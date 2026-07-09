Bộ Công an cảnh báo hình thức lừa đảo núp bóng góp vốn, đầu tư kinh doanh

Theo đại diện Bộ Công an, đối với loại vụ án liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, hiện các đơn vị đang tập trung xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để tối đa số tiền bị chiếm đoạt trả cho người bị hại.

Cơ quan điều tra Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố bốn vụ án và 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và hai bị can bị khởi tố về hai tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bước đầu xác định tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại vụ án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: "Phương thức thủ đoạn có mấy đặc trưng cơ bản. Thứ nhất là về hình thức thì các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, vấn đề y tế. Thứ hai là tập trung chủ yếu vào những người có điều kiện về tài chính: người trung niên, người cao tuổi, người có nhu cầu về du lịch, chăm sóc sức khỏe".

Cơ quan chức năng cũng xác định thủ đoạn cơ bản nhất của các đối tượng là triển khai tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo.

Có bốn đặc trưng của dạng thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ nhất là sử dụng những chiêu miễn phí quà tặng, lãi suất cao và ưu đãi lớn. Thứ hai là tác động tâm lý theo hướng là những loại ưu đãi, chương trình này chỉ có trong thời gian rất ngắn, tạo nên sự khan hiếm ảo để thúc đẩy nhu cầu phải tham gia hợp đồng, đóng tiền. Thứ ba là tất cả các loại hình này đều là trả tiền trước để kỳ vọng nhận thành quả sau. Thứ tư là khách hàng có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì cơ bản là không thực hiện được, các đối tượng sẽ dùng thủ đoạn nêu lý do về thủ tục, có lời hứa hẹn, tác động để người bị hại tiếp tục đóng thêm tiền.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

“Chúng tôi có hai khuyến nghị. Thứ nhất là đề nghị tất cả những bị hại không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội mà trên phạm vi cả nước có những nội dung nào mà thấy tương tự hoặc liên quan đến vụ án, vụ việc thì xin liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, bảo đảm bảo quyền lợi của cá nhân. Thứ hai, đề nghị người dân cũng phải rất nâng cao ý thức cảnh giác đối với những loại hình này. Thủ đoạn lừa đảo rất truyền thống, dưới nhiều hình thức; chúng ta cần đặc biệt cảnh giác với những loại hình đầu tư kinh doanh miễn phí, ưu đãi, có quà tặng, lãi suất cao. Đây là vấn đề phải hết sức tỉnh táo”, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Bộ Công an cảnh báo những dạng thức đầu tư mà ai cũng thắng, lãi suất cao, lợi nhuận lớn thì phải hết sức cảnh giác, thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin. Đối với những hợp đồng dạng tương tự thì người dân cần phải tìm hiểu kỹ các doanh nghiệp, các dự án, các sản phẩm trước khi quyết định tham gia đầu tư, kinh doanh. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo thì phải phản ánh, tố giác ngay với lực lượng chức năng, cơ quan công an.