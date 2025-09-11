Thứ Năm, 11/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Như Nguyệt

11/09/2025, 15:37

Sáng 11/9, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội báo cáo việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Bộ Chính trị đánh giá cao dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự được Đảng ủy Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, công phu, khoa học đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Nội dung dự thảo văn kiện đã quán triệt những quan điểm, định hướng lớn trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện trình Đại hội của Đảng ủy Quốc hội, cho ý kiến góp ý rất tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc để bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quốc hội cần tập trung lãnh đạo việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác dân vận.

Mặt khác, tiếp tục nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Quốc hội theo mô hình mới.

Đảng bộ Quốc hội tích cực, khẩn trương cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược của Đảng. Nhất là việc xây dựng, thể chế kịp thời các nghị quyết của Bộ Chính trị trong một số lĩnh vực được ban hành gần đây thành cơ chế, chính sách pháp luật để thực thi trên thực tế.

Ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Kịp thời phản ánh, báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những ý kiến, kiến nghị của nhân dân về xây dựng đất nước nhằm góp phần vào việc định hướng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư yêu cầu, Đảng bộ Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ trì, phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử và Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đảng bộ Quốc hội lãnh đạo thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp. Thực hiện chủ trương đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật là khâu "đột phá của đột phá", tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, huy động, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển nhưng phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội…

Tổng Bí thư yêu cầu, lãnh đạo thực hiện tốt chức năng giám sát và dân nguyện; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giám sát của Quốc hội, phân định rõ vai trò, phạm vi, đối tượng, phương pháp, hình thức giám sát, bảo đảm tính tối cao trong hoạt động giám sát của Quốc hội.

Nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong giám sát của các cơ quan của Quốc hội; phát huy vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công..; lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác phối hợp các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu, thông tin, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để phục vụ các hoạt động của Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội.

