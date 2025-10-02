Làm rõ cơ chế không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa công suất lớn

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó làm rõ quy định liên quan đến diện không chịu thuế đối với hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU…

Cụ thể, Khoản 3 Điều 3 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định liên quan đến mặt hàng điều hòa nhiệt độ.

Theo đó, điều hoà nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU trừ trường hợp sản phẩm được theo thiết kế được thiết kế riêng cho phương tiện vận tải như ô tô, toa xe lửa, tàu, thuyền, máy bay vẫn thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoài ra, trường hợp nhập khẩu từng bộ phận rời như cục nóng hay cục lạnh thì hàng hoá bán ra hoặc nhập khẩu cũng nằm trong diện trên.

Do đặc thù thiết bị này thường được chia thành nhiều lô, nhiều chuyến nhập khẩu khác nhau, Bộ Tài chính đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về hồ sơ để làm căn cứ xác định đối tượng không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong những trường hợp này (Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt)

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, tổ chức hoặc cá nhân trực tiếp nhập khẩu hay ủy thác nhập khẩu hệ thống điều hòa trung tâm công suất trên 90.000 BTU, hoặc ký hợp đồng với nhà thầu trong nước để thực hiện lắp đặt thì việc giao hàng sẽ được triển khai theo tiến độ thi công của công trình.

Tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính nêu rõ, để không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho từng lô hàng khi nhập khẩu các chi tiết rời như cục nóng, cục lạnh thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu, tổ chức, cá nhân được ủy thác nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan bao gồm các hồ sơ sau:

Một là, hợp đồng nhập khẩu (hoặc hợp đồng ủy thác nhập khẩu đối với trường hợp ủy thác nhập khẩu) phải thể hiện rõ đây là thiết bị đồng bộ có công suất trên 90.000 BTU nhập khẩu nguyên chiếc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kèm theo bảng kê số lượng các chỉ tiết của thiết bị nhập khẩu.

Hai là, sơ đồ kết nối hệ thống điều hòa trung tâm có xác nhận của đơn vị nhập khẩu và nhà thầu thi công (nếu có).

Ba là, chứng thư giám định về công suất và tính đồng bộ của thiết bị nhập khẩu cũng như các bộ phận tách rời (cục nóng, cục lạnh) hoặc nhóm các bộ phận tách rời của thiết bị không thể tự hoạt động độc lập do cơ quan giám định có thẩm quyền theo quy định của pháp luật cấp.

Trên cơ sở đó, cơ quan hải quan sẽ thực hiện quản lý, theo dõi và trừ lùi theo quy định, Bộ Tài chính cho biết.

Đối với trường hợp doanh nghiệp sản xuất hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU, việc giao hàng tùy thuộc vào tiến độ thi công công trình thi để xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp sản xuất phải có hồ sơ tương tự như sau:

Thứ nhất, hồ sơ cần có hợp đồng mua bán hệ thống điều hòa trung tâm với nhà thầu thi công trong nước, trong đó thể hiện rõ đây là thiết bị đồng bộ có công suất trên 90.000 BTU theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kèm theo bảng kê số lượng các chi tiết của thiết bị;

Thứ hai, sơ đồ kết nối hệ thống điều hòa có xác nhận của doanh nghiệp sản xuất và nhà thầu thi công (nếu có)

Thứ ba, chứng thư giám định công suất và tính đồng bộ của thiết bị do cơ quan giám định có thẩm quyền cấp để xác định các bộ phận tách rời (cục nóng, cục lạnh) hoặc nhóm các bộ phận tách rời của thiết bị không thể tự hoạt động độc lập

Thứ tư, Dự thảo Thông tư bổ sung thêm quy định trên hóa đơn phải ghi rõ nội dung “Hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU”.

Quy định mới này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc trong thực tế đối với doanh nghiệp nhập khẩu và sản xuất, đồng thời giúp cơ quan quản lý hải quan có cơ sở pháp lý rõ ràng trong quá trình thực thi.