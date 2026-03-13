Hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú” tại HDBank đã có chủ nhân giải 3 tỷ đồng
Khánh Huyền
13/03/2026, 13:25
HDBank công bố chủ nhân giải thưởng 3 tỷ đồng trong chương trình "Tiết kiệm Tỷ phú", thu hút hàng chục nghìn khách hàng tham gia và theo dõi trực tiếp.
Giải Đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng thuộc chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú” của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã chính thức tìm được chủ nhân trong kỳ quay số cuối cùng diễn ra ngày 12/3/2026 với chủ đề “Giải mã tỷ phú - Rước lộc 3 tỷ đồng”.
Buổi quay số do HDBank tổ chức được thực hiện công khai và minh bạch dưới sự giám sát của hội đồng chuyên trách, đồng thời được livestream trên các nền tảng số của ngân hàng. Sự kiện đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách hàng trên cả nước theo dõi trực tiếp, cùng chờ đợi khoảnh khắc người may mắn nhất của mùa “Tiết kiệm Tỷ phú” được xướng tên.
Chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng là khách hàng Lê Quang Hạnh Phúc - gửi tiền tại Trung tâm Kinh doanh (TP.HCM).
Qua 4 kỳ quay số, chương trình đã trao hơn 300 phần thưởng giá trị cho các khách hàng may mắn trên toàn quốc. Nhiều phần quà hấp dẫn đã được trao tặng như sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, xe SH 125i, Smart TV Samsung 85 inch, robot hút bụi, máy lọc không khí, thẻ ATM Napas trị giá đến 6,8 triệu đồng cùng nhiều quà tặng thiết thực khác.
Diễn ra từ tháng 11/2025, “Tiết kiệm Tỷ phú” là chương trình ưu đãi quy mô lớn của HDBank với tổng giá trị giải thưởng gần 6 tỷ đồng. Trong hơn ba tháng triển khai, chương trình đã thu hút 120.274 khách hàng trên toàn quốc tham gia với 226.147 sổ tiết kiệm được mở, nhờ kết hợp hài hòa giữa giải pháp tích lũy an toàn, lãi suất cạnh tranh và cơ hội nhận các giải thưởng giá trị.
Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên sẽ nhận được mã dự thưởng để tham gia các kỳ quay số trúng thưởng hấp dẫn.
Một điểm mới được nhiều khách hàng yêu thích trong mùa “Tiết kiệm Tỷ phú” năm nay là hình thức livestream quay số tương tác. Khách hàng có thể theo dõi trực tiếp kết quả quay số ở bất cứ đâu, đồng thời tham gia các minigame, nhận ưu đãi và nhiều phần quà bất ngờ ngay trong thời gian phát sóng. Nhờ đó, mỗi buổi livestream quay số không chỉ là thời điểm công bố kết quả mà còn trở thành một sự kiện được đông đảo khách hàng mong đợi.
Đại diện HDBank chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mỗi chương trình tiết kiệm không chỉ là giải pháp tài chính an toàn cho khách hàng, mà còn mang lại những trải nghiệm thú vị và những niềm vui bất ngờ trên hành trình tích lũy cho tương lai".
Khoảnh khắc chủ nhân của giải thưởng 3 tỷ đồng được xướng tên đã khép lại một mùa “Tiết kiệm Tỷ phú” đầy cảm xúc. Trong thời gian tới, HDBank dự kiến sẽ khởi động mùa tiết kiệm dự thưởng mới với quy mô giải thưởng hấp dẫn hơn nữa và cơ cấu quà tặng đa dạng, tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tích lũy tài chính và kiến tạo tương lai bền vững.
Kiến nghị quản lý chặt chẽ dòng tiền qua Sở giao dịch hàng hóa
Số tiền phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa qua các Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có xu hướng gia tăng. Giai đoạn 2023-2025, tiền chuyển ra nước ngoài đạt 74,2 triệu USD, trong khi tiền chuyển về Việt Nam chỉ đạt khoảng 51 triệu USD. Do đó, việc đưa Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam vào diện đối tượng báo cáo sẽ góp phần tăng cường giám sát dòng tiền...
GPBank triển khai ưu đãi hoàn tiền 50.000 đồng cho khách hàng thanh toán bằng mã QR
Thanh toán bằng mã QR đang trở thành một trong những phương thức giao dịch phổ biến nhất trên nền tảng ngân hàng số, đặc biệt trong nhóm người dùng trẻ. Trước xu hướng này, GPBank triển khai chương trình khuyến mại hoàn tiền cho khách hàng mới trải nghiệm ứng dụng GP.DigiPlus, góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt trong đời sống hàng ngày.
Đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng tiếp tục là nguồn áp lực mất giá đè nặng lên thị trường kim loại quý...
Cần xác định rõ trường hợp miễn truy thu thuế khi bỏ thuế khoán
Lộ trình bãi bỏ thuế khoán và áp dụng cơ chế kê khai thuế theo doanh thu thực tế được kỳ vọng giúp minh bạch hoạt động kinh doanh nhưng nhiều hộ kinh doanh vẫn bày tỏ lo ngại về nguy cơ bị truy thu thuế đối với các năm trước, khiến tâm lý dè dặt khi điều chỉnh doanh thu theo thực tế…
OCB hỗ trợ hộ kinh doanh tại 29 cơ sở Thuế TP. HCM đáp ứng chính sách mới
Sự hợp giữa OCB và Thuế TP. HCM được kỳ vọng sẽ giúp hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai theo quy định Thuế 2026, góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán không tiền mặt và nộp thuế điện tử…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: