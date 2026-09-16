Một cổ phiếu dự báo được các ETF mua ròng hơn 1.000 tỷ trong tuần này

Theo ước tính, tổng giá trị mua ròng của 20 cổ phiếu đứng đầu đạt khoảng 7.023 tỷ đồng, trong khi 20 cổ phiếu bị bán ròng có tổng giá trị khoảng 1.180 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tuần này của các ETF...

Tuần từ 14/9 đến 18/9/2026 là tuần cơ cấu của một loạt quỹ ETF. Các quỹ được xác định sẽ hoàn tất tái cơ cấu trong ngày 18/9, bao gồm Fubon Vietnam ETF, VanEck Vectors Vietnam ETF, Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và các quỹ Vanguard ETF mô phỏng các chỉ số toàn cầu của FTSE (FTSE GEIS).

Đây là thời điểm dòng tiền ETF có thể tạo ra những biến động đáng chú ý tại các cổ phiếu nằm trong danh mục cơ cấu. Các giao dịch được dự kiến hoàn tất trong phiên cuối tuần, ngày 18/9.

Theo ước tính của Yuanta Việt Nam, tổng giá trị mua ròng của 20 cổ phiếu đứng đầu đạt khoảng 7.023 tỷ đồng, trong khi 20 cổ phiếu bị bán ròng có tổng giá trị khoảng 1.180 tỷ đồng.

Trong nhóm 20 cổ phiếu được dự kiến mua ròng nhiều nhất trong tuần cơ cấu, FPT đứng đầu với giá trị khoảng 1.017 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,55 phiên giao dịch dựa trên thanh khoản hiện tại.

Đứng thứ hai là VPB, với giá trị mua ròng dự kiến 824 tỷ đồng, tương đương 1,74 phiên giao dịch. HPG đứng thứ ba với khoảng 671 tỷ đồng, tương đương 1,56 phiên. Tiếp theo là VHM với 592 tỷ đồng và MSN với 482 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục xuất hiện với nhiều cái tên trong danh sách được dự báo hút dòng tiền ETF. STB được dự kiến mua ròng khoảng 433 tỷ đồng, ACB khoảng 354 tỷ đồng, SSB khoảng 315 tỷ đồng, VCB khoảng 241 tỷ đồng, SHB khoảng 160 tỷ đồng và HDB khoảng 131 tỷ đồng.

Ngoài ra, danh sách còn có VPL với giá trị mua ròng dự kiến 316 tỷ đồng, VNM 311 tỷ đồng, MCH 243 tỷ đồng, SSI 238 tỷ đồng, VIX 222 tỷ đồng, NVL 208 tỷ đồng, GEX 107 tỷ đồng, VJC 93 tỷ đồng và MSB 64 tỷ đồng.

Tính chung, 20 cổ phiếu đứng đầu danh sách mua ròng được dự phóng nhận khoảng 7.023 tỷ đồng từ hoạt động cơ cấu ETF trong tuần. Trong đó, FPT là cổ phiếu dẫn đầu về quy mô dòng tiền dự kiến, trong khi SSB có thời gian giao dịch ước tính dài nhất, lên tới 7,22 phiên.

Đáng chú ý, ngoài SSB, một số cổ phiếu cũng có số phiên giao dịch tương đối lớn để hoàn tất lượng mua dự kiến. VPL cần khoảng 4,85 phiên, MCH khoảng 4,37 phiên, FPT 2,55 phiên và ACB 2,25 phiên.

Chỉ số “số ngày giao dịch” được sử dụng nhằm thể hiện số phiên trung bình cần thiết để hoàn tất lượng giao dịch dự kiến nếu so với thanh khoản hiện tại.

Ở chiều ngược lại, VIC đứng đầu danh sách 20 cổ phiếu được dự kiến bán ròng với giá trị khoảng 301 tỷ đồng. Tuy nhiên, xét trên thanh khoản hiện tại, lượng bán này tương đương chỉ khoảng 0,21 phiên giao dịch.

Đứng sau VIC là VCK, với giá trị bán ròng dự kiến 198 tỷ đồng và khoảng 3,25 phiên giao dịch; VND bị dự kiến bán ròng 124 tỷ đồng, tương đương 0,79 phiên; KBC 95 tỷ đồng, tương đương 2,93 phiên; và KDH 77 tỷ đồng, tương đương 0,86 phiên.

Danh sách bán ròng tiếp tục có VCI với 69 tỷ đồng, FTS 63 tỷ đồng, GEE 52 tỷ đồng, CEO 48 tỷ đồng và BVH 29 tỷ đồng.

Ở nhóm còn lại, POW được dự kiến bán ròng 26 tỷ đồng, NKG 25 tỷ đồng, DXG 24 tỷ đồng, VRE 18 tỷ đồng và VHC 13 tỷ đồng. Các mã TCX, HAG, BSR, TPB và FRT cũng nằm trong danh sách nhưng giá trị bán ròng dự kiến tương đối nhỏ, từ 2-10 tỷ đồng.

Tổng giá trị của 20 cổ phiếu nằm trong nhóm bị bán ròng nhiều nhất được dự phóng khoảng 1.180 tỷ đồng. Trong nhóm này, FTS có số phiên giao dịch dự kiến lớn nhất, khoảng 3,82 phiên, tiếp theo là VCK 3,25 phiên và KBC 2,93 phiên.

Ngày 18/9 sẽ là mốc đáng chú ý đối với diễn biến giao dịch của các cổ phiếu nằm trong danh sách cơ cấu ETF. Dự kiến dòng tiền dự kiến tập trung mạnh ở FPT, VPB, HPG, VHM và MSN ở chiều mua, trong khi VIC, VCK, VND, KBC và KDH nằm trong nhóm chịu áp lực bán.

Tuy nhiên, lưu ý rằng đây chỉ là ước tính giao dịch cơ cấu của các quỹ ETF và có thể thay đổi theo diễn biến thực tế của thị trường, do đó quy mô mua bán cuối cùng có thể khác so với dự phóng.

Theo đánh giá của Yuanta Việt Nam, VN-Index đã củng cố vùng hỗ trợ 1.780 điểm và có khả năng tiếp tục kiểm định vùng 1.820-1.825 điểm trong các phiên kế tiếp, trước cuộc họp Fed và thời điểm đáo hạn phái sinh.