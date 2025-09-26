Blog chứng khoán: Kéo trụ, phái sinh phản ứng ngược

Thanh khoản sụt tiếp tục sụt giảm mạnh phản ánh tâm lý thụ động của dòng tiền vẫn còn phổ biến. Nếu không có VIC bù lại rất nhiều điểm thì VNI phiên này đã lao dốc đáng kể, được xác nhận bằng độ rộng co lại rõ ràng.

Giá trị khớp lệnh sàn HSX tuần này trung bình chỉ còn 25,4k tỷ/phiên, giảm gần 18% so với trung bình tuần trước và xuống mức thấp kỷ lục 12 tuần. Tuần phục hồi kỹ thuật lần thứ 3 từ vùng hỗ trợ 1600 điểm đã không lôi kéo được dòng tiền vào như những lần trước đó.

Điều này cũng không phải là xấu, vì bên cần tiền đã tỏ rõ thái độ từ trước: Không sẵn sàng đua giá lên cao. Dù thanh khoản giảm quanh vùng 1600 điểm cũng bộc lộ sự chắc tay ở bên cầm hàng, nhưng điều đó không có nghĩa là bên cầm tiền phải sốt ruột. Thị trường vẫn đang trong quá trình vận động tích lũy và thời gian chưa “chín mùi”, nền giá chưa ổn định.

Rất có khả năng thị trường sẽ cần test cầu thêm nữa. So với mức thanh khoản trung bình ở tuần đạt đỉnh, hiện giao dịch đã giảm một nửa. Nhóm VN30 thể hiện rõ sự chững lại của dòng tiền lớn, tuần này cũng chỉ khớp trung bình 14,1k tỷ/phiên, cũng thấp nhất 12 tuần. Phản ứng ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt như ngân hàng không đủ duy trì tính bền vững, giá chỉ bùng phát được một ngày, sau đó suy yếu lại ngay. Nếu sự kích thích chiều tăng không lôi kéo được tiền nóng ruột đuổi theo thì có thể phải giảm để kích thích lòng tham.

Một thống kê nhanh cho thấy sự phân hóa sức mạnh và hiệu ứng kéo trụ là khá rõ: Tuần này VNI tăng 0,1% nhưng hơn một nửa cổ phiếu giảm giá (55%). Vẫn có những cổ phiếu tăng tốt nhưng số lượng không nhiều. Dĩ nhiên nắm trúng những mã mạnh thì thị trường vẫn ổn, nhưng từ góc độ xác suất, cơ hội để chiến thắng và thắng to là rất nhỏ. Thậm chí nếu nhìn từ góc độ phân bổ vốn thì thanh khoản ở nhóm tăng mạnh chiếm tỷ lệ không đáng kể trong tổng giao dịch tuần qua.

Với khả năng giữ trụ thì VNI được chặn tại vùng 1600 điểm là rất khả thi. Tuy nhiên vẫn sẽ có những biến động riêng ở cổ phiếu, thậm chí không loại trừ khả năng rung lắc trụ để mở biên độ ở cổ phiếu. Vì vậy cơ hội mua vẫn rộng mở ở nhịp giảm, không cần phải cố gắng tranh ở nhịp tăng.

VN30 hôm nay dao động không rộng nhưng F1 lại biến động mạnh do phản ứng rất nhạy cảm. Basis mở rộng chiết khấu mỗi khi VN30 có nhịp tăng, phần nào hạn chế khả năng chấp nhận rủi ro cho các tay chơi. Ở nhịp đầu tiên chỉ số phản ứng với 1861.xx basis chiết khấu tới gần 7 điểm. Ngay cả khi kịch bản đẹp xảy ra với việc VN30 thực sự quay đầu xuống và tới ngưỡng dự kiến ở 1840.xx thì “vùng lợi nhuận an toàn nhất” – với giả định basis sẽ bằng 0 – cũng chỉ 5 điểm. Do đó nếu muốn Short khi VN30 test không thành công tại 1861.xx thì cũng chỉ có thể thực hiện với vị thế nhỏ. Thực tế có tốt hơn một chút khi F1 duy trì chiết khấu 4 điểm lúc VN30 chạm 1861.xx.

Setup này được lặp lại lần thứ hai ở mức độ cao hơn: VN30 buổi chiều được kéo vượt hẳn 1861.xx. Trên mốc này là 1871.xx nhưng chỉ số chỉ tới khoảng 1865. Basis được ép hẹp lại khác hẳn với lần test 1861.xx buổi sáng. VIC, VHM là “kiến trúc sư” của nhịp đẩy này và cũng là nhân tố kích hoạt nhịp lao dốc “ngon” nhất ở phái sinh hôm nay.

Với chênh lệch tới -12,6 điểm tại F1, thị trường phái sinh đang thể hiện phản ứng ngược và “rất quan ngại” với diễn biến neo giữ điểm số trong khi cổ phiếu giảm nhiều trên thị trường cơ sở. Với dòng tiền yếu và “lỳ” như hiện tại, kịch bản quay lại test 1600 là cao. Chiến lược là canh mua cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1852.65. Cản gần nhất phiên tới: 1861; 1871; 1878; 1890. Hỗ trợ 1849; 1841; 1832; 1822; 1807; 1800.

