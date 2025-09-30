Thứ Ba, 30/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

VN-Index vẫn “xịt” dù kéo trụ, mã đỏ nhiều gấp 3 lần mã xanh

Kim Phong

30/09/2025, 15:36

Nhóm cổ phiếu Vin tăng mạnh hôm nay không thể “gồng” cho hàng trăm cổ phiếu còn lại: VN-Index chốt phiên vẫn giảm 0,29% (-4,78 điểm) dù 3 mã này đem về tới hơn 3 điểm. Số cổ phiếu giảm giá trên sàn HoSE nhiều gấp 3 lần số tăng giá với cả trăm mã lao dốc sâu, cho thấy danh mục đầu tư bị tổn thất nặng nề hơn nhiều so với những biểu hiện ở chỉ số.

VN-Index đi ngang 4 phiên nhưng cổ phiếu điều chỉnh diện rộng.
Giao dịch mạnh mẽ nhất là VRE, kịch trần ngay từ 10h sáng và duy trì tới tận lúc đóng cửa. Đáng tiếc là vốn hóa của VRE hơi nhỏ nên ảnh hưởng chưa nhiều. Bù lại VIC và VHM giữ được sắc xanh cả ngày dù cũng biến động rất nhiều. Hai trụ này đạt đỉnh lúc quanh 10h20 cùng lúc với VN-Index. Tại đỉnh chỉ số này tăng 10,3 điểm (+0,62%). Lúc VHM và VIC chịu sức ép mạnh nhất và yếu nhất lúc 1h25, chỉ số bốc hơi 20,5 điểm. VIC lúc đó chỉ còn tăng 0,4%, VHM tăng 0,2%. Đóng cửa VIC tăng 1,22% và VHM tăng 1,08%.

Thực ra trừ VRE, cả VIC lẫn VHM đều cho thấy có sức ép nhất định. VIC đã trượt giá tới 4,43% so với mức cao nhất buổi sáng và VHM trượt 2,65%. Nếu hai trụ này không giữ được, hôm nay sẽ là một ngày bán tháo dữ dội vì trọn phiên, lúc nào sắc đỏ cũng hoàn toàn áp đảo trên bảng điện.

Ngay cả thời điểm VN-Index mạnh nhất, độ rộng cũng chỉ có 81 mã tăng/196 mã giảm. Đóng cửa HoSE có 82 mã tăng/241 mã giảm. Diễn biến độ rộng cho thấy nhà đầu tư đang phản ứng ngược với hành động kéo trụ. Điều này cũng không khó hiểu vì cả 4 phiên gần đây VN-Index dập dình quanh đường trung bình 20 ngày thì cổ phiếu giảm giá luôn nhiều hơn. Tác động trực tiếp là danh mục nhà đầu tư dễ thua lỗ hơn và việc bán mạnh tay như hôm nay là kết quả bình thường.

Trong 241 cổ phiếu đỏ cuối phiên, có tới 152 mã giảm quá 1% và trong số này 86 mã giảm trên 2%. Chỉ riêng 86 cổ phiếu yếu nhất đã chiếm tới 32% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. CII giảm 4,85% thanh khoản 1.514,1 tỷ đồng; DXG giảm 5,26% với 1.263,5 tỷ; FPT giảm 2,62% với 1.125,5 tỷ; DIG giảm 4,51% với 866,8 tỷ; VSC giảm 2,8% với 457,1 tỷ đồng…là những cổ phiếu có áp lực bán tháo rõ nhất.

Nhiều blue-chips cũng không tránh được áp lực này, rổ VN30 cũng có gần chục mã giảm hơn 1%. Chỉ số đại diện nhóm này tăng 0,05% (+0,9 điểm) cũng chỉ nhờ vào vài cổ phiếu là VIC, VHM, VRE, LPB. Thậm chí 4 mã này còn đem về tới xấp xỉ 10 điểm, nghĩa là đã bù lại rất nhiều cho số giảm.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang chịu tổn thương nặng hơn đáng kể so với blue-chips vì trước đó các mã này có đoạn tăng ngược dòng. Midcap hôm nay giảm 0,98%, Smallcap giảm 1,02%. Cả sàn HoSE có tới 152 mã giảm quá 1% thì chỉ 9 mã thuộc VN30. HSL, SGR, DRH giảm sàn. TDH, QCG, SJS, FCN, ITC, CTR, SMC đều giảm từ 4% trở lên.

Hiện tại ngoài nhóm cổ phiếu Vin thị trường không có nhóm dẫn dắt nào đáng tin cậy. Cổ phiếu ngân hàng phiên này có LPB khá xuất sắc nhưng cũng chỉ là cá biệt. Trong 27 mã nhóm này ở các sàn thì chỉ 9 mã xanh, trong đó LPB và EIB tăng hơn 1% còn lại rất yếu. Cổ phiếu chứng khoán cũng có một số mã khỏe nhưng về trụ thì chỉ có SSI tăng 2,66%, VND tăng 1,35% là đáng kể. Bất động sản từ nhóm Vin, còn lại đa phần lao dốc nặng.

Khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng 1.280 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung vào KDH -381,6 tỷ, HPG -171,5 tỷ, FPT -120,6 tỷ, SSI -116,9 tỷ, VHM -102,7 tỷ, DIG -82,5 tỷ, VIX -80,4 tỷ… Phía mua ròng có CII +90,5 tỷ, SHB +81,7 tỷ, TCB +75,3 tỷ, LPB +70 tỷ.

Tăng trưởng lợi nhuận nhiều doanh nghiệp dự báo giảm tốc trong quý 3/2025

13:37, 30/09/2025

Tăng trưởng lợi nhuận nhiều doanh nghiệp dự báo giảm tốc trong quý 3/2025

Chuyên gia: Nếu được nâng hạng, 4-5 tỷ USD sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam

10:41, 30/09/2025

Chuyên gia: Nếu được nâng hạng, 4-5 tỷ USD sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán: Giá trị lớn nhất nằm ở "hiệu ứng niềm tin"

10:27, 30/09/2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán: Giá trị lớn nhất nằm ở “hiệu ứng niềm tin”

nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index 1600 điểm

Vietnam Airlines chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 31.000 tỷ đồng

Kết thúc đợt chào bán, tổng số cổ phiếu đã phân phối: 897.104.037, tương ứng 99,68% tổng số cổ phiếu chào bán với tổng số tiền thu được hơn 8.971 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, tổng thu ròng từ đợt chào bán là gần 8.971 tỷ đồng.

Tăng trưởng lợi nhuận nhiều doanh nghiệp dự báo giảm tốc trong quý 3/2025

Tăng trưởng lợi nhuận nhiều doanh nghiệp dự báo giảm tốc trong quý 3/2025

Ước tính kết quả kinh doanh quý 3/2025 của SSI Research cho thấy, nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái song so với quý trước thì tăng trưởng lại giảm...

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Người Mỹ hiện đang nắm giữ giá trị cổ phiếu lớn chưa từng thấy, một hiện tượng nổi bật trong bối cảnh thị trường chứng khoán nước này liên tục lập kỷ lục...

Chuyên gia: Nếu được nâng hạng, 4-5 tỷ USD sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam

Chuyên gia: Nếu được nâng hạng, 4-5 tỷ USD sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam

Các quỹ chủ động tham chiếu chỉ số FTSE Secondary Emerging Index có quy mô lớn, tổng dòng vốn nước ngoài có khả năng thu hút được ước đạt 4 - 5 tỷ USD.

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 51.655 tỷ đồng, lãi suất VND liên ngân hàng giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 51.655 tỷ đồng, lãi suất VND liên ngân hàng giảm mạnh

Trước áp lực tăng nhanh của lãi suất VND liên ngân hàng trong các ngày 24 và 25/9, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai bốn phiên bơm ròng liên tiếp từ ngày 24 đến 29/9/2025 thông qua kênh thị trường mở (OMO), với tổng quy mô đạt 51.655,69 tỷ đồng.

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

1

Dự án Luật Thương mại điện tử: Cần ràng buộc trách nhiệm pháp lý của sàn thương mại điện tử

Tiêu điểm

2

Đà tăng của giá vàng trong nước chỉ bằng một nửa so với thế giới

Tài chính

3

Bộ Xây dựng đề xuất thí điểm Trung tâm giao dịch bất động sản online

Bất động sản

4

Mỹ tăng cường kiểm soát xuất khẩu

Thế giới

5

Khi đồ uống kết nối du khách với Hà Nội

Ẩm thực

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy