Thành phố đang khẳng định vị thế của mình như một động lực quan trọng cho nền kinh tế quốc gia. Những con số ấn tượng này không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch mà còn cho thấy tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, TP.Hồ Chí Minh đã nhanh chóng thích ứng và tận dụng cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của thành phố trong 2 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng 16,4%, vượt xa so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế, từ các ngành truyền thống sang các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm 2026 cũng đạt 316.459 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, cho thấy sức mua của người tiêu dùng đang dần hồi phục.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng này là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền Thành phố. Tại buổi làm việc với Sở Công Thương ngày 12/3/2026, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các kịch bản ứng phó với biến động kinh tế toàn cầu, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ cao. Chính quyền Thành phố cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển thị trường nội địa và thúc đẩy xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực, với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại. Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành Trung tâm dịch vụ lớn” đang được triển khai mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu hút đầu tư nước ngoài. Chiến lược phát triển dịch vụ logistics cũng đang được đẩy mạnh, nhằm nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh cần phải đối mặt với nhiều thách thức. Áp lực từ biến động kinh tế toàn cầu, cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thành phố khác trong khu vực, đòi hỏi thành phố phải có những bước đi chiến lược và quyết liệt hơn. Việc đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định kinh tế vĩ mô cũng là những yếu tố then chốt để duy trì đà tăng trưởng bền vững.

TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp và xuất khẩu là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng phát triển của Thành phố.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, thành phố cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo và tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có. Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, TP. Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai.