Hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú” tại HDBank đã có chủ nhân giải 3 tỷ đồng

Giải Đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng thuộc chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú” của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã chính thức tìm được chủ nhân trong kỳ quay số cuối cùng diễn ra ngày 12/3/2026 với chủ đề “Giải mã tỷ phú - Rước lộc 3 tỷ đồng”.

Buổi quay số do HDBank tổ chức được thực hiện công khai và minh bạch dưới sự giám sát của hội đồng chuyên trách, đồng thời được livestream trên các nền tảng số của ngân hàng. Sự kiện đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách hàng trên cả nước theo dõi trực tiếp, cùng chờ đợi khoảnh khắc người may mắn nhất của mùa “Tiết kiệm Tỷ phú” được xướng tên.

Chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng là khách hàng Lê Quang Hạnh Phúc - gửi tiền tại Trung tâm Kinh doanh (TP.HCM).

Qua 4 kỳ quay số, chương trình đã trao hơn 300 phần thưởng giá trị cho các khách hàng may mắn trên toàn quốc. Nhiều phần quà hấp dẫn đã được trao tặng như sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, xe SH 125i, Smart TV Samsung 85 inch, robot hút bụi, máy lọc không khí, thẻ ATM Napas trị giá đến 6,8 triệu đồng cùng nhiều quà tặng thiết thực khác.

Khách hàng hào hứng đến tham gia lễ quay số công khai của HDBank. Ảnh: HDBank.

Diễn ra từ tháng 11/2025, “Tiết kiệm Tỷ phú” là chương trình ưu đãi quy mô lớn của HDBank với tổng giá trị giải thưởng gần 6 tỷ đồng. Trong hơn ba tháng triển khai, chương trình đã thu hút 120.274 khách hàng trên toàn quốc tham gia với 226.147 sổ tiết kiệm được mở, nhờ kết hợp hài hòa giữa giải pháp tích lũy an toàn, lãi suất cạnh tranh và cơ hội nhận các giải thưởng giá trị.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên sẽ nhận được mã dự thưởng để tham gia các kỳ quay số trúng thưởng hấp dẫn.

100 khách hàng đã trúng thưởng trong đợt quay số đặc biệt ngày 12/3/2026, danh sách được công bố đầy đủ trên website chính thức của HDBank. Ảnh: HDBank.

Một điểm mới được nhiều khách hàng yêu thích trong mùa “Tiết kiệm Tỷ phú” năm nay là hình thức livestream quay số tương tác. Khách hàng có thể theo dõi trực tiếp kết quả quay số ở bất cứ đâu, đồng thời tham gia các minigame, nhận ưu đãi và nhiều phần quà bất ngờ ngay trong thời gian phát sóng. Nhờ đó, mỗi buổi livestream quay số không chỉ là thời điểm công bố kết quả mà còn trở thành một sự kiện được đông đảo khách hàng mong đợi.

Đại diện HDBank chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mỗi chương trình tiết kiệm không chỉ là giải pháp tài chính an toàn cho khách hàng, mà còn mang lại những trải nghiệm thú vị và những niềm vui bất ngờ trên hành trình tích lũy cho tương lai".

Khoảnh khắc chủ nhân của giải thưởng 3 tỷ đồng được xướng tên đã khép lại một mùa “Tiết kiệm Tỷ phú” đầy cảm xúc. Trong thời gian tới, HDBank dự kiến sẽ khởi động mùa tiết kiệm dự thưởng mới với quy mô giải thưởng hấp dẫn hơn nữa và cơ cấu quà tặng đa dạng, tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tích lũy tài chính và kiến tạo tương lai bền vững.