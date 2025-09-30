Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tăng trưởng lợi nhuận nhiều doanh nghiệp dự báo giảm tốc trong quý 3/2025

30/09/2025, 13:37

Ước tính kết quả kinh doanh quý 3/2025 của SSI Research cho thấy, nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái song so với quý trước thì tăng trưởng lại giảm...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, ở nhóm điện, so với cũng kỳ, tăng trưởng lợi nhuận của NT2 được hỗ trợ bởi sản lượng dự báo tăng 9% trong khi giá khí giảm. Tuy nhiên, so với quý trước, lợi nhuận có sự sụt giảm 83% chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Dự báo này chưa bao gồm khả năng công ty có thể ghi nhận thu nhập đột biến.

Tương tự với POW, sản lượng dự báo tăng 15%-20% so với cùng kỳ với sự đóng góp từ hầu hết các nhà máy. Động lực chính đến từ hoạt động sản xuất trong tháng 7 và 8. So với quý trước lợi nhuận ước tính giảm tới 39%.

GAS cũng được dự báo lợi nhuận giảm 51% do sản lượng dự báo giảm so với quý trước do yếu tố mùa vụ từ mảng điện.

Ở nhóm ngân hàng. ACB và CTG được dự báo lợi nhuận giảm so với quý trước. Với ACB, lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 dự kiến đạt 5,4 nghìn tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ, nhưng giảm 11% so với quý trước. So với quý 2/2025, ước tính NIM sẽ cải thiện nhẹ, trong khi thu từ nợ xấu đã xử lý có thể giảm.

CTG dự kiến NI cải thiện nhẹ so với quý trước, song chi phí dự phòng có thể tăng trong quý 3/2025. Theo đó, lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 9 nghìn tỷ đồng tăng 37% so với cùng kỳ từ nền thấp quý 3/2024, nhưng -26% so với quý trước. OCB nhờ nền so sánh thấp trong quý 3/2024 được dự phóng lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 tăng 83% so với cùng kỳ, nhưng giảm 19% so với quý trước. VIB, OCB cũng tương tự như ba ngân hàng trên.

Nhóm bất động sản, SSI Research ước tính lợi nhuận quý 3/2025 của KDH giảm 9% so với cùng kỳ và giảm 69% so với quý trước do không có dự án mới nào được bàn giao. Lợi nhuận dự kiến chủ yếu đến từ việc bàn giao các căn hộ còn lại tại The Privia, cùng với khả năng đóng góp từ chuyển nhượng đất nền.

KBC lợi nhuận quý 3/2025 được hỗ trợ bởi bàn giao đất khu công nghiệp tại cụm công nghiệp Hung Yên, Khu công nghiệp Tân Phú Trung và bàn giao tại dự án Thị trấn Nếnh. Nhờ đó lợi nhuận quý 3 tăng 8% so với cùng kỳ nhưng giảm 46% so với quý trước.

Nhóm thép có HSG kỳ vọng lợi nhuận sau thuế HSG sẽ phục hồi mạnh mẽ lên 100 tỷ đồng trong quý 4 năm tài chính 2025, từ mức lỗ lớn cùng kỳ năm ngoái, nhờ giá đầu vào giảm và công tác quản lý chi phí hiệu quả. Tuy nhiên vẫn giảm mạnh 63% so với quý trước đó.

Hàng loạt doanh nghiệp khác cũng được dự báo lợi nhuận kém khả quan so với quý liền kề trước đó như VNM, SAB, IMP, DBC, BMP, DGC. PNJ giảm tới 38%, tăng trưởng lợi nhuận trong quý 3/2025 chủ yếu đến từ việc điều chỉnh giá chiến lược đối với các sản phẩm trang sức và tối ưu chi phí nhờ sử dụng nguồn vàng tái chế giá rẻ.

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp đang chậm lại. Số ít doanh nghiệp được dự báo lợi nhuận tăng so với quý trước như SZC. Doanh thu quý 3/2025 của SZC chủ yếu đến từ cho thuê 12,06 ha tại Khu công nghiệp Châu Đức cho VinaOne Steel, với tổng giá trị 290 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp duy trì ổn định ở mức 62%.

Đặc biệt VCG tăng tới 585%. Lợi nhuận năm 2025 của VCG dự kiến sẽ chủ yếu đến từ khoản lãi đột biến nhờ thoái vốn khỏi VCR – công ty sở hữu dự án Cát Bà Amatina – với tổng giá trị hơn 5 nghìn tỷ đồng, dự kiến mang lại khoảng 2,3 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Song song đó, hoạt động xây dựng được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng nhờ backlog EPC vượt 26 nghìn tỷ đồng.

NLG tăng 254% so với quý trước. Động lực tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2025 đến từ việc bàn giao các dự án Southgate, Central Lake, cùng khoản thu nhập tài chính hơn 300 tỷ đồng từ việc bán 15% cổ phần tại Izumi City cho đối tác Nhật Bản.

STB ước tính lợi nhuận tăng 59% so với quý trước. Đến cuối tháng 8/2025, STB dự kiến thu được phần còn lại từ thương vụ bán khoản nợ liên quan đến Khu công nghiệp Phong Phú (~6,4–6,5 nghìn tỷ đồng). Theo đó, dù chi phí tín dụng trong Q3/2025 tăng đáng kể, SSI dự báo lợi nhuận trước thuế đạt 5,8 nghìn tỷ đồng tăng 111% so với cùng kỳ, +59% so với quý trước. 

DGW cũng được kỳ vọng tăng 26%. Kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2025 sẽ duy trì tích cực, được thúc đẩy bởi việc mở rộng thương hiệu và danh mục sản phẩm trong mảng điện gia dụng.

Chuyên gia: Nếu được nâng hạng, 4-5 tỷ USD sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam

10:41, 30/09/2025

Chuyên gia: Nếu được nâng hạng, 4-5 tỷ USD sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán: Giá trị lớn nhất nằm ở “hiệu ứng niềm tin”

10:27, 30/09/2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán: Giá trị lớn nhất nằm ở “hiệu ứng niềm tin”

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng gần 1.200 tỷ, chủ yếu thỏa thuận ở VPB

18:50, 29/09/2025

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng gần 1.200 tỷ, chủ yếu thỏa thuận ở VPB

Từ khóa:

lợi nhuận doanh nghiệp

Đọc thêm

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Người Mỹ hiện đang nắm giữ giá trị cổ phiếu lớn chưa từng thấy, một hiện tượng nổi bật trong bối cảnh thị trường chứng khoán nước này liên tục lập kỷ lục...

Chuyên gia: Nếu được nâng hạng, 4-5 tỷ USD sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam

Chuyên gia: Nếu được nâng hạng, 4-5 tỷ USD sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam

Các quỹ chủ động tham chiếu chỉ số FTSE Secondary Emerging Index có quy mô lớn, tổng dòng vốn nước ngoài có khả năng thu hút được ước đạt 4 - 5 tỷ USD.

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 51.655 tỷ đồng, lãi suất VND liên ngân hàng giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 51.655 tỷ đồng, lãi suất VND liên ngân hàng giảm mạnh

Trước áp lực tăng nhanh của lãi suất VND liên ngân hàng trong các ngày 24 và 25/9, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai bốn phiên bơm ròng liên tiếp từ ngày 24 đến 29/9/2025 thông qua kênh thị trường mở (OMO), với tổng quy mô đạt 51.655,69 tỷ đồng.

Nâng hạng thị trường chứng khoán: Giá trị lớn nhất nằm ở “hiệu ứng niềm tin”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: Giá trị lớn nhất nằm ở “hiệu ứng niềm tin”

Theo ông ông Huang Bo, Tổng Giám đốc, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam, dòng vốn chảy vào giai đoạn đầu nâng hạng có thể khiêm tốn, nhưng giá trị lớn nhất nằm ở “hiệu ứng niềm tin”. Việc được nâng hạng sẽ củng cố vị thế của Việt Nam, thu hút mạnh mẽ hơn nhà đầu tư quốc tế và nâng cao uy tín cho doanh nghiệp trong nước.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Tuy nhiên, nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì ngân sách không được gia hạn đang phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư ở Phố Wall...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Thế giới

2

Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh

Thị trường

3

Sẽ xây dựng và ban hành nhãn hiệu “phát thải thấp” cho các sản phẩm trồng trọt

Kinh tế xanh

4

Chuyên gia: Nếu được nâng hạng, 4-5 tỷ USD sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam

Chứng khoán

5

Bộ trưởng Bộ Y tế: Không phát hiện thuốc giả tại các cơ sở khám chữa bệnh

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy