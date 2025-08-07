Quỹ cổ phiếu toàn cầu đang bị rút ròng mạnh vì rủi ro định giá và kỹ thuật

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, dòng tiền vào quỹ cổ phiếu đạt 14,5 tỷ USD trong tháng 7, giảm mạnh 49,4% so với tháng 6, và chỉ chiếm 4,7% tổng giá trị vào ròng tính từ đầu năm, theo thống kê từ SSI Research.

Mặc dù ghi nhận vào ròng suốt từ đầu tháng, nhưng dòng tiền đã chuyển sang bán mạnh -32,5 tỷ USD chỉ trong 4 ngày cuối tháng 7. Cổ phiếu công nghệ tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Tính đến 31/7, gần 80% công ty trong nhóm S&P 500 vượt kỳ vọng lợi nhuận và doanh thu, tốt hơn mức trung bình dài hạn. Nhóm "Magnificent 7" ghi nhận tăng trưởng EPS ~17% so với phần còn lại 4%.

Quỹ trái phiếu ghi nhận giá trị vào ròng mạnh nhất kể từ tháng 6/2020. Quỹ trái phiếu ghi nhận vào ròng kỷ lục 95 tỷ USD trong tháng 7, tăng 39,5% so với tháng 6, và chiếm 26% tổng giá trị vào ròng tính từ đầu năm.

Thị trường phát triển (DM) vẫn chiếm phần lớn (+83,1 tỷ USD). Thị trường mới nổi (EM) vẫn vào ròng +11,9 tỷ USD, mặc dù thu hẹp so với mức 18,3 tỷ USD trong tháng 6, nâng giá trị vào ròng quỹ trái phiếu từ đầu năm lên mức gần 364,9 tỷ USD.

Tương tự, quỹ tiền tệ bứt tốc sau tháng 6 thu hẹp. Quỹ tiền tệ toàn cầu tiếp tục hút ròng 83,3 tỷ USD trong tháng 7, tăng mạnh +254% so với tháng 6. Tổng giá trị vào ròng từ đầu năm hiện là 417,6 tỷ USD, cho thấy xu hướng phòng thủ tăng cao.

Từ xu hướng dòng tiền tháng 7 cho thấy nhà đầu tư toàn cầu đang xoay trục sang tài sản an toàn, trái ngược với tháng 6. Nhà đầu tư đang kỳ vọng một kịch bản “Goldilocks”: tăng trưởng được thúc đẩy bởi tài khóa và AI, trong khi lạm phát vẫn thấp. Tuy nhiên, định giá P/E toàn cầu ở mức 20x, cao hơn mức trung bình dài hạn 16x, khiến thị trường dễ đảo chiều nếu có yếu tố tiêu cực bất ngờ.

Thêm vào đó, theo khảo sát của BofA, tỷ trọng tiền mặt trung bình giảm xuống còn 3,9% trong tháng 7, từ mức 4,2% trong tháng 6, kích hoạt “tín hiệu bán” kỹ thuật.

Đối với riêng dòng vốn vào quỹ cổ phiếu, thị trường phát triển (DM) thu hẹp trong tháng 7. Các quỹ ETF và quỹ chủ động ghi nhận giá trị vào ròng 11,7 tỷ USD, thị trường Hoa Kỳ đảo chiều bán ròng -4,9 tỷ USD, kết thúc chuỗi 14 tháng vào ròng liên tiếp. Điều này cho thấy nhà đầu tư bắt đầu lo ngại định giá ở mức quá cao (P/E toàn cầu ~20x, cao hơn trung bình dài hạn 16x). Đồng thời, thị trường cũng đã phản ánh tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý 2, và hiện đối mặt rủi ro "thiếu động lực mới" để giữ đà tăng.

Dòng vốn vào cổ phiếu thị trường mới nổi (EM) vẫn duy trì đà vào ròng từ tháng trước. Giá trị vào ròng đạt 2,8 tỷ USD nếu loại trừ Trung Quốc, dòng tiền vào ròng 6,9 tỷ USD. Dòng tiền chủ yếu đến từ nhà đầu tư tổ chức với 4,9 tỷ USD, trong khi nhà đầu tư cá nhân tiếp tục bán ròng -2,1 tỷ USD, nối dài đà rút vốn bắt đầu từ tháng 6/2024.

Thống kê từng thị trường cho thấy, giá trị bán ròng tại thị trường Trung Quốc 4,1 tỷ USD, mức bán chỉ đứng sau Hoa Kỳ, gần xấp xỉ giá trị bán ròng trong tháng liền trước. Cho thấy niềm tin nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi của Trung Quốc vẫn yếu mặc dù các chỉ số kinh tế như GDP, công nghiệp và PMI có dấu hiệu cải thiện, bên cạnh câu chuyện thuế quan với Mỹ vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Đài Loan đảo chiều bán ròng kể từ tháng 8/2023 (-3 tỷ USD). Đài Loan là tâm điểm của làn sóng đầu tư vào AI từ giữa năm 2023, nhờ vào các công ty sản xuất chip và phần cứng như TSMC, những "đầu tàu" trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau gần 1 năm hút vốn liên tiếp, việc rút ròng cho thấy nhà đầu tư đang hiện thực hóa lợi nhuận.

Hàn Quốc là tâm điểm, khi tiếp tục hút ròng +2,5 tỷ USD tăng 227,5% so với tháng trước. Hàn Quốc sở hữu nhiều doanh nghiệp hàng đầu về chip nhớ (memory), pin và công nghệ phần cứng, vốn được hưởng lợi từ: Chu kỳ hồi

phục bán dẫn toàn cầu; Đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Sự chuyển dịch từ chip logic (Đài Loan) sang chip nhớ (Hàn) có thể là yếu tố thúc đẩy dòng vốn tìm đến trong bối cảnh Trung Quốc bị bán ròng mạnh, Đài Loan bị chốt lời sau chuỗi hút vốn liên tiếp.

Ấn Độ nối dài đà vào ròng với 42 triệu USD, nhưng giảm mạnh so với 3 tháng trước đó. Trong quý trước, Ấn Độ hút vốn nhờ: Tăng trưởng GDP mạnh mẽ; Triển vọng tiêu dùng và sản xuất nội địa. Tuy nhiên, tháng 7 đánh dấu điểm chững lại rõ rệt trong xu hướng này. Đồng thời, chỉ số Sensex/Nifty đã tăng mạnh và tiệm cận mức định giá cao lịch sử (P/E trên 22x).