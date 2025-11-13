Thứ Năm, 13/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Bloomberg: Nhập khẩu đậu tương Mỹ của Trung Quốc lại ngưng trệ

Bình Minh

13/11/2025, 18:16

Hoạt động nhập khẩu đậu tương từ Mỹ của Trung Quốc dường như vừa tái khởi động đã chững lại...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Trung Quốc, nước tiêu thụ đậu tương lớn nhất thế giới, dường như đã tạm dừng hoạt động mua đậu tương từ Mỹ, dù thời gian kể từ khi lãnh đạo hai nước đạt thỏa thuận hòa hoãn thương mại đến nay mới chưa đầy 2 tuần.

Vào cuối tháng trước, Trung Quốc đã có một loạt đơn đặt mua đậu tương từ Mỹ - những đơn hàng đầu tiên của Trung Quốc cho đậu tương Mỹ của niên vụ này.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg, hoạt động nhập khẩu đậu tương từ Mỹ của Trung Quốc dường như vừa tái khởi động đã chững lại. Họ cho biết không có thông tin về các lô hàng mới, và điều này làm dấy lên mối hoài nghi về việc liệu Trung Quốc có nhập khẩu nhiều đậu tương Mỹ như chính quyền Tổng thống Donald Trump kỳ vọng hay không.

Washington đã tuyên bố rằng Bắc Kinh cam kết mua 12 triệu tấn đậu tương Mỹ trong thời gian từ nay đến cuối năm, sau đó là 25 triệu tấn hàng năm trong 3 năm tới. Phía Trung Quốc vẫn chưa xác nhận các cam kết mua cụ thể mà phía Mỹ đã đề cập, dù đã giảm thuế đối với đậu tương Mỹ và dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đậu tương từ 3 nhà xuất khẩu Mỹ, bao gồm CHS Inc., để đáp lại các hành động hòa giải tương tự từ phía Washington.

Theo ông Kang Wei Cheang, một nhà môi giới nông sản tại công ty StoneX Group Inc. ở Singapore, nhiều người trong ngành coi cam kết mua 12 triệu tấn đậu tương Mỹ của Trung Quốc chỉ là một cử chỉ ngoại giao hơn là một thỏa thuận thương mại chắc chắn.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã mua một lượng lớn đậu tương từ Nam Mỹ nhằm đa dạng hóa nguồn cung. Do đó, nhu cầu đậu tương của nước này được dự báo sẽ giảm trong những tháng tới bất kể có thỏa thuận thương mại nào tiếp theo với Mỹ hay không - theo ông Vitor Pistoia, nhà phân tích cao cấp về ngũ cốc và hạt có dầu tại ngân hàng Rabobank.

Các công ty chế biến đậu tương Trung Quốc sẽ cần một số lô hàng cho tháng 12/2025 và tháng 1/2026 trước khi nguồn cung đậu tương vụ mới từ Brazil - nước xuất khẩu đậu tương lớn nhất thế giới - sẵn sàng. Nhưng theo một số ước tính trong ngành, những lô hàng này chỉ đạt tổng cộng khoảng vài triệu tấn. Như vậy, nhu cầu của Trung Quốc đối với đậu tương Mỹ sẽ thấp hơn nhiều so với mục tiêu mua hàng năm nay mà Washington đã đề cập.

Hơn nữa, đậu tương Mỹ vẫn phải chịu mức thuế 13% mà theo các nhà giao dịch, sẽ dẫn tới mức thua lỗ không nhỏ cho các nhà chế biến. Do vậy, các công ty chế biến đậu tương cho mục đích thương mại của Trung Quốc ít có động lực để đặt hàng đậu tương Mỹ.

Chưa kể, đậu tương Mỹ cũng đang được giao dịch với giá cao hơn so với đậu tương Nam Mỹ, một phần do giá đậu Mỹ tăng lên sau khi thỏa thuận hoà hoãn thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc được công bố. Với mùa giao trồng đậu tương của Brazil đang tiến triển bình thường và nguồn cung vụ mới dự kiến sẽ có vào khoảng cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, các nhà nhập khẩu Trung Quốc không muốn mua khối lượng đậu tương lớn từ Mỹ cho các lô hàng ngắn hạn.

Các lô hàng đậu tương Mỹ bán cho Trung Quốc gần đây đều có đơn vị nhập khẩu là các công ty nhà nước, với một phần lớn số đậu đó có thể được đưa vào kho dự trữ quốc gia - các nhà giao dịch tiết lộ.

Đối với các nhà nhập khẩu mua đậu tương với mục đích thương mại, thỏa thuận “đình chiến” đã mở lại cơ hội cho đậu tương Mỹ, nhưng giờ đây đậu tương Mỹ đang phải cạnh tranh mạnh với đậu tương Brazil.

Làn sóng điều tra hàng giá rẻ Trung Quốc trên thế giới

13:49, 11/11/2025

Làn sóng điều tra hàng giá rẻ Trung Quốc trên thế giới

Trung Quốc tăng cường kiểm soát tiền chất của fentanyl

09:01, 11/11/2025

Trung Quốc tăng cường kiểm soát tiền chất của fentanyl

Điểm mơ hồ trong cam kết đất hiếm của Trung Quốc

20:00, 07/11/2025

Điểm mơ hồ trong cam kết đất hiếm của Trung Quốc

Từ khóa:

đậu tương thế giới thỏa thuận thương mại thuế quan Trung Quốc

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Đọc thêm

Khả năng Nhật Bản can thiệp bảo vệ tỷ giá đồng yên đang tăng lên

Khả năng Nhật Bản can thiệp bảo vệ tỷ giá đồng yên đang tăng lên

Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản so với USD đang làm gia tăng khả năng nhà chức trách nước này can thiệp để đảo ngược...

Ý tưởng cho vay thế chấp nhà 50 năm của Tổng thống Trump gây tranh cãi

Ý tưởng cho vay thế chấp nhà 50 năm của Tổng thống Trump gây tranh cãi

Khoản vay thế chấp 30 năm đã trở thành chuẩn mực trong việc mua nhà tại Mỹ từ thời kỳ Đại Suy thoái 1930...

Nền công nghiệp Đức gặp nhiều khó khăn

Nền công nghiệp Đức gặp nhiều khó khăn

Trong khi Mỹ và Trung Quốc tăng tốc với chiến lược hỗ trợ công nghiệp và năng lượng xanh, Đức - trung tâm sản xuất của châu Âu - lại đang loay hoay trước chi phí năng lượng cao, thiếu hụt nhân lực và rào cản hành chính.

“Xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc sẽ tiếp diễn”

“Xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc sẽ tiếp diễn”

Xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, đã bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump và được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới...

Nội bộ Fed chia rẽ về việc có nên giảm lãi suất vào tháng 12 hay không

Nội bộ Fed chia rẽ về việc có nên giảm lãi suất vào tháng 12 hay không

Giữa các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang có sự chia rẽ về việc có nên giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 hay không...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bloomberg: Nhập khẩu đậu tương Mỹ của Trung Quốc lại ngưng trệ

Thế giới

2

Đề xuất viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được trợ cấp 12 tháng lương

Dân sinh

3

Quốc hội cho phép chuyển nguồn từ cải cách tiền lương, bảo đảm mức lương cơ sở

Tài chính

4

Khả năng Nhật Bản can thiệp bảo vệ tỷ giá đồng yên đang tăng lên

Thế giới

5

Thị trường trái phiếu tháng 10/2025: Nhóm bất động sản dẫn dắt tăng trưởng

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy