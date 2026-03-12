Triển khai nhiều giải pháp, kịp thời phát hiện những thông tin sai lệch liên quan đến bầu cử

Trao đổi tại họp báo sáng 12/3, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Quốc Hùng cho biết các cơ quan chức năng đã chủ động xây dựng các phương án đối phó, xử lý các thông tin sai lệch có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đặc biệt chú ý đến các thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các cơ quan chức năng tăng cường theo dõi, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tin đồn, tin giả, thông tin sai sự thật và hành vi bôi nhọ ứng cử viên.

Các giải pháp đã được triển khai đồng bộ với 3 nội dung chính. Bao gồm tăng cường giám sát trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các nguồn tin giả, tin sai lệch, tin xuyên tạc liên quan đến bầu cử;

Chủ động cung cấp thông tin chính thống, minh bạch và kịp thời để định hướng dư luận xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng không gian mạng để tung tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử theo quy định của luật.

"Thực tế cho thấy, mỗi kỳ bầu cử thường xuyên xuất hiện một số thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền hoặc xuyên tạc thông tin về ứng cử viên để gây hoài nghi, chia rẽ và làm giảm niềm tin đối với cử tri. Vì vậy, các cơ quan chức năng đã và đang chủ động nhận diện và có các phương án để phòng ngừa từ sớm, từ xa", ông Nguyễn Quốc Hùng nói thêm.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng khuyến cáo các cơ quan báo chí, tổ chức và cử tri tiếp cận thông tin từ nguồn chính thống, không chia sẻ hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời, kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu thông tin sai lệch.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại các đơn vị, địa phương để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo môi trường thông tin minh bạch, lành mạnh và an toàn tuyệt đối; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cũng tại buổi họp báo, ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Ủy viên Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết trong quá trình chuẩn bị bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia và các địa phương đã tiếp nhận nhiều đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo. Đơn thư tập trung vào hai nội dung là ứng cử viên và công tác tổ chức bầu cử.

Theo số liệu tổng hợp, đến nay, Ủy ban bầu cử các địa phương tiếp nhận 96 đơn thư, Hội đồng bầu cử quốc gia nhận 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Theo ông Hoàng Anh Công, ngay sau khi tiếp nhận, Hội đồng bầu cử quốc gia, Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như Ủy ban, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các địa phương đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền rà soát, xác minh và giải quyết theo đúng quy định.

Đến nay, qua rà soát và xác minh ban đầu, chưa phát hiện trường hợp ứng cử viên nào vi phạm theo như đơn khiếu nại tố cáo và phải tạm dừng việc ứng cử.

Ngoài ra, theo quy định, trước 10 ngày kể từ ngày bầu cử, đơn thư khiếu nại, tố cáo đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử quốc gia các tỉnh vẫn được tiếp nhận nhưng tạm dừng xử lý.

Tất cả số đơn thư tiếp nhận sau ngày đó được phân loại và chuyển cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa kế tiếp (khóa XVI) đối với đại biểu Quốc hội, hoặc chuyển cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đại biểu Hội đồng nhân dân để tiếp tục xử lý.