VN-Index vẫn “xịt” dù kéo trụ, mã đỏ nhiều gấp 3 lần mã xanh
Kim Phong
30/09/2025, 15:36
Nhóm cổ phiếu Vin tăng mạnh hôm nay không thể “gồng” cho hàng trăm cổ phiếu còn lại: VN-Index chốt phiên vẫn giảm 0,29% (-4,78 điểm) dù 3 mã này đem về tới hơn 3 điểm. Số cổ phiếu giảm giá trên sàn HoSE nhiều gấp 3 lần số tăng giá với cả trăm mã lao dốc sâu, cho thấy danh mục đầu tư bị tổn thất nặng nề hơn nhiều so với những biểu hiện ở chỉ số.
Giao dịch mạnh mẽ nhất là VRE, kịch trần ngay từ 10h sáng và
duy trì tới tận lúc đóng cửa. Đáng tiếc là vốn hóa của VRE hơi nhỏ nên ảnh hưởng
chưa nhiều. Bù lại VIC và VHM giữ được sắc xanh cả ngày dù cũng biến động rất
nhiều. Hai trụ này đạt đỉnh lúc quanh 10h20 cùng lúc với VN-Index. Tại đỉnh chỉ
số này tăng 10,3 điểm (+0,62%). Lúc VHM và VIC chịu sức ép mạnh nhất và yếu nhất
lúc 1h25, chỉ số bốc hơi 20,5 điểm. VIC lúc đó chỉ còn tăng 0,4%, VHM tăng
0,2%. Đóng cửa VIC tăng 1,22% và VHM tăng 1,08%.
Thực ra trừ VRE, cả VIC lẫn VHM đều cho thấy có sức ép nhất định.
VIC đã trượt giá tới 4,43% so với mức cao nhất buổi sáng và VHM trượt 2,65%. Nếu
hai trụ này không giữ được, hôm nay sẽ là một ngày bán tháo dữ dội vì trọn phiên,
lúc nào sắc đỏ cũng hoàn toàn áp đảo trên bảng điện.
Ngay cả thời điểm VN-Index mạnh nhất, độ rộng cũng chỉ có 81
mã tăng/196 mã giảm. Đóng cửa HoSE có 82 mã tăng/241 mã giảm. Diễn biến độ rộng
cho thấy nhà đầu tư đang phản ứng ngược với hành động kéo trụ. Điều này cũng không
khó hiểu vì cả 4 phiên gần đây VN-Index dập dình quanh đường trung bình 20 ngày
thì cổ phiếu giảm giá luôn nhiều hơn. Tác động trực tiếp là danh mục nhà đầu tư
dễ thua lỗ hơn và việc bán mạnh tay như hôm nay là kết quả bình thường.
Trong 241 cổ phiếu đỏ cuối phiên, có tới 152 mã giảm quá 1%
và trong số này 86 mã giảm trên 2%. Chỉ riêng 86 cổ phiếu yếu nhất đã chiếm tới
32% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. CII giảm 4,85% thanh khoản 1.514,1 tỷ đồng;
DXG giảm 5,26% với 1.263,5 tỷ; FPT giảm 2,62% với 1.125,5 tỷ; DIG giảm 4,51% với
866,8 tỷ; VSC giảm 2,8% với 457,1 tỷ đồng…là những cổ phiếu có áp lực bán tháo
rõ nhất.
Nhiều blue-chips cũng không tránh được áp lực này, rổ VN30 cũng
có gần chục mã giảm hơn 1%. Chỉ số đại diện nhóm này tăng 0,05% (+0,9 điểm) cũng
chỉ nhờ vào vài cổ phiếu là VIC, VHM, VRE, LPB. Thậm chí 4 mã này còn đem về tới
xấp xỉ 10 điểm, nghĩa là đã bù lại rất nhiều cho số giảm.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang chịu tổn thương nặng hơn đáng
kể so với blue-chips vì trước đó các mã này có đoạn tăng ngược dòng. Midcap hôm
nay giảm 0,98%, Smallcap giảm 1,02%. Cả sàn HoSE có tới 152 mã giảm quá 1% thì
chỉ 9 mã thuộc VN30. HSL, SGR, DRH giảm sàn. TDH, QCG, SJS, FCN, ITC, CTR, SMC đều
giảm từ 4% trở lên.
Hiện tại ngoài nhóm cổ phiếu Vin thị trường không có nhóm dẫn
dắt nào đáng tin cậy. Cổ phiếu ngân hàng phiên này có LPB khá xuất sắc nhưng cũng
chỉ là cá biệt. Trong 27 mã nhóm này ở các sàn thì chỉ 9 mã xanh, trong đó LPB
và EIB tăng hơn 1% còn lại rất yếu. Cổ phiếu chứng khoán cũng có một số mã khỏe
nhưng về trụ thì chỉ có SSI tăng 2,66%, VND tăng 1,35% là đáng kể. Bất động sản
từ nhóm Vin, còn lại đa phần lao dốc nặng.
Khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng 1.280 tỷ đồng trên sàn
HoSE, tập trung vào KDH -381,6 tỷ, HPG -171,5 tỷ, FPT -120,6 tỷ, SSI -116,9 tỷ,
VHM -102,7 tỷ, DIG -82,5 tỷ, VIX -80,4 tỷ… Phía mua ròng có CII +90,5 tỷ, SHB
+81,7 tỷ, TCB +75,3 tỷ, LPB +70 tỷ.
