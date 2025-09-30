Tăng trưởng lợi nhuận nhiều doanh nghiệp dự báo giảm tốc trong quý 3/2025

Ước tính kết quả kinh doanh quý 3/2025 của SSI Research cho thấy, nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái song so với quý trước thì tăng trưởng lại giảm...

Theo đó, ở nhóm điện, so với cũng kỳ, tăng trưởng lợi nhuận của NT2 được hỗ trợ bởi sản lượng dự báo tăng 9% trong khi giá khí giảm. Tuy nhiên, so với quý trước, lợi nhuận có sự sụt giảm 83% chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Dự báo này chưa bao gồm khả năng công ty có thể ghi nhận thu nhập đột biến.

Tương tự với POW, sản lượng dự báo tăng 15%-20% so với cùng kỳ với sự đóng góp từ hầu hết các nhà máy. Động lực chính đến từ hoạt động sản xuất trong tháng 7 và 8. So với quý trước lợi nhuận ước tính giảm tới 39%.

GAS cũng được dự báo lợi nhuận giảm 51% do sản lượng dự báo giảm so với quý trước do yếu tố mùa vụ từ mảng điện.

Ở nhóm ngân hàng. ACB và CTG được dự báo lợi nhuận giảm so với quý trước. Với ACB, lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 dự kiến đạt 5,4 nghìn tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ, nhưng giảm 11% so với quý trước. So với quý 2/2025, ước tính NIM sẽ cải thiện nhẹ, trong khi thu từ nợ xấu đã xử lý có thể giảm.

CTG dự kiến NI cải thiện nhẹ so với quý trước, song chi phí dự phòng có thể tăng trong quý 3/2025. Theo đó, lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 9 nghìn tỷ đồng tăng 37% so với cùng kỳ từ nền thấp quý 3/2024, nhưng -26% so với quý trước. OCB nhờ nền so sánh thấp trong quý 3/2024 được dự phóng lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 tăng 83% so với cùng kỳ, nhưng giảm 19% so với quý trước. VIB, OCB cũng tương tự như ba ngân hàng trên.

Nhóm bất động sản, SSI Research ước tính lợi nhuận quý 3/2025 của KDH giảm 9% so với cùng kỳ và giảm 69% so với quý trước do không có dự án mới nào được bàn giao. Lợi nhuận dự kiến chủ yếu đến từ việc bàn giao các căn hộ còn lại tại The Privia, cùng với khả năng đóng góp từ chuyển nhượng đất nền.

KBC lợi nhuận quý 3/2025 được hỗ trợ bởi bàn giao đất khu công nghiệp tại cụm công nghiệp Hung Yên, Khu công nghiệp Tân Phú Trung và bàn giao tại dự án Thị trấn Nếnh. Nhờ đó lợi nhuận quý 3 tăng 8% so với cùng kỳ nhưng giảm 46% so với quý trước.

Nhóm thép có HSG kỳ vọng lợi nhuận sau thuế HSG sẽ phục hồi mạnh mẽ lên 100 tỷ đồng trong quý 4 năm tài chính 2025, từ mức lỗ lớn cùng kỳ năm ngoái, nhờ giá đầu vào giảm và công tác quản lý chi phí hiệu quả. Tuy nhiên vẫn giảm mạnh 63% so với quý trước đó.

Hàng loạt doanh nghiệp khác cũng được dự báo lợi nhuận kém khả quan so với quý liền kề trước đó như VNM, SAB, IMP, DBC, BMP, DGC. PNJ giảm tới 38%, tăng trưởng lợi nhuận trong quý 3/2025 chủ yếu đến từ việc điều chỉnh giá chiến lược đối với các sản phẩm trang sức và tối ưu chi phí nhờ sử dụng nguồn vàng tái chế giá rẻ.

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp đang chậm lại. Số ít doanh nghiệp được dự báo lợi nhuận tăng so với quý trước như SZC. Doanh thu quý 3/2025 của SZC chủ yếu đến từ cho thuê 12,06 ha tại Khu công nghiệp Châu Đức cho VinaOne Steel, với tổng giá trị 290 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp duy trì ổn định ở mức 62%.

Đặc biệt VCG tăng tới 585%. Lợi nhuận năm 2025 của VCG dự kiến sẽ chủ yếu đến từ khoản lãi đột biến nhờ thoái vốn khỏi VCR – công ty sở hữu dự án Cát Bà Amatina – với tổng giá trị hơn 5 nghìn tỷ đồng, dự kiến mang lại khoảng 2,3 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Song song đó, hoạt động xây dựng được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng nhờ backlog EPC vượt 26 nghìn tỷ đồng.

NLG tăng 254% so với quý trước. Động lực tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2025 đến từ việc bàn giao các dự án Southgate, Central Lake, cùng khoản thu nhập tài chính hơn 300 tỷ đồng từ việc bán 15% cổ phần tại Izumi City cho đối tác Nhật Bản.

STB ước tính lợi nhuận tăng 59% so với quý trước. Đến cuối tháng 8/2025, STB dự kiến thu được phần còn lại từ thương vụ bán khoản nợ liên quan đến Khu công nghiệp Phong Phú (~6,4–6,5 nghìn tỷ đồng). Theo đó, dù chi phí tín dụng trong Q3/2025 tăng đáng kể, SSI dự báo lợi nhuận trước thuế đạt 5,8 nghìn tỷ đồng tăng 111% so với cùng kỳ, +59% so với quý trước.

DGW cũng được kỳ vọng tăng 26%. Kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2025 sẽ duy trì tích cực, được thúc đẩy bởi việc mở rộng thương hiệu và danh mục sản phẩm trong mảng điện gia dụng.