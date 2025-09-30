Thứ Ba, 30/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Ảo giác với chỉ số

iTrader

30/09/2025, 16:25

VNI có phiên thứ 4 đi ngang luẩn quẩn quanh MA20 tạo cảm giác bình yên nhưng cổ phiếu thì điều chỉnh nhiều. Trong 3 phiên trở lại đây độ rộng đều xác nhận tình trạng giảm giá áp đảo và các đợt bán hạ giá xuất hiện là phản ứng bình thường khi nhà đầu tư phải xử lý danh mục cụ thể chứ không phải chỉ số.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Hôm nay tình trạng đẩy trụ diễn ra rất sớm và lộ liễu. Thị trường cũng cho thấy phản ứng ngược khi ngay từ đầu số lượng cổ phiếu giảm giá đã áp đảo hoàn toàn số tăng, bất chấp VNI nửa đầu phiên sáng còn xanh.

Dòng tiền bắt đáy cũng xuất hiện và hấp thụ thận trọng khối lượng bán tháo, đẩy thanh khoản hai sàn phiên này tăng gần 29% so với hôm qua lên hơn 31,5k tỷ chưa tính thỏa thuận. Chỉ có điều độ rộng tiếp tục xác nhận bên mua chờ đợi là chính, thậm chí chờ giá rất sâu.

Hoạt động test cầu vẫn đang diễn ra, chỉ khác lạ là không có những nhịp kéo giãn biên độ chỉ số. Hôm nay có đoạn VIC, VHM bổ nhào khá sâu ( VIC dao động intraday tối đa 5,48%, VHM khoảng 3,62%) nhưng do cổ phiếu đã lao dốc sẵn và 2 trụ này cũng không đỏ nên hiệu ứng cũng không mạnh.

Dù vậy việc kéo trụ mãi cũng sẽ dẫn đến phản ứng ngược và nếu có sự cộng hưởng giảm giá ở trụ, thị trường sẽ xuất hiện nhịp mở biên độ. Cổ phiếu hiện đang tổn thương ngày càng nhiều. Thống kê trong vòng T+3 gần nhất thì gần 78% cổ phiếu trong rổ Allshare đã giảm giá, trong đó một phần ba là giảm quá 3%, tức là trung bình mỗi ngày bốc hơi khoảng 1%. Thực trạng này sẽ tạo áp lực lên cổ phiếu cụ thể, bất kể trụ có thể neo giữ chỉ số.

Hiện trong ngắn hạn thị trường vẫn đang kỳ vọng duy nhất vào “lời hay ý đẹp” của việc rà soát phân loại thị trường đầu tuần tới. Các yếu tố hỗ trợ khác như kết quả kinh doanh chưa đến lúc tạo hiệu ứng. Kịch bản đẹp là FTSE đánh giá tích cực, xác nhận rõ thời điểm nâng hạng và tạo cộng hưởng với kỳ vọng kết quả kinh doanh. Còn nếu từ ngữ mập mờ thì kết quả kinh doanh cũng vô nghĩa.

Về dài hạn dĩ nhiên thị trường chỉ đang điều chỉnh thông thường (ở cổ phiếu) và triển vọng vẫn sáng sủa. Chỉ có điều sau một sóng tăng dữ dội như vừa rồi, rất khó để có ngay một con sóng “ăn bằng lần” mới. Chừng nào thanh khoản trở lại ngưỡng 40-50k tỷ ngày mới có thể khởi động được.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục có phản ứng “từ chối” nhịp tăng ở VN30 khi nhịp chỉ số lên cao nhất F1 chiết khấu tới gần 20 điểm. Chênh lệch quá rộng như vậy thì trừ khi biết chắc VIC, VHM sẽ bị ép xuống thì mới có thể Short được. Đó là chưa kể biên độ ép trụ đến mức nào cũng rất quan trọng vì basis chắc chắn sẽ co dần lại theo chiều VN30 giảm. Vì vậy nhịp giảm “ngon lành” nhất của VN30 lại là nhịp khó chơi nhất nếu chỉ thuần túy căn cứ vào tín hiệu thị trường.

Nhịp hồi ngược trong buổi chiều cũng không dễ. VN30 rơi xuống quanh 1849.xx thì nảy lên. Long cũng không sai nhưng phản ứng của thị trường phái sinh quá nhạy nên dự địa để kiếm lời cũng rất hẹp, thậm chí có thể bị “nổ” stoploss trong vài chục giây.

Với phản ứng rất thận trọng trước diễn biến kéo trụ, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục suy yếu trong vài ngày tới ở cổ phiếu, còn điểm số thì chịu. Nếu biên độ dao động của giá hẹp, thanh khoản cũng khả năng cao là giảm trở lại. Chiến lược tiếp tục là canh mua cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1863.13. Cản gần nhất ngày mai là 1868; 1874; 1881; 1890; 1898. Hỗ trợ 1861; 1853; 1844; 1836; 1831; 1822; 1808.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Từ khóa:

blog chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường phái sinh

