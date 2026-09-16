Cổ phiếu vừa và nhỏ điều chỉnh mạnh, khối ngoại duy trì mua ròng

Khả năng cân bằng của nhóm blue-chips vẫn đủ ổn định điểm số, nhưng không thể hỗ trợ giao dịch ở phần lớn thị trường. Trong 103 cổ phiếu giảm sâu quá 1% hôm nay, đại đa số là các mã vừa và nhỏ.

VN-Index vẫn đang được các blue-chips giữ cân bằng.

VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,06% (-1,04 điểm) tức là gần như đi ngang so với mức chốt buổi sáng (tăng 0,1%/+1,89 điểm). Nguyên nhân là các cổ phiếu vốn hóa lớn biến động rất nhỏ, lại cân bằng được với nhau bên điểm số thay đổi ít.

Cụ thể, VIC, VHM, VCB suy yếu nhẹ trong phiên chiều: VIC lùi 0,7% so với mức chốt buổi sáng, đảo chiều thành giảm 0,04% so với tham chiếu; VHM lùi 0,7% thành giảm 0,56%. VCB tuy đóng cửa giảm mạnh 1,17% nhưng thực tế chiều nay chỉ giảm thêm 0,5%, còn lại đã yếu sẵn từ sáng.

GAS là cổ phiếu duy nhất trong top 10 vốn hóa giảm rõ nét. Chốt phiên sáng GAS mới giảm 0,11%, vừa vào phiên chiều đã bị xả. Nhiều lần nỗ lực phục hồi thất bại, đóng cửa cổ phiếu này giảm 2,19% so với tham chiếu, tức là riêng phiên chiều giảm 2,08%. Một mã dầu khí khác trong rổ VN30 là BSR cũng trượt giảm mạnh 1,92% so với phiên sáng nhưng chốt vẫn trên tham chiếu 0,49%.

Ở phía ngược lại, ảnh hưởng của GAS, VIC, VHM, VCB được đỡ lại từ một số blue-chips tầm trung. ACB có nhịp phục hồi ấn tượng, tăng 2,49% so với phiên sáng để đóng cửa vượt tham chiếu 2,26%. CTG cũng đảo chiều thành công, tăng 1,98% chiều nay và chốt tăng 0,98%. Ấn tượng nhất về thanh khoản là FPT, cổ phiếu này ghi nhận thanh khoản tăng 57% so với phiên sáng và giá leo dốc trọn buổi chiều. Đóng cửa FPT tăng 1,51%, tức là riêng chiều nay đã tăng tới 2,93%. Mạnh nhất về cường độ giá chiều nay là SSB, chốt phiên sáng đã tăng 3,11%, chiều nay leo lên kịch trần.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 16 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng và 14 mã khác tụt giá. Tiếc rằng nhóm tăng giá chủ yếu là vốn hóa trung bình, khiến VN-Index mất đi động lực. Trong khi đó VN30-Index hưởng lợi rõ hơn, đóng cửa vẫn tăng 0,16% dù chỉ có 11 mã xanh và 16 mã đỏ.

Số ít cổ phiếu có dòng tiền đẩy giá lên chiều nay, phần lớn là thanh khoản tăng do sức ép từ bên bán.

Với nhóm vừa và nhỏ, tình hình khá “bi đát” trong buổi chiều. Chốt phiên sáng cả sàn HoSE mới có 74 cổ phiếu giảm quá 1%, đóng cửa lên tới 103 mã, trong đó VN30 đóng góp 8 mã. Khá nhiều cổ phiếu chịu sức ép bán nổi bật và giá giảm sâu như VIX giảm 1,94% khớp 317,2 tỷ đồng; VCI giảm 2,78% với 173,2 tỷ, CII giảm 1,93% với 113,4 tỷ; DXG giảm 1,86% với 111,8 tỷ; VND giảm 1,36% với 104,1 tỷ; DGW giảm 3,46% với 66,8 tỷ…

Độ rộng sàn HoSE chiều nay không thay đổi quá nhiều, ghi nhận 116 mã xanh và 194 mã giảm (phiên sáng 116 mã xanh và 184 mã đỏ), nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại thấp đi đáng kể, biểu hiện rõ nhất là số lượng cổ phiếu giảm quá 1% tăng lên. Cùng với đó, thanh khoản sàn này buổi chiều tăng hơn 59% so với phiên sáng. Đây là biểu hiện của áp lực bán hạ giá chủ động đã mạnh lên rõ nét.

Trong 116 cổ phiếu còn xanh cuối ngày, khá nhiều mã cũng xuất hiện thanh khoản cao. Diễn biến này là tiếp nối từ sáng khi mức độ tập trung vốn rất cao. 12 mã đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng với giá tăng quá 1% chiếm hầu hết giao dịch ở nhóm này. Ngoài vài blue-chips là FPT, MBB, ACB, GVR, SSB, MCH, có thêm PLX tăng 2,28%, PVT tăng 1,75%, DCL tăng 6,93%, NVL tăng 2,08%, VPI tăng 1,64% và GEE tăng 1,94%.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giao dịch sôi động hơn hẳn buổi sáng, tăng mua và bán đều gấp đôi, nhưng mua vẫn mạnh hơn. Vị thế ròng đạt +138,2 tỷ đồng so với 82,9 tỷ đồng trong buổi sáng. Các mã được mua tốt là SBT +216,5 tỷ, FPT +117,1 tỷ, BSR +112,5 tỷ, MBB +95,9 tỷ, MCH +95,1 tỷ, ACB +72,1 tỷ, SSB +56,8 tỷ. Phía bán ròng có VHM -205,6 tỷ, VIC -149,5 tỷ, VIX -67,1 tỷ.