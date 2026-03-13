Thứ Sáu, 13/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

TP.Hồ Chí Minh: Công nghiệp tăng 14,6%, xuất khẩu cán mốc gần 15 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Hồng Vinh

13/03/2026, 13:54

Trong 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,6%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 316.459 tỷ đồng, tăng 13,1% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 14,72 tỷ USD…

TP.Hồ Chí Minh đang khẳng định vị thế là động lực quan trọng cho nền kinh tế quốc gia.
TP.Hồ Chí Minh đang khẳng định vị thế là động lực quan trọng cho nền kinh tế quốc gia.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, TP.Hồ Chí Minh có chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,6% và kim ngạch xuất khẩu đạt gần 15 tỷ USD. Thành phố đang khẳng định vị thế của mình như một động lực quan trọng cho nền kinh tế quốc gia. Những con số ấn tượng này không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch mà còn cho thấy tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, TP.Hồ Chí Minh đã nhanh chóng thích ứng và tận dụng cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của thành phố trong 2 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng 16,4%, vượt xa so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế, từ các ngành truyền thống sang các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm 2026 cũng đạt 316.459 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, cho thấy sức mua của người tiêu dùng đang dần hồi phục.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng này là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền Thành phố. Tại buổi làm việc với Sở Công Thương ngày 12/3/2026, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các kịch bản ứng phó với biến động kinh tế toàn cầu, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ cao. Chính quyền Thành phố cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển thị trường nội địa và thúc đẩy xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực, với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại. Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành Trung tâm dịch vụ lớn” đang được triển khai mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu hút đầu tư nước ngoài. Chiến lược phát triển dịch vụ logistics cũng đang được đẩy mạnh, nhằm nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh cần phải đối mặt với nhiều thách thức. Áp lực từ biến động kinh tế toàn cầu, cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thành phố khác trong khu vực, đòi hỏi thành phố phải có những bước đi chiến lược và quyết liệt hơn. Việc đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định kinh tế vĩ mô cũng là những yếu tố then chốt để duy trì đà tăng trưởng bền vững.

TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp và xuất khẩu là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng phát triển của Thành phố.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, thành phố cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo và tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có. Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, TP. Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai.

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 22% doanh nghiệp KCN, KCX điều chỉnh kế hoạch sản xuất trước biến động Trung Đông

10:37, 13/03/2026

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 22% doanh nghiệp KCN, KCX điều chỉnh kế hoạch sản xuất trước biến động Trung Đông

TP. Hồ Chí Minh tăng cường giám sát thị trường xăng dầu trước biến động giá

09:24, 11/03/2026

TP. Hồ Chí Minh tăng cường giám sát thị trường xăng dầu trước biến động giá

Chiến sự Trung Đông khiến hàng hóa từ TP. Hồ Chí Minh sang châu Âu chậm 7 - 10 ngày

19:13, 06/03/2026

Chiến sự Trung Đông khiến hàng hóa từ TP. Hồ Chí Minh sang châu Âu chậm 7 - 10 ngày

Từ khóa:

chỉ số sản xuất công nghiệp Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ngành công nghiệp chế biến tăng trưởng kinh tế 2026 TP. Hồ Chí Minh

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 2-2026

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 22% doanh nghiệp KCN, KCX điều chỉnh kế hoạch sản xuất trước biến động Trung Đông

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 22% doanh nghiệp KCN, KCX điều chỉnh kế hoạch sản xuất trước biến động Trung Đông

Căng thẳng tại Trung Đông đang bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và logistics của doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, với khoảng 22,5% doanh nghiệp được khảo sát đã phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất để ứng phó với chi phí và thời gian vận chuyển tăng...

Tháo gỡ những điểm nghẽn để ngành chăn nuôi bứt phá

Tháo gỡ những điểm nghẽn để ngành chăn nuôi bứt phá

Ngành chăn nuôi Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ. Nếu tháo gỡ được những điểm nghẽn về quản lý, công nghệ và chuỗi giá trị, lĩnh vực này có thể bước sang giai đoạn phát triển mới với mô hình sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và gắn với hệ thống chế biến - tiêu thụ hiện đại.

Ngành nông nghiệp xây dựng kịch bản ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông

Ngành nông nghiệp xây dựng kịch bản ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông

Dù xung đột Trung Đông ít gây tác động trực tiếp đến nông nghiệp, nhưng nguy cơ tăng chi phí năng lượng, logistics và đầu vào sản xuất có thể tạo áp lực lên toàn chuỗi nông nghiệp. Trước tình hình này, đòi hỏi ngành nông nghiệp phải chuẩn bị cả giải pháp trước mắt lẫn chiến lược dài hạn...

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều, tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều, tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn

Giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 12/3 được điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Đáng chú ý, cơ quan điều hành tiếp tục chi Quỹ Bình ổn từ 4.000 - 5.000 đồng/lít nhằm kìm đà tăng giá cơ sở, giúp ổn định thị trường.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ lên tới 130,77% với thép cốt bê tông Việt Nam

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ lên tới 130,77% với thép cốt bê tông Việt Nam

DOC vừa công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ từ 121,97% đến 130,77% với thép cốt bê tông Việt Nam. Mức thuế này cao hơn hẳn các nước cùng bị điều tra, buộc doanh nghiệp phải nỗ lực hợp tác, phản biện trước khi DOC ban hành kết luận cuối cùng vào tháng 7/2026…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú” tại HDBank đã có chủ nhân giải 3 tỷ đồng

Tài chính

2

Ưu đãi khấu trừ 200% chi phí R&D nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận

Đầu tư

3

Giá trị đầu tư BĐS tại Đông Nam Á tăng 16% trong năm 2025

Bất động sản

4

Iran dọa nhắm vào tài sản của các tập đoàn công nghệ Mỹ ở Trung Đông

Thế giới

5

IMF dự báo 20 nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất trong 5 năm tới

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy