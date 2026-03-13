Giá vàng SJC giảm 2 phiên trong khi giá thế giới tăng
Mai Nhi
13/03/2026, 13:34
Trong hai phiên (12-13/3), giá vàng miếng SJC ghi nhận tổng mức giảm 2,4 triệu đồng/lượng, đạt giá bán là 184,8 triệu đồng/lượng, mặc dù giá vàng thế giới nằm trong xu thế tăng…
Trong phiên sáng nay (13/3), giá mua,
bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục sụt giảm. Mức giảm trong phiên
sáng nay gần gấp đôi so với phiên hôm qua (12/3). Giá bán vàng miếng quay về mức
184,8 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC
niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 181,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 184,8
triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên. So
với giá chốt phiên 12/3, giá giao dịch vàng miếng tại doanh nghiệp này giảm 1,5
triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vi kinh doanh phổ biến vẫn ở ngưỡng cao là 3 triệu đồng/lượng. Ngoại trừ Mi Hồng, chênh lệch này chỉ ở mức 2 triệu đồng/lượng, thấp hơn hẳn mặt bằng chung. Đồng thời, đây cũng là phiên thứ tư liên tiếp Mi Hồng giữ nguyên mức chênh lệch trên
Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch
181,8 triệu – 184,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại: DOJI, PNJ, Bảo Tín
Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên 12/3,
giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp này cũng giảm phổ biến 1,5 triệu
đồng/lượng mỗi chiều.
Riêng tại Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý,
giá mua vàng miếng SJC giảm 1,7 triệu đồng/lượng và giá bán vàng miếng giảm 1,5
triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng
miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp điều giảm liên tiếp trong phiên sáng.
Mở cửa phiên sáng, Mi Hồng giảm 600 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại 183,7 triệu – 185,7 triệu
đồng/lượng.
Sau hơn 1 giờ mở cửa, giá mua, bán vàng
miếng tại doanh nghiệp này tiếp tục giảm thêm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm
yết tại 182,8 triệu – 184,8 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch trên giữ nguyên
đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 12/3, giá mua, bán vàng miếng tại doanh
nghiệp này cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Cùng chung xu hướng đi xuống, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống
lớn cũng đồng loạt hạ giá. Tuy nhiên, biên độ giảm phổ rộng hơn, dao động từ
1,3 triệu – 2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 12/3.
Mở cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn
“4 số 9” tại Công ty SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại mức 181,5
triệu – 184,5 triệu. Mức giá giao dịch trên duy trì đến hết phiên sáng.
Sau khi giảm 900 nghìn đồng/lượng trong
phiên 12/3, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng
Thịnh Vượng tại DOJI tiếp tục giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng
nay.
Thương hiệu
này đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 181,3 triệu và giá bán là 184,3 triệu
đồng/lượng. Chốt phiên sáng, mức giá trên vẫn giữ nguyên.
Chỉ trong 2 phiên cuối tuần (12 – 13/3), giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” giảm tổng cộng từ 1,7 triệu đến 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ thương hiệu. Giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm mạnh nhất, gấp đôi với với các thương hiệu phía Bắc. Đối với vàng miếng SJC, tổng mức giảm phổ biến là 2,4 triệu đồng/lượng.
Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại
PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, niêm yết tại 182,2
triệu – 185,2 triệu đồng/lượng. Trong chưa đầy 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại
thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Đóng cửa phiên sáng, PNJ đặt giá giao
dịch vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 181,8 triệu – 184,8 triệu đồng/lượng (mua –
bán), giảm tổng cộng 1,4 triệu đồng/lượng so giá chốt phiên 12/3.
Ngoại trừ Công ty SJC, DOJI và Ngọc Thẩm,
giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và
Phú Quý đều niêm yết ở mức tương đương so với vàng miếng SJC.
Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý cũng giảm 2 nhịp liên tiếp.
Chốt phiên sáng, Phú Quý niêm yết giá
mua vàng nhẫn ở mức 181,8 triệu và giá bán vàng nhẫn là 184,8 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 12/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,3
triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn trơn
tại Bảo Tín Minh Châu và vàng Nhẫn
Tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 183,3 triệu – 186,3 triệu đồng/lượng.
Sau hơn 2 tiếng mở cửa , cả hai đơn vị
này đều giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá vàng nhẫn tại 181,8 triệu
– 184,8 triệu đồng/lượng. Mức giá trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng.
Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm chốt phiên sáng giảm tổng cộng 2
triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 12/3. Thương hiệu này niêm yết
giao dịch giá vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 173 triệu – 1787 triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 12 giờ 30 phút ngày 13/3, hợp đồng giá vàng giao ngay
tăng gần 0,6%, tiến lên mốc 5.108,7 USD/oz, trái ngược diễn biến giá vàng trong nước
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 21,05 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 13,25 – 21,05 triệu
đồng/lượng.
Giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh
13:41, 12/03/2026
Giá mua vàng miếng SJC tăng tới 3,7 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên liên tiếp
14:02, 11/03/2026
Giá vàng trong nước tăng gấp gần 3 lần giá thế giới
Hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú” tại HDBank đã có chủ nhân giải 3 tỷ đồng
HDBank công bố chủ nhân giải thưởng 3 tỷ đồng trong chương trình "Tiết kiệm Tỷ phú", thu hút hàng chục nghìn khách hàng tham gia và theo dõi trực tiếp.
Kiến nghị quản lý chặt chẽ dòng tiền qua Sở giao dịch hàng hóa
Số tiền phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa qua các Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có xu hướng gia tăng. Giai đoạn 2023-2025, tiền chuyển ra nước ngoài đạt 74,2 triệu USD, trong khi tiền chuyển về Việt Nam chỉ đạt khoảng 51 triệu USD. Do đó, việc đưa Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam vào diện đối tượng báo cáo sẽ góp phần tăng cường giám sát dòng tiền...
GPBank triển khai ưu đãi hoàn tiền 50.000 đồng cho khách hàng thanh toán bằng mã QR
Thanh toán bằng mã QR đang trở thành một trong những phương thức giao dịch phổ biến nhất trên nền tảng ngân hàng số, đặc biệt trong nhóm người dùng trẻ. Trước xu hướng này, GPBank triển khai chương trình khuyến mại hoàn tiền cho khách hàng mới trải nghiệm ứng dụng GP.DigiPlus, góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt trong đời sống hàng ngày.
Đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng tiếp tục là nguồn áp lực mất giá đè nặng lên thị trường kim loại quý...
Cần xác định rõ trường hợp miễn truy thu thuế khi bỏ thuế khoán
Lộ trình bãi bỏ thuế khoán và áp dụng cơ chế kê khai thuế theo doanh thu thực tế được kỳ vọng giúp minh bạch hoạt động kinh doanh nhưng nhiều hộ kinh doanh vẫn bày tỏ lo ngại về nguy cơ bị truy thu thuế đối với các năm trước, khiến tâm lý dè dặt khi điều chỉnh doanh thu theo thực tế…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: