Thị trường chững lại chờ tin, thanh khoản xuống đáy 20 phiên

VN-Index chốt phiên gần như đứng im, chỉ tăng 0,1% tương đương 1,89 điểm. VN30-Index giảm 0,21% với 10 mã tăng và 18 mã giảm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng “dừng thở” sau phiên đột biến hôm qua kết hợp với nhóm Vin cũng yếu, khiến động lực tăng của điểm số không còn.
VIC tăng 0,66%, VHM tăng 0,14%, MBB tăng 0,25%, MCH tăng 0,14% là 4 mã duy nhất trong Top 10 vốn hóa còn xanh sáng nay. VCB đã giảm 0,67%, BID giảm 0,54%, CTG giảm 0,98%, TCB giảm 0,31%, GAS giảm 0,11%, VPB giảm 0,54%. Có thể thấy VN-Index đã mất động lực đáng kể, ngay cả VIC đỡ lại khoảng 2,5 điểm cũng không thay đổi được nhiều.
Khá may mắn cho chỉ số này là các cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm blue-chips không phải là những mã vốn hóa lớn nhất: VPL giảm 1,99%, FPT giảm 1,38%, LPB giảm 1,26%, TCX giảm 1,04% chủ yếu ảnh hưởng đến VN30-Index, còn với VN-Index thậm chí còn ít điểm hơn cả VIC.
Thanh khoản rổ VN30 sáng nay sụt giảm tới 25% so với sáng hôm qua, chỉ đạt hơn 2.344 tỷ đồng, mức thấp nhất 20 phiên. Điều này xác nhận các nhà đầu tư lớn cũng đang tạm dừng giao dịch. BSR là cổ phiếu tốt nhất rổ blue-chips, vừa có thanh khoản lớn nhất với 283,2 tỷ đồng, vừa tăng khỏe nhất +2,46%. Còn lại chỉ có GVR tăng 4,2%, SSB tăng 3,11%, STB tăng 1,05% là đáng kể, thanh khoản cũng hạn chế.
Toàn sàn HoSE sáng nay khớp lệnh cũng giảm hơn 14% so với sáng hôm qua, đạt 4.629 tỷ đồng, cũng thấp nhất 20 phiên. Phần lớn mức giảm thanh khoản đến từ sự suy giảm của VN30. Dù vậy các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không nhiều cổ phiếu thu hút được dòng tiền nổi bật. Sàn này có 12 cổ phiếu khớp vượt trăm tỷ đồng thì ngoài blue-chips chỉ có PLX với 312,8 tỷ đồng, giá tăng 3,08%; PVD với 140,2 tỷ, giá tăng 1,53%; PVT với 117,8 tỷ, giá tăng 2,63%; DPM với 100,8 tỷ, giá tăng 1,52% và DCL với 100 tỷ, giá tăng 4,62%.
Đại đa số cổ phiếu đang tăng giá còn lại có thanh khoản rất nhỏ. Khoảng chục cổ phiếu khác giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên và giá tăng được hơn 1% không có nhiều tính đại diện. Dĩ nhiên dầu khí, cao su vẫn là nhóm có lực đỡ tích cực ở thời điểm giá dầu tăng mạnh. Trong 116 cổ phiếu xanh cuối phiên sáng, có 58 mã tăng từ 1% trở lên, chiếm 33,4% thanh khoản cả sàn. Dù vậy tỷ trọng rất cao tập trung vào số lượng nhỏ cổ phiếu, với 31% sàn dồn vào 15 cổ phiếu thanh khoản cao nhất.
Ở phía giảm tuy số lượng cổ phiếu nhiều (184 mã) nhưng chủ yếu cũng chỉ giảm nhẹ. 14 mã trong số này giảm quá 1% với giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên và duy nhất FPT khớp trên trăm tỷ đồng. NVL giảm 2,08%, CII giảm 1,93%, DXG giảm 2,79% là vài cổ phiếu khác khớp tương đối nhiều.
Thống kê biến động giá cổ phiếu trong VN-Index sáng nay chỉ khoảng một phần ba có dao động rộng nhất trên 2%. Đây là mức biến động rất hẹp đối với giá trong ngày. Rổ VN30 chỉ có 8 mã tương tự. Điều này tương thích với dao động rất hẹp của các chỉ số. Khi kết hợp với nền thanh khoản cực nhỏ, dao động hẹp phản ánh sự cân bằng cung cầu tạm thời.
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