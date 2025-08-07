HOSE thêm cổ phiếu TAL vào danh sách chứng khoán bị cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, HOSE vừa thông báo bổ sung mã TAL của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco vào diện chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Nguyên nhân do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Được biết, ngày 01/8/2025, HOSE tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (mã TAL) và đưa vào giao dịch chính thức 311.850.000 cổ phiếu TAL với tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) là hơn 3.118 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của TAL là 25.500 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là ±20%.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, doanh thu thuần của TAL năm 2023 và năm 2024 lần lượt đạt hơn 3.237 tỷ đồng và 1.684 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 472 tỷ đồng và 685 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2025, doanh thu thuần của TAL đạt hơn 375 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng.

Chốt phiên ngày 6/8, giá cổ phiếu này tăng lên 30.850 đồng/cổ pheieus và tăng gần 21%, vốn hoá vượt 9.600 tỷ.

Trước đó vào cuối tháng 7 vừa qua, HOSE đã đưa cổ phiếu BSR của CTCP Lọc Hóa Dầu Bình Sơn ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do công ty đa khắc phục tình trạng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Tính đến ngày 1/8/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HoSE là 62 mã - trong đó, vẫn có một số mã đáng chú ý như BCG, HAG, HVN, NVL, TDH, LDG, VPL, VSH, ORS,..



