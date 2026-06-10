BIDV tiên phong kiến tạo mô hình chi nhánh thế hệ mới phục vụ doanh nghiệp FDI

Tuy nhiên, khi quy mô đầu tư ngày càng lớn, yêu cầu của các doanh nghiệp quốc tế đối với hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam cũng ngày càng cao: Không chỉ là các giao dịch truyền thống mà còn phải có sự chuyên môn hóa ngày càng sâu... Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Giám đốc Chi nhánh FDI I – BIDV đã có những chia sẻ để chúng ta hiểu sâu hơn về vấn đề này...

Thưa bà, dòng vốn FDI vào Việt Nam liên tục ghi nhận những con số kỷ lục. Nhưng trên thực tế, các nhà đầu tư nước ngoài đang phải đối mặt với không ít thách thức, bà có thể nêu lên vài vấn đề cụ thể?

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Giám đốc Chi nhánh FDI I – BIDV.

Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến chiến lược của dòng vốn FDI toàn cầu, với môi trường đầu tư ổn định, tốc độ tăng trưởng ấn tượng và mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội đó là không ít thách thức mà nhà đầu tư nước ngoài phải vượt qua khi triển khai và vận hành hoạt động.

Sự khác biệt về hệ thống pháp lý và các thủ tục hành chính thường là rào cản đầu tiên khiến doanh nghiệp FDI lúng túng. Tiếp đến là khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa kinh doanh - những yếu tố tưởng chừng “mềm” nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả triển khai dự án.

Đáng chú ý hơn, thị trường hiện vẫn thiếu vắng những “đơn vị đồng hành” thực sự có năng lực: am hiểu sâu pháp luật và các yếu tố bản địa, đủ khả năng chuyển hóa các quy trình phức tạp thành lộ trình vận hành rõ ràng, để nhà đầu tư ngoại có thể yên tâm đầu tư vào Việt Nam.

“Đơn vị đồng hành” mà bà vừa đề cập - phải chăng chính là vai trò mà các ngân hàng nội địa cần đảm nhận? Và kỳ vọng của doanh nghiệp FDI đối với ngân hàng hiện nay đã thay đổi như thế nào so với trước, thưa bà?

Đơn vị đồng hành của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam là rất đa dạng. Đó có thể là cơ quan xúc tiến đầu tư nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, công ty tư vấn pháp lý, công ty tư vấn bất động sản công nghiệp... và tất nhiên không thể không nhắc đến vai trò của các ngân hàng thương mại - một trong những bạn đồng hành rất quan trọng của các doanh nghiệp FDI.

Nếu như trước đây doanh nghiệp chủ yếu tìm đến ngân hàng để đáp ứng các nhu cầu cơ bản như thanh toán, tín dụng hay ngoại hối,... thì với làn sóng FDI hiện nay, câu chuyện đã khác đi hoàn toàn.

Doanh nghiệp ngoại vào Việt Nam không chỉ cần một định chế tài chính, họ cần một đối tác chiến lược thực thụ: người am hiểu tường tận môi trường kinh doanh sở tại, đủ năng lực đứng ra bảo trợ, tư vấn và cung cấp những giải pháp “may đo” cho từng trường hợp cụ thể. Quan trọng hơn, họ cần người đồng hành xuyên suốt vòng đời dự án - từ ngày đầu khảo sát, đặt cọc đất, dựng cột mốc nhà xưởng đầu tiên, cho đến khi tối ưu hóa dòng tiền vận hành và tính chuyện mở rộng quy mô.

Điều này đặt ra yêu cầu cho các ngân hàng phải nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng mô hình phục vụ chuyên biệt và cung cấp những giải pháp có tính cá nhân hóa cao hơn đối với từng nhóm khách hàng.

Vậy đây có phải là lý do thúc đẩy BIDV đưa ra một quyết định mang tính đột phá: Thành lập chi nhánh chuyên biệt phục vụ doanh nghiệp FDI?

Đúng là như vậy.

BIDV Chi nhánh FDI I được thành lập xuất phát từ mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng FDI.

Đây là mô hình chuyên biệt đầu tiên của BIDV tập trung toàn diện vào phân khúc doanh nghiệp FDI và toàn bộ hệ sinh thái liên quan. Theo đó, BIDV tập trung nguồn lực, bố trí đội ngũ chuyên gia chuyên sâu và kiến tạo các giải pháp tài chính được thiết kế riêng - đủ linh hoạt để đáp ứng những yêu cầu đặc thù mà nhà đầu tư quốc tế đặt ra.

Chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ góp phần xác lập một chuẩn mực phục vụ mới trong lĩnh vực ngân hàng dành cho khối FDI, đồng thời là minh chứng rõ nét cho cam kết của BIDV: sẵn sàng đồng hành cùng các tập đoàn và doanh nghiệp quốc tế trong toàn bộ hành trình đầu tư và phát triển tại Việt Nam.

Sự “chuyên sâu, chuyên biệt” mà bà vừa nhắc tới sẽ giải quyết những bài toán cụ thể nào cho doanh nghiệp FDI?

Tại Chi nhánh FDI I, chúng tôi tiếp cận và giải quyết bài toán của khách hàng bằng hai bệ đỡ cốt lõi: Đội ngũ chuyên trách tinh hoa và Hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện.

Về đội ngũ - đây là lực lượng được đào tạo theo chuẩn quốc tế, có khả năng xóa bỏ hoàn toàn rào cản ngôn ngữ và khoảng cách văn hóa, đồng thời đủ năng lực tư vấn chuyên sâu về quản trị rủi ro ngoại hối và tài trợ thương mại trong các cấu trúc phức tạp.

Về giải pháp - chúng tôi không cung cấp sản phẩm có sẵn. Thay vào đó, Chi nhánh FDI I xây dựng các kịch bản tài chính phù hợp với từng giai đoạn cụ thể trong vòng đời dự án của từng khách hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng còn đóng vai trò “la bàn” chính sách - cập nhật kịp thời các thay đổi về pháp lý và môi trường đầu tư - và là "cầu nối" đưa doanh nghiệp FDI tiếp cận hệ sinh thái nhà cung ứng nội địa tin cậy.

Với năng lực và uy tín hàng đầu của BIDV, chúng tôi cam kết không để khách hàng đơn độc trước các vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Bà kỳ vọng gì sau khi BIDV Chi nhánh FDI I chính thức đi vào hoạt động?

Chúng tôi kỳ vọng Chi nhánh FDI I sẽ tái định nghĩa chuẩn mực dịch vụ ngân hàng dành cho khối ngoại tại Việt Nam, xóa bỏ khoảng cách lâu nay vẫn tồn tại giữa ngân hàng nội địa và dòng vốn quốc tế.

Bằng việc mang lại trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp, ổn định và thực sự thuận tiện, BIDV muốn chứng minh một điều: một ngân hàng Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực, vị thế và tầm vóc để trở thành điểm tựa vững chắc nhất - nơi các tập đoàn đa quốc gia có thể an tâm kiến tạo sự phát triển bền vững và thịnh vượng lâu dài tại Việt Nam.

Xin cảm ơn bà!