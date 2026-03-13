Thứ Sáu, 13/03/2026

Trang chủ Tài chính

Giá vàng SJC giảm 2 phiên trong khi giá thế giới tăng

Mai Nhi

13/03/2026, 13:34

Trong hai phiên (12-13/3), giá vàng miếng SJC ghi nhận tổng mức giảm 2,4 triệu đồng/lượng, đạt giá bán là 184,8 triệu đồng/lượng, mặc dù giá vàng thế giới nằm trong xu thế tăng…

Giá vàng SJC giảm 2 phiên trong khi giá thế giới tăng
Giá vàng SJC giảm 2 phiên trong khi giá thế giới tăng

Trong phiên sáng nay (13/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục sụt giảm. Mức giảm trong phiên sáng nay gần gấp đôi so với phiên hôm qua (12/3). Giá bán vàng miếng quay về mức 184,8 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 181,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 184,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên. So với giá chốt phiên 12/3, giá giao dịch vàng miếng tại doanh nghiệp này giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vi kinh doanh phổ biến vẫn ở ngưỡng cao là 3 triệu đồng/lượng. Ngoại trừ Mi Hồng, chênh lệch này chỉ ở mức 2 triệu đồng/lượng, thấp hơn hẳn mặt bằng chung. Đồng thời, đây cũng là phiên thứ tư liên tiếp Mi Hồng giữ nguyên mức chênh lệch trên

Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch 181,8 triệu – 184,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại: DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên 12/3, giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp này cũng giảm phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giá mua vàng miếng SJC giảm 1,7 triệu đồng/lượng và giá bán vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp điều giảm liên tiếp trong phiên sáng.

Mở cửa phiên sáng, Mi Hồng giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại 183,7 triệu – 185,7 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 1 giờ mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp này tiếp tục giảm thêm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 182,8 triệu – 184,8 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 12/3, giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp này cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 13/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 13/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi xuống, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng đồng loạt hạ giá. Tuy nhiên, biên độ giảm phổ rộng hơn, dao động từ 1,3 triệu – 2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 12/3.

Mở cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại mức 181,5 triệu – 184,5 triệu. Mức giá giao dịch trên duy trì đến hết phiên sáng.

Sau khi giảm 900 nghìn đồng/lượng trong phiên 12/3, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI tiếp tục giảm 2 triệu  đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng nay.

Thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 181,3 triệu và giá bán là 184,3 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, mức giá trên vẫn giữ nguyên.

Chỉ trong 2 phiên cuối tuần (12 – 13/3), giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” giảm tổng cộng từ 1,7 triệu đến 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ thương hiệu. Giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm mạnh nhất, gấp đôi với với các thương hiệu phía Bắc. Đối với vàng miếng SJC, tổng mức giảm phổ biến là 2,4 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, niêm yết tại 182,2 triệu – 185,2 triệu đồng/lượng. Trong chưa đầy 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên sáng, PNJ đặt giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 181,8 triệu – 184,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm tổng cộng 1,4 triệu đồng/lượng so giá chốt phiên 12/3.

Ngoại trừ Công ty SJC, DOJI và Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết ở mức tương đương so với vàng miếng SJC.

Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý cũng giảm 2 nhịp liên tiếp.

Chốt phiên sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vàng nhẫn ở mức 181,8 triệu và giá bán vàng nhẫn là 184,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 12/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 13/3 so với 12/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 13/3 so với 12/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng Nhẫn Tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 183,3 triệu – 186,3 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 2 tiếng mở cửa , cả hai đơn vị này đều giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá vàng nhẫn tại 181,8 triệu – 184,8 triệu đồng/lượng. Mức giá trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm chốt phiên sáng giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 12/3. Thương hiệu này niêm yết giao dịch giá vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 173 triệu – 1787 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tính đến 12 giờ 30 phút ngày 13/3, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng gần 0,6%, tiến lên mốc 5.108,7 USD/oz, trái ngược diễn biến giá vàng trong nước

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 21,05 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 13,25 – 21,05 triệu đồng/lượng.

