Bộ Tài chính bổ sung quy định xác định công suất điều hòa làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Lan Nhi

28/10/2025, 11:00

Bộ Tài chính cho biết công suất làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điều hòa nhiệt độ được xác định là công suất làm lạnh danh định do nhà sản xuất công bố, nhằm thống nhất cách hiểu và tháo gỡ vướng mắc khi áp dụng trong thực tế…

Bổ sung quy định xác định công suất điều hòa
Bổ sung quy định xác định công suất điều hòa

Bộ Tài chính đã tiếp nhận và tổng hợp ý kiến góp ý của nhiều bộ, ngành đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến phản hồi nhất là quy định về đối tượng chịu thuế đối với “điều hòa nhiệt độ có công suất” tại Khoản 3 Điều 3 của Dự thảo.

Theo đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng quy định tại Khoản 3 Điều 3 Dự thảo nêu rõ, đối tượng chịu thuế là điều hòa nhiệt độ có công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU. So với quy định hiện hành, phạm vi mới đã thu hẹp hơn so với trước đây khi áp dụng cho loại có công suất từ 90.000 BTU trở xuống.

Tuy nhiên, VCCI đánh giá việc xác định công suất trên thực tế vướng nhiều khó khăn, đặc biệt đối với dòng điều hòa treo tường bởi lẽ có nhiều khái niệm và cách ghi công suất khác nhau.

Thực tế, trên thị trường hiện nay, các nhà sản xuất và người tiêu dùng thường sử dụng nhiều thuật ngữ như “công suất theo tên gọi”, “công suất danh định”, “công suất nhỏ nhất – lớn nhất”, “công suất làm lạnh” và “công suất làm ấm”. Mỗi loại công suất phản ánh một đặc tính kỹ thuật riêng, được thể hiện khác nhau trên nhãn sản phẩm, catalogue hay bảng thông số kỹ thuật.

Trích góp ý của VCCI

Trong bối cảnh đó, VCCI đề nghị ban soạn thảo cần bổ sung vào dự thảo quy định cụ thể để thống nhất cách hiểu và thuận tiện trong xác định hàng hóa chịu thuế.

Theo đó, công suất làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt nên được xác định là “công suất làm lạnh danh định do nhà sản xuất công bố”, ngoại trừ loại theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên phương tiện vận tải bao gồm ô tô, toa xe lửa, máy bay, trực thăng, tàu, thuyền.

Song song với đó, cơ quan soạn thảo cần bổ sung rõ ràng phạm vi hàng hóa thuộc diện chịu thuế, bao gồm cả trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu tách rời từng bộ phận (như cục nóng, cục lạnh), nhưng vẫn phải tính thuế như sản phẩm hoàn chỉnh, VCCI cho biết.

Tiếp thu ý kiến này, Bộ Tài chính cho biết sẽ bổ sung quy định về công suất điều hòa trong dự thảo Nghị định, theo đó xác định công suất điều hòa là công suất làm lạnh danh định do nhà sản xuất công bố.

Ở góc độ khác, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết Dự thảo Nghị định mới chỉ quy định trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu hệ thống điều hòa trung tâm có công suất trên 90.000 BTU được phép nhập khẩu nhiều lần, nhiều chuyến và Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn hồ sơ để xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp trong nước cũng có thể sản xuất và lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm có công suất tương tự, và việc giao hàng nhiều lần là điều thường gặp theo tiến độ thi công công trình.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng nếu không có quy định tương tự đối với doanh nghiệp sản xuất trong nước, sẽ có nguy cơ phát sinh cách hiểu và áp dụng không thống nhất, thậm chí có thể bị coi là “tiêu thụ nhiều máy điều hòa riêng lẻ dưới 90.000 BTU”.

"Trong khi đó, bản chất của hoạt động này là cung cấp một hệ thống điều hòa trung tâm có công suất trên 90.000 BTU, vốn không thuộc diện chịu thuế", Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh.

Do đó, Viện Hàn lâm đề nghị Bộ Tài chính bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp trong nước được áp dụng tương tự như doanh nghiệp nhập khẩu, nhằm bảo đảm tính công bằng giữa các chủ thể kinh doanh, đồng thời tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho cơ quan thuế trong quá trình thực thi.

Đối với nội dung này, Bộ Tài chính cho biết qua rà soát thực tế, việc các doanh nghiệp trong nước sản xuất và lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm công suất trên 90.000 BTU không phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vì vậy, cơ quan này đề nghị giữ nguyên quy định như trong dự thảo hiện hành.

Làm rõ cơ chế không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa công suất lớn

21:56, 02/10/2025

Làm rõ cơ chế không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa công suất lớn

VCCI nêu lý do không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và điều hoà nhiệt độ

18:41, 26/07/2024

VCCI nêu lý do không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và điều hoà nhiệt độ

Bộ Tài Chính công suất công suất làm lạnh điều hòa nhiệt độ Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa chịu thuế quy định thuế thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài viết mới nhất

VnEconomy