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Blog chứng khoán: Dòng tiền “nín thở”

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VNI hôm nay gần như đi ngang nhưng cổ phiếu điều chỉnh diện rộng và khá mạnh. Đặc biệt thanh khoản khớp lệnh hai sàn lại giảm mạnh xuống còn chưa tới 12,6k tỷ, nếu trừ đi 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thậm chí còn dưới 10k tỷ.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Sự ổn định ở chỉ số không phản ánh hết trạng thái giá cổ phiếu. Rất nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ giảm sâu dù blue-chips tương đối ổn định. Thống kê hơn 28% số cổ phiếu có giao dịch của VNI đóng cửa giảm quá 1% giá trị.

Diễn biến này cũng là bình thường vì phiên phục hồi mạnh bất ngờ hôm qua không phải cổ phiếu nào cũng hưởng lợi, chưa kể đến nhịp điều chỉnh chớm thủng 1800 điểm trước đó cổ phiếu vừa và nhỏ điều chỉnh mạnh hơn, khiến áp lực lên danh mục ở nhóm này cao hơn so với blue-chips.

Tuy khả năng ổn định điểm số của cổ phiếu VN30 và nhất là nhóm trụ gồm ngân hàng, dầu khí và Vin là tích cực, nhưng trừ khi nắm giữ đúng cổ phiếu hoặc đầu tư vào chỉ số, bằng không sức ép cắt lỗ vẫn xuất hiện. Sẽ có hoạt động cơ cấu lại danh mục và trong bối cảnh dòng tiền tổng thể đang yếu, biến động giá sẽ không giống nhau.

Phiên tăng mạnh bất ngờ hôm qua xuất phát từ sức mạnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhưng còn đủ lực để kéo dài hay không là chuyện khác. Tổng thanh khoản khớp lệnh của cổ phiếu ngân hàng ở HSX hôm nay đã giảm mạnh trở lại 31% so với hôm qua, phần lớn đã quay đầu giảm, số tăng mang tính cá biệt như SSB, NAB, ACB, MBB, PCB, đều ít ảnh hưởng. Trong khi đó tỷ lệ tăng/giảm tổng thể của cổ phiếu trong VNI là 0,6/1 kết hợp với số lớn mã giảm sâu cho thấy diễn biến một ngày vẫn thiếu độ tin cậy.

Tuần này hội tụ nhiều diễn biến “đáng” để dòng tiền chờ đợi và hạn chế hoạt động: FED sẽ công bố quyết định lãi suất vào đầu giờ sáng mai, phiên đáo hạn phái sinh và đợt tái cơ cấu ETF. Nếu sau diễn biến tuần này thị trường vẫn giữ được sự cân bằng và phân hóa thì tình hình sẽ sáng dần lên. Bất kể là thông tin thế nào, quan trọng nhất vẫn là sự xác nhận từ phản ứng trên thị trường. Nếu kịch bản ổn định với thanh khoản thấp, kéo theo phân hóa thì khả năng sẽ tích lũy. Ngược lại, ngay cả khi giảm mạnh, “bẻ trend” mà vẫn có dòng tiền vào đỡ tạo thanh khoản tốt thì sớm muộn cũng cân bằng lại. Tuy nhiên cho tới lúc đó vẫn chưa cần phải đặt cược quá sớm.

Thị trường phái sinh sắp đáo hạn F1 và thanh khoản giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8. VN30 hôm nay không có cổ phiếu dẫn dắt rõ ràng, phần lớn thời gian dao động rất nhỏ và khó chịu. Vùng biên độ chính của chỉ số này là từ 1945.xx tới 1955.xx nhưng phần lớn thời gian là lấp lửng gần 1945.xx nên rất khó giao dịch.

Các setup Long quanh 1945.xx đều có phản ứng basis dương trong khi quán tính chỉ số không có do mất trụ nên các vị thế đều nhiễu. Duy nhất nhịp cuối sau 2h có FPT, TCB, ACB kéo lên là khá “mượt” nhưng basis cũng “lỗ” đến gần 4 điểm, trong khi cản của VN30 quanh 1955.xx. Như vậy rủi ro/lợi nhuận gần như bằng nhau, không phù hợp để vào.

Sự kiện quan trọng nhất tuần này là việc FED công bố quyết định lãi suất ngày mai. Dao động có thể mở rộng cả hai chiều, có thể trading được với phái sinh, còn cơ sở nên tạm nghỉ.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1954.29. Cản gần nhất ngày mai là 1955; 1968; 1974; 1984; 1992; 2003; 2013; 2026. Hỗ trợ 1945; 1936; 1923; 1913; 1902; 1893; 1884.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

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