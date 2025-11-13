Bloomberg: Nhập khẩu đậu tương Mỹ của Trung Quốc lại ngưng trệ

Trung Quốc, nước tiêu thụ đậu tương lớn nhất thế giới, dường như đã tạm dừng hoạt động mua đậu tương từ Mỹ, dù thời gian kể từ khi lãnh đạo hai nước đạt thỏa thuận hòa hoãn thương mại đến nay mới chưa đầy 2 tuần.

Vào cuối tháng trước, Trung Quốc đã có một loạt đơn đặt mua đậu tương từ Mỹ - những đơn hàng đầu tiên của Trung Quốc cho đậu tương Mỹ của niên vụ này.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg, hoạt động nhập khẩu đậu tương từ Mỹ của Trung Quốc dường như vừa tái khởi động đã chững lại. Họ cho biết không có thông tin về các lô hàng mới, và điều này làm dấy lên mối hoài nghi về việc liệu Trung Quốc có nhập khẩu nhiều đậu tương Mỹ như chính quyền Tổng thống Donald Trump kỳ vọng hay không.

Washington đã tuyên bố rằng Bắc Kinh cam kết mua 12 triệu tấn đậu tương Mỹ trong thời gian từ nay đến cuối năm, sau đó là 25 triệu tấn hàng năm trong 3 năm tới. Phía Trung Quốc vẫn chưa xác nhận các cam kết mua cụ thể mà phía Mỹ đã đề cập, dù đã giảm thuế đối với đậu tương Mỹ và dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đậu tương từ 3 nhà xuất khẩu Mỹ, bao gồm CHS Inc., để đáp lại các hành động hòa giải tương tự từ phía Washington.

Theo ông Kang Wei Cheang, một nhà môi giới nông sản tại công ty StoneX Group Inc. ở Singapore, nhiều người trong ngành coi cam kết mua 12 triệu tấn đậu tương Mỹ của Trung Quốc chỉ là một cử chỉ ngoại giao hơn là một thỏa thuận thương mại chắc chắn.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã mua một lượng lớn đậu tương từ Nam Mỹ nhằm đa dạng hóa nguồn cung. Do đó, nhu cầu đậu tương của nước này được dự báo sẽ giảm trong những tháng tới bất kể có thỏa thuận thương mại nào tiếp theo với Mỹ hay không - theo ông Vitor Pistoia, nhà phân tích cao cấp về ngũ cốc và hạt có dầu tại ngân hàng Rabobank.

Các công ty chế biến đậu tương Trung Quốc sẽ cần một số lô hàng cho tháng 12/2025 và tháng 1/2026 trước khi nguồn cung đậu tương vụ mới từ Brazil - nước xuất khẩu đậu tương lớn nhất thế giới - sẵn sàng. Nhưng theo một số ước tính trong ngành, những lô hàng này chỉ đạt tổng cộng khoảng vài triệu tấn. Như vậy, nhu cầu của Trung Quốc đối với đậu tương Mỹ sẽ thấp hơn nhiều so với mục tiêu mua hàng năm nay mà Washington đã đề cập.

Hơn nữa, đậu tương Mỹ vẫn phải chịu mức thuế 13% mà theo các nhà giao dịch, sẽ dẫn tới mức thua lỗ không nhỏ cho các nhà chế biến. Do vậy, các công ty chế biến đậu tương cho mục đích thương mại của Trung Quốc ít có động lực để đặt hàng đậu tương Mỹ.

Chưa kể, đậu tương Mỹ cũng đang được giao dịch với giá cao hơn so với đậu tương Nam Mỹ, một phần do giá đậu Mỹ tăng lên sau khi thỏa thuận hoà hoãn thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc được công bố. Với mùa giao trồng đậu tương của Brazil đang tiến triển bình thường và nguồn cung vụ mới dự kiến sẽ có vào khoảng cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, các nhà nhập khẩu Trung Quốc không muốn mua khối lượng đậu tương lớn từ Mỹ cho các lô hàng ngắn hạn.

Các lô hàng đậu tương Mỹ bán cho Trung Quốc gần đây đều có đơn vị nhập khẩu là các công ty nhà nước, với một phần lớn số đậu đó có thể được đưa vào kho dự trữ quốc gia - các nhà giao dịch tiết lộ.

Đối với các nhà nhập khẩu mua đậu tương với mục đích thương mại, thỏa thuận “đình chiến” đã mở lại cơ hội cho đậu tương Mỹ, nhưng giờ đây đậu tương Mỹ đang phải cạnh tranh mạnh với đậu tương Brazil.