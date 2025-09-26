Thứ Sáu, 26/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Kéo trụ, phái sinh phản ứng ngược

iTrader

26/09/2025, 16:42

Thanh khoản sụt tiếp tục sụt giảm mạnh phản ánh tâm lý thụ động của dòng tiền vẫn còn phổ biến. Nếu không có VIC bù lại rất nhiều điểm thì VNI phiên này đã lao dốc đáng kể, được xác nhận bằng độ rộng co lại rõ ràng.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Giá trị khớp lệnh sàn HSX tuần này trung bình chỉ còn 25,4k tỷ/phiên, giảm gần 18% so với trung bình tuần trước và xuống mức thấp kỷ lục 12 tuần. Tuần phục hồi kỹ thuật lần thứ 3 từ vùng hỗ trợ 1600 điểm đã không lôi kéo được dòng tiền vào như những lần trước đó.

Điều này cũng không phải là xấu, vì bên cần tiền đã tỏ rõ thái độ từ trước: Không sẵn sàng đua giá lên cao. Dù thanh khoản giảm quanh vùng 1600 điểm cũng bộc lộ sự chắc tay ở bên cầm hàng, nhưng điều đó không có nghĩa là bên cầm tiền phải sốt ruột. Thị trường vẫn đang trong quá trình vận động tích lũy và thời gian chưa “chín mùi”, nền giá chưa ổn định.

Rất có khả năng thị trường sẽ cần test cầu thêm nữa. So với mức thanh khoản trung bình ở tuần đạt đỉnh, hiện giao dịch đã giảm một nửa. Nhóm VN30 thể hiện rõ sự chững lại của dòng tiền lớn, tuần này cũng chỉ khớp trung bình 14,1k tỷ/phiên, cũng thấp nhất 12 tuần. Phản ứng ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt như ngân hàng không đủ duy trì tính bền vững, giá chỉ bùng phát được một ngày, sau đó suy yếu lại ngay. Nếu sự kích thích chiều tăng không lôi kéo được tiền nóng ruột đuổi theo thì có thể phải giảm để kích thích lòng tham.

Một thống kê nhanh cho thấy sự phân hóa sức mạnh và hiệu ứng kéo trụ là khá rõ: Tuần này VNI tăng 0,1% nhưng hơn một nửa cổ phiếu giảm giá (55%). Vẫn có những cổ phiếu tăng tốt nhưng số lượng không nhiều. Dĩ nhiên nắm trúng những mã mạnh thì thị trường vẫn ổn, nhưng từ góc độ xác suất, cơ hội để chiến thắng và thắng to là rất nhỏ. Thậm chí nếu nhìn từ góc độ phân bổ vốn thì thanh khoản ở nhóm tăng mạnh chiếm tỷ lệ không đáng kể trong tổng giao dịch tuần qua.

Với khả năng giữ trụ thì VNI được chặn tại vùng 1600 điểm là rất khả thi. Tuy nhiên vẫn sẽ có những biến động riêng ở cổ phiếu, thậm chí không loại trừ khả năng rung lắc trụ để mở biên độ ở cổ phiếu. Vì vậy cơ hội mua vẫn rộng mở ở nhịp giảm, không cần phải cố gắng tranh ở nhịp tăng.

VN30 hôm nay dao động không rộng nhưng F1 lại biến động mạnh do phản ứng rất nhạy cảm. Basis mở rộng chiết khấu mỗi khi VN30 có nhịp tăng, phần nào hạn chế khả năng chấp nhận rủi ro cho các tay chơi. Ở nhịp đầu tiên chỉ số phản ứng với 1861.xx basis chiết khấu tới gần 7 điểm. Ngay cả khi kịch bản đẹp xảy ra với việc VN30 thực sự quay đầu xuống và tới ngưỡng dự kiến ở 1840.xx thì “vùng lợi nhuận an toàn nhất” – với giả định basis sẽ bằng 0 – cũng chỉ 5 điểm. Do đó nếu muốn Short khi VN30 test không thành công tại 1861.xx thì cũng chỉ có thể thực hiện với vị thế nhỏ. Thực tế có tốt hơn một chút khi F1 duy trì chiết khấu 4 điểm lúc VN30 chạm 1861.xx.

Setup này được lặp lại lần thứ hai ở mức độ cao hơn: VN30 buổi chiều được kéo vượt hẳn 1861.xx. Trên mốc này là 1871.xx nhưng chỉ số chỉ tới khoảng 1865. Basis được ép hẹp lại khác hẳn với lần test 1861.xx buổi sáng. VIC, VHM là “kiến trúc sư” của nhịp đẩy này và cũng là nhân tố kích hoạt nhịp lao dốc “ngon” nhất ở phái sinh hôm nay.

Với chênh lệch tới -12,6 điểm tại F1, thị trường phái sinh đang thể hiện phản ứng ngược và “rất quan ngại” với diễn biến neo giữ điểm số trong khi cổ phiếu giảm nhiều trên thị trường cơ sở. Với dòng tiền yếu và “lỳ” như hiện tại, kịch bản quay lại test 1600 là cao. Chiến lược là canh mua cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1852.65. Cản gần nhất phiên tới: 1861; 1871; 1878; 1890. Hỗ trợ 1849; 1841; 1832; 1822; 1807; 1800.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Hưng phấn quay lại

16:29, 24/09/2025

Blog chứng khoán: Hưng phấn quay lại

Bán mạnh cuối phiên, trụ không đỡ nổi chỉ số

15:39, 26/09/2025

Bán mạnh cuối phiên, trụ không đỡ nổi chỉ số

Chuyên gia: Tổ chức trong nước đang chi phối thanh khoản, VN-Index có thể lên 2100 điểm

10:26, 26/09/2025

Chuyên gia: Tổ chức trong nước đang chi phối thanh khoản, VN-Index có thể lên 2100 điểm

Từ khóa:

blog chứng khoán nhận đinh chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay thị trường phái sinh

Đọc thêm

Bán mạnh cuối phiên, trụ không đỡ nổi chỉ số

Bán mạnh cuối phiên, trụ không đỡ nổi chỉ số

Nửa đầu phiên chiều nay là một nhịp hồi khá tích cực, VN-Index thậm chí còn đạt đỉnh cao mới trong ngày. Tuy nhiên ngay sau đó là một đợt xả mạnh không kém. Mặc dù VIC rất cố gắng nhưng sức ép từ số đông vẫn khiến chỉ số quay đầu giảm. Mặt bằng giá cổ phiếu đã thấp hơn đáng kể so với buổi sáng, xác nhận áp lực bán vẫn xuất hiện trên diện rộng.

Ước tính quý 3 lợi nhuận toàn thị trường tăng 25%, nhóm Xây dựng bùng nổ

Ước tính quý 3 lợi nhuận toàn thị trường tăng 25%, nhóm Xây dựng bùng nổ

Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật gồm Xây dựng tăng 1685% so với cùng kỳ, dầu khí tăng 125% so với cùng kỳ, chứng khoán 73% so với cùng kỳ, Bất động sản dân cư tăng 70% so với cùng kỳ.

Dòng tiền quá yếu, cổ phiếu giảm diện rộng, khối ngoại tiếp tục rút ròng ngàn tỷ

Dòng tiền quá yếu, cổ phiếu giảm diện rộng, khối ngoại tiếp tục rút ròng ngàn tỷ

Thị trường suy yếu đáng kể trong phiên sáng nay khi dòng tiền từ chối mua giá cao. Trọn thời gian giao dịch độ rộng đều nghiêng về phía giảm trong khi thanh khoản sàn HoSE thấp hơn sáng hôm qua tới 29%. Đặc biệt khối ngoại có phiên giải ngân tệ nhất 6 tháng.

Mỹ chuẩn bị áp thuế quan lên một loạt hàng hóa

Mỹ chuẩn bị áp thuế quan lên một loạt hàng hóa

Kế hoạch này được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald thông báo mở cuộc điều ra để đánh thuế quan với robot, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế...

Lợi thế của VPBankS trong phát triển nền tảng công nghệ

Lợi thế của VPBankS trong phát triển nền tảng công nghệ

Công nghệ đang trở thành yếu tố then chốt định hình vị thế công ty chứng khoán. Kế thừa kinh nghiệm chuyển đổi số từ ngân hàng mẹ VPBank cùng chiến lược đầu tư nghiêm túc vào công nghệ, VPBankS khẳng định vai trò tiên phong số hóa toàn diện, tạo bệ phóng cho tăng trưởng bền vững và nâng tầm trải nghiệm đầu tư.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhà máy ô tô VEAM (VM) nỗ lực giải phóng hàng tồn kho, đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới

Doanh nghiệp

2

Tuyến hàng hải mới Cửa Lò – Dongguan tạo động lực thúc đẩy xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu

3

Cổ đông lớn muốn bán hơn 1,7 triệu cổ phiếu DTL

Doanh nghiệp niêm yết

4

Bài 2: Đề xuất tách làm 3 dự án để đẩy nhanh tiến độ

Đầu tư

5

Bộ Tư pháp thẩm định chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy