Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy sẽ sớm bộc lộ

Mặc dù VNI vẫn đi ngang khá ổn định trong 4 phiên vừa qua nhưng diễn biến điều chỉnh vẫn rất rõ ràng ở đa số cổ phiếu. Một nhịp điều chỉnh lành mạnh là tốt cho thị trường ở thời điểm này, vì thị trường cần tạo nền ổn định trước khi lấy lại động lực cho sóng tăng mới.

Chỉ số tăng cả tuần 1,2% nhưng 53,3% số cổ phiếu trong rổ VNAllshare đỏ, thậm chí gần 17% giảm quá 2%. Thậm chí nếu tính riêng 3 phiên điều chỉnh cuối tuần thì gần 30% số cổ phiếu giảm quá 2%.

Biên độ điều chỉnh này cũng không phải là lớn, chỉ nói lên rằng VNI đang không phản ánh đúng diễn biến cổ phiếu. Chỉ số có thể được co kéo bằng trụ nhưng các cổ phiếu cụ thể vẫn chịu tác động của cung cầu riêng lẻ. Trên thị trường luôn có lực lượng đầu cơ ngắn hạn, nhất là sau 6 phiên tăng tốt trước đó, việc chốt lời nhanh để mua lại sau cũng không có gì bất ngờ.

Nhịp điều chỉnh như hiện tại là một cơ hội tốt để kiểm chứng sức ép ngắn hạn. Nếu biên độ giá nhỏ thì thanh khoản càng thấp càng tốt. Diễn biến như vậy sẽ phản ánh sự cân bằng tương đối giữa mua và bán, không bên nào thực sự chiếm ưu thế và cũng không đủ sức để nới rộng biên độ giá. Trung bình giá trị khớp lệnh HSX và HNX tuần này chỉ khoảng 20,3k tỷ/phiên, không thay đổi so với tuần trước.

Ở những nhịp hồi kỹ thuật, ngoài khối lượng bắt đáy giá thấp thành công, còn có khối lượng mắc kẹt trước đó. Vì vậy rủi ro bị bán mạnh là điều có thể dự đoán trước. Khi áp lực này không xuất hiện thì hoặc là khối lượng lỏng lẻo nhất đã được giải phóng ở nhịp giảm trước đó, hoặc nhà đầu tư đủ “năng lực” gồng lỗ. Dù là trường hợp nào thì tín hiệu này cũng phản ánh một sự thay đổi trong kỳ vọng.

Điều này cũng không phải là vô lý vì ngoài số ít nhà đầu tư chờ đợi ở các vùng hỗ trợ sâu hơn, ví dụ dưới 1600 điểm, phần còn lại căn cứ vào mức độ điều chỉnh thực tế ở cổ phiếu chứ không phải Index. Giá đã giảm 20-30% rồi thì xác suất giảm thêm 10% nữa là không dễ dàng, trừ trường hợp giá tăng quá nóng ở “sườn trái”. Đặc biệt nếu cổ phiếu đã tạo nền kéo dài nhiều tuần lẽ trước khi VNI chạm 1600 điểm thì rủi ro phá đáy càng thấp hơn. Khi nhà đầu tư nhìn vào diễn biến giá của cổ phiếu cụ thể, cảm giác sẽ khác khi nhìn vào chỉ số.

Vẫn giữ quan điểm thị trường đang trong giai đoạn tạo đáy và các nhịp điều chỉnh là lành mạnh. Bất kể VNI có quay lại 1600 hay thủng mốc này thì cổ phiếu vẫn sẽ có vận động giá riêng. Vì vậy đây là giai đoạn để tích lũy cổ phiếu, có thể trading ngắn hạn giảm giá vốn nếu có khả năng, còn lại chỉ mua thêm. Thị trường chưa thể kết thúc giai đoạn điều chỉnh tích lũy vì thời gian cũng như khối lượng trao đổi chưa đủ mà thôi. Những biến động lẻ tẻ T+ trong nhiều trường hợp chỉ tốn thời gian và tự tạo rủi ro. Giá lùi thêm chút nữa dòng tiền bắt đáy sẽ sớm bộc lộ khi kết hợp cả lực cầu cover lẫn mua mới.

Thị trường phái sinh hôm nay đảo kỳ hạn ở F1 và ngay lập tức mức chiết khấu nới rộng. Khoảng 3/4 thời gian của phiên sáng basis chiết khấu trung bình hơn 12 điểm. Với chênh lệch này thì không thể Short được, nhất là khi các trụ vẫn đang bập bênh. Điểm vào Long tốt là đầu phiên chiều khi VN30 vượt qua 1880.xx với mức cắt lỗ theo chỉ số nếu quay lại giảm xuống dưới 1880. Từ đầu phiên chiều basis đã bắt đầu co lại còn một nửa so với trung bình. Đây là tín hiệu của quá trình tích lũy vị thế trước khi “có biến” ở trụ. VHM, VIC, FPT sau đó khởi động và nhịp cuối thêm STB, CTG.

Hiện tại chỉ số không phải là tín hiệu tốt để quan sát điểm vào với cổ phiếu, trừ phi xuất hiện một nhịp mở biên độ rõ ràng và đủ lớn. Chiến lược vẫn là cover dần cổ phiếu và mua thêm. Phái sinh Long/Short linh hoạt nhưng nếu basis quá rộng thì ưu tiên Long.

VN30 đóng cửa tại 1899.89. Cản gần nhất phiên tới là 1906; 1915; 1922; 1934; 1949; 1959. Hỗ trợ 1890; 1874; 1862; 1853; 1841; 1831.

