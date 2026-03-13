Hộ kinh doanh lúng túng chọn phương pháp tính thuế khi doanh thu thay đổi
Mai Nhi
13/03/2026, 13:45
Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định phương pháp tính thuế trên thu nhập phải được duy trì ổn định trong 2 năm liên tiếp kể từ năm bắt đầu áp dụng. Song trong quá trình triển khai, không ít hộ vẫn lúng túng khi doanh thu thực tế thay đổi, nhất là tại ngưỡng 3 tỷ đồng/năm…
Theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính
sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và
thuế thu nhập cá nhân chỉ
phát sinh khi doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm.
Đối với thuế giá trị gia tăng, việc tính thuế tiếp
tục thực hiện theo phương pháp trực tiếp
trên doanh thu, tức doanh thu nhân với tỷ lệ phần trăm tương ứng theo
từng ngành nghề.
Riêng thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh được chia theo quy mô doanh thu.
Cụ thể, với doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm,
người nộp thuế áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Số thuế
phải nộp được xác định bằng doanh thu nhân với mức thuế suất tương ứng theo quy
định của Luật Thuế thu nhập cá nhân số
109/2025/QH15.
Cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng áp dụng thuế suất 15%. Trường hợp doanh thu trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng áp dụng thuế suất 17%, còn doanh thu trên 50 tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.
Trong khi đó, cá nhân có doanh thu trên
3 tỷ đồng/năm sẽ áp dụng phương pháp tính thuế dựa trên thu nhập thực tế, tức doanh thu trừ chi
phí hợp lệ. Ngoài ra, nhóm có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng
cũng được quyền lựa chọn áp dụng phương pháp này.
Đồng thời, phương pháp
tính thuế này phải được duy trì ổn định trong hai năm liên tiếp
kể từ năm bắt đầu áp dụng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều hộ kinh doanh bày tỏ băn khoăn
về cách xác định phương pháp tính thuế khi doanh thu thay đổi trong năm.
Chẳng hạn, đầu năm dự kiến doanh thu dưới 3 tỷ đồng nên áp dụng phương pháp
tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, nhưng đến cuối năm doanh thu lại vượt
ngưỡng này. Khi đó, hộ kinh doanh đặt câu hỏi liệu có phải chuyển ngay sang
phương pháp tính thuế theo thu nhập hay không, bởi hai phương pháp có yêu cầu
sổ sách kế toán khác nhau.
Ngược
lại, nếu hộ kinh doanh trong năm 2025
có doanh thu hơn 3 tỷ nhưng năm 2026
doanh thu giảm xuống dưới 3 tỷ đồng thì
có phải xếp vào nhóm nộp thuế theo phương pháp doanh thu trừ chi phí hay không bởi quy định nêu rõ
phương pháp tính thuế cần được duy trì ổn
định trong hai năm liên tiếp kể từ năm bắt đầu áp dụng?
Theo bà Lê Thị Chinh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), nếu trong năm 2026 doanh thu thực
tế vượt mốc 3 tỷ đồng thì hộ kinh doanh không phải chuyển phương pháp ngay trong năm,
mà sẽ bắt đầu áp dụng phương pháp
doanh thu trừ chi phí từ năm tiếp theo. Quy định này nhằm tạo sự
ổn định và thuận lợi cho người kinh doanh trong quá trình thực hiện.
“Trường hợp năm 2026 ban đầu ước và áp dụng phương pháp doanh thu nhưng đến cuối năm doanh thu lại vượt trên ngưỡng 3 tỷ thì sẽ bắt đầu chuyển phương pháp từ năm sau. Hộ kinh doanh căn cứ vào tình hình thực tế doanh thu ổn định của năm 2025 để phương pháp năm nay theo các ngưỡng doanh thu”.
Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ban
Chính sách (Cục Thuế) cho biết năm 2026 là năm đầu tiên chuyển từ cơ
chế thuế khoán sang kê khai, do
đó việc xác định phương pháp tính thuế sẽ không căn cứ vào doanh thu năm 2025 mà dựa trên doanh thu thực tế của năm 2026.
Trong trường hợp doanh thu năm 2026 dưới 3 tỷ
đồng, hộ kinh doanh vẫn áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập theo doanh
thu. Nếu có khả năng ghi chép sổ sách, chứng từ đầy đủ, hộ
kinh doanh trong nhóm doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng vẫn
có thể lựa chọn phương pháp tính thuế
theo thu nhập thực tế, bà
Nguyễn Thị Thu Hà, Ban Chính sách (Cục Thuế) cho biết
Tuy
nhiên, đối với nhóm
doanh thu trên 3 tỷ đồng, việc tính thuế theo phương pháp doanh thu trừ chi phí
đòi hỏi hộ kinh doanh phải chứng minh được chi phí hợp lệ. Các khoản chi
phí này bao gồm giá vốn hàng hóa, chi phí thuê nhân công, thuê mặt bằng, chi
phí kho bãi, quảng cáo, vật tư phục vụ kinh doanh.
Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội
Tư vấn Thuế Việt Nam, để được tính vào chi phí hợp lệ, các khoản chi
phải liên quan trực tiếp đến hoạt động
kinh doanh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.
Ngoài ra, đối với các khoản thanh toán từ 5 triệu đồng trở lên, việc thanh toán
phải thực hiện không dùng tiền mặt
theo quy định.
Bà Cúc cho biết trước đây, nhiều giao dịch, đặc biệt là với hàng hóa nông, lâm,
thủy sản, chưa bị ràng buộc chặt chẽ về hình thức thanh toán. Tuy nhiên hiện
nay, với các khoản chi trên 5 triệu đồng, thanh toán không dùng tiền mặt là điều kiện bắt buộc để
được tính vào chi phí hợp lệ.
“Nếu hộ
kinh doanh không lưu giữ hóa đơn chứng từ hoặc không chứng minh được chi phí
phát sinh, các khoản này có thể bị loại khỏi chi phí hợp lệ, khiến thu nhập
tính thuế tăng lên và số thuế phải nộp cao hơn so với thực tế. Vì vậy, việc quản
lý chứng từ và ghi chép sổ sách đầy đủ được xem là yếu tố quan trọng khi áp dụng
phương pháp tính thuế theo thu nhập thực tế”, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhấn mạnh.
Hộ kinh doanh chọn tính thuế theo thu nhập phải áp dụng tối thiểu 2 năm liên tiếp
Giảm phiền hà cho người nộp thuế, Bộ Tài chính mở rộng các trường hợp miễn nộp hồ sơ khai thuế
Một trong những nội dung mới tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế của Bộ Tài chính mới đây là bổ sung và hoàn thiện quy định về các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế nhằm khắc phục những bất cập trong quy trình đăng ký, khai và tính thuế…
Giá vàng SJC giảm 2 phiên trong khi giá thế giới tăng
Trong hai phiên (12-13/3), giá vàng miếng SJC ghi nhận tổng mức giảm 2,4 triệu đồng/lượng, đạt giá bán là 184,8 triệu đồng/lượng, mặc dù giá vàng thế giới nằm trong xu thế tăng…
Hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú” tại HDBank đã có chủ nhân giải 3 tỷ đồng
HDBank công bố chủ nhân giải thưởng 3 tỷ đồng trong chương trình "Tiết kiệm Tỷ phú", thu hút hàng chục nghìn khách hàng tham gia và theo dõi trực tiếp.
Kiến nghị quản lý chặt chẽ dòng tiền qua Sở giao dịch hàng hóa
Số tiền phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa qua các Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có xu hướng gia tăng. Giai đoạn 2023-2025, tiền chuyển ra nước ngoài đạt 74,2 triệu USD, trong khi tiền chuyển về Việt Nam chỉ đạt khoảng 51 triệu USD. Do đó, việc đưa Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam vào diện đối tượng báo cáo sẽ góp phần tăng cường giám sát dòng tiền...
GPBank triển khai ưu đãi hoàn tiền 50.000 đồng cho khách hàng thanh toán bằng mã QR
Thanh toán bằng mã QR đang trở thành một trong những phương thức giao dịch phổ biến nhất trên nền tảng ngân hàng số, đặc biệt trong nhóm người dùng trẻ. Trước xu hướng này, GPBank triển khai chương trình khuyến mại hoàn tiền cho khách hàng mới trải nghiệm ứng dụng GP.DigiPlus, góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt trong đời sống hàng ngày.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: