Blog chứng khoán: Kéo trụ, phái sinh phản ứng ngược
iTrader
26/09/2025, 16:42
Thanh khoản sụt tiếp tục sụt giảm mạnh phản ánh tâm lý thụ động của dòng tiền vẫn còn phổ biến. Nếu không có VIC bù lại rất nhiều điểm thì VNI phiên này đã lao dốc đáng kể, được xác nhận bằng độ rộng co lại rõ ràng.
Giá trị khớp lệnh sàn HSX tuần này trung bình chỉ còn 25,4k
tỷ/phiên, giảm gần 18% so với trung bình tuần trước và xuống mức thấp kỷ lục 12
tuần. Tuần phục hồi kỹ thuật lần thứ 3 từ vùng hỗ trợ 1600 điểm đã không lôi kéo
được dòng tiền vào như những lần trước đó.
Điều này cũng không phải là xấu, vì bên cần tiền đã tỏ rõ thái
độ từ trước: Không sẵn sàng đua giá lên cao. Dù thanh khoản giảm quanh vùng
1600 điểm cũng bộc lộ sự chắc tay ở bên cầm hàng, nhưng điều đó không có nghĩa
là bên cầm tiền phải sốt ruột. Thị trường vẫn đang trong quá trình vận động tích
lũy và thời gian chưa “chín mùi”, nền giá chưa ổn định.
Rất có khả năng thị trường sẽ cần test cầu thêm nữa. So với
mức thanh khoản trung bình ở tuần đạt đỉnh, hiện giao dịch đã giảm một nửa. Nhóm
VN30 thể hiện rõ sự chững lại của dòng tiền lớn, tuần này cũng chỉ khớp trung bình
14,1k tỷ/phiên, cũng thấp nhất 12 tuần. Phản ứng ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt như ngân
hàng không đủ duy trì tính bền vững, giá chỉ bùng phát được một ngày, sau đó
suy yếu lại ngay. Nếu sự kích thích chiều tăng không lôi kéo được tiền nóng ruột
đuổi theo thì có thể phải giảm để kích thích lòng tham.
Một thống kê nhanh cho thấy sự phân hóa sức mạnh và hiệu ứng
kéo trụ là khá rõ: Tuần này VNI tăng 0,1% nhưng hơn một nửa cổ phiếu giảm giá
(55%). Vẫn có những cổ phiếu tăng tốt nhưng số lượng không nhiều. Dĩ nhiên nắm
trúng những mã mạnh thì thị trường vẫn ổn, nhưng từ góc độ xác suất, cơ hội để
chiến thắng và thắng to là rất nhỏ. Thậm chí nếu nhìn từ góc độ phân bổ vốn thì
thanh khoản ở nhóm tăng mạnh chiếm tỷ lệ không đáng kể trong tổng giao dịch tuần
qua.
Với khả năng giữ trụ thì VNI được chặn tại vùng 1600 điểm là
rất khả thi. Tuy nhiên vẫn sẽ có những biến động riêng ở cổ phiếu, thậm chí không
loại trừ khả năng rung lắc trụ để mở biên độ ở cổ phiếu. Vì vậy cơ hội mua vẫn
rộng mở ở nhịp giảm, không cần phải cố gắng tranh ở nhịp tăng.
VN30 hôm nay dao động không rộng nhưng F1 lại biến động mạnh
do phản ứng rất nhạy cảm. Basis mở rộng chiết khấu mỗi khi VN30 có nhịp tăng,
phần nào hạn chế khả năng chấp nhận rủi ro cho các tay chơi. Ở nhịp đầu tiên chỉ
số phản ứng với 1861.xx basis chiết khấu tới gần 7 điểm. Ngay cả khi kịch bản đẹp
xảy ra với việc VN30 thực sự quay đầu xuống và tới ngưỡng dự kiến ở 1840.xx thì
“vùng lợi nhuận an toàn nhất” – với giả định basis sẽ bằng 0 – cũng chỉ 5 điểm.
Do đó nếu muốn Short khi VN30 test không thành công tại 1861.xx thì cũng chỉ có
thể thực hiện với vị thế nhỏ. Thực tế có tốt hơn một chút khi F1 duy trì chiết
khấu 4 điểm lúc VN30 chạm 1861.xx.
Setup này được lặp lại lần thứ hai ở mức độ cao hơn: VN30 buổi
chiều được kéo vượt hẳn 1861.xx. Trên mốc này là 1871.xx nhưng chỉ số chỉ tới
khoảng 1865. Basis được ép hẹp lại khác hẳn với lần test 1861.xx buổi sáng.
VIC, VHM là “kiến trúc sư” của nhịp đẩy này và cũng là nhân tố kích hoạt nhịp
lao dốc “ngon” nhất ở phái sinh hôm nay.
Với chênh lệch tới -12,6 điểm tại F1, thị trường phái sinh đang
thể hiện phản ứng ngược và “rất quan ngại” với diễn biến neo giữ điểm số trong
khi cổ phiếu giảm nhiều trên thị trường cơ sở. Với dòng tiền yếu và “lỳ” như hiện
tại, kịch bản quay lại test 1600 là cao. Chiến lược là canh mua cổ phiếu,
Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1852.65. Cản gần nhất phiên tới:
1861; 1871; 1878; 1890. Hỗ trợ 1849; 1841; 1832; 1822; 1807; 1800.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
