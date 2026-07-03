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Bắt giữ tàu cá vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển TP. Hồ Chí Minh

Bắt giữ tàu cá vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển TP. Hồ Chí Minh

H Hạnh Vân - Minh Quang

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến biển năm 2026, rạng sáng ngày 02/7/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Tàu cá vận chuyển dầu không rõ nguồn gốc bị phát hiện, bắt giữ.
Tàu cá vận chuyển dầu không rõ nguồn gốc bị phát hiện, bắt giữ.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 và Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh) và Phòng Phòng, chống tội phạm, vi phạm (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) phát hiện tàu cá số hiệu BV-98141-TS có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên tàu có 3 thuyền viên. Thuyền trưởng khai nhận phương tiện đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO, tuy nhiên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số dầu đang vận chuyển.

Khoảng 30 nghìn lít dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ trên tàu cá ở vùng biển TP Hồ Chí Minh.
Khoảng 30 nghìn lít dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ trên tàu cá ở vùng biển TP Hồ Chí Minh. 

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, niêm phong toàn bộ tang vật và đưa phương tiện về cảng của Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện các đơn vị chức năng tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biển, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm thực thi pháp luật trên các vùng biển của Việt Nam.

Nguồn: Sản xuất

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