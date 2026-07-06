Ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2026

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 10,5% cùng kỳ sáu tháng năm 2025.

Vốn FDI sáu tháng qua đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/6/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61,0% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI 6 tháng đầu năm ước đạt 13,03 tỷ USD.

Theo các chuyên gia, mức tăng này phản ánh hoạt động đầu tư tiếp tục được mở rộng, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm 2026.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Cục Thống kê cho biết, có ba yếu tố tích cực giúp thu hút FDI đạt mức cao trong 6 tháng đầu năm.

Thứ nhất là các chính sách của Chính phủ thời gian qua đã tập trung vào phát triển đầu tư có chọn lọc, thu hút các dự án công nghệ cao, trong đó riêng thu hút trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ lệ trên 53% với mức vốn 18,5 tỷ USD. Nguồn vốn đầu tư trong khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo hấp thụ chủ yếu vào ngành sản xuất linh kiện điện tử và bán dẫn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành sản xuất thiết bị điện tử quang học có mức tăng trưởng tốt.

Thứ hai là hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ từ đầu tư công với những biện pháp quyết liệt để đẩy mạnh triển khai các dự án, tạo cơ sở hạ tầng vững chắc, tiếp tục thu hút dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư rót vốn vào Việt Nam.

Thứ ba là với các chính sách của Chính phủ về chuyển đổi xanh, chuyển dịch năng lượng sạch cũng góp phần thu hút các dự án đầu tư năng lượng tái tạo. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng đầu năm đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo nằm trong ba nhóm ngành thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất.

Dòng vốn FDI đang tăng mạnh. Ảnh minh họa

Theo Cục Thống kê, đăng ký cấp mới có 2.013 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 17,39 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 87,2% về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 10,76 tỷ USD, chiếm 61,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 3,08 tỷ USD, chiếm 17,7%; các ngành còn lại đạt 3,55 tỷ USD, chiếm 20,4%. Nguồn vốn này đang tạo sự lan tỏa tích cực trong dòng chảy kinh tế.

Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỷ USD, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 5,45 tỷ USD; Nhật Bản 1,2 tỷ USD; Trung Quốc 977,0 triệu USD; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 665,6 triệu USD; Hà Lan 420,4 triệu USD.

“Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là nguồn vốn thẩm thấu vào doanh nghiệp nhanh nhất và hiệu quả nhất. Vì vậy các hoạt động sản xuất kinh doanh có thể mang lại hiệu quả ngay tức thì, thậm chí ngay trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt đối với những ngành mà có quá trình đầu tư rất nhanh như ngành sản xuất linh kiện điện tử bán dẫn hoặc máy vi tính hoặc là các sản phẩm phục vụ cho công nghệ thông tin như chip bán dẫn”, bà Phí Thị Hương Nga cho hay.