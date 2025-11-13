Bộ Tài chính chưa đồng ý đưa vàng vào danh mục mặt hàng bình ổn giá

Liên quan đến đề xuất bổ sung thêm vàng vào danh mục bình ổn giá do ảnh hưởng lớn đến tâm lý và thị trường tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết qua rà soát, danh mục hiện hành vẫn phù hợp và chưa có cơ sở để mở rộng thêm…

Chiều ngày 12/11/2025, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, tại phiên thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá, các đại biểu Quốc hội đề xuất cần bổ sung quy định cụ thể hơn về danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cũng như xử lý những điểm chưa thống nhất giữa Luật Giá và Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Cụ thể, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) cho rằng một trong những nguyên nhân khiến việc bình ổn giá gặp nhiều hạn chế là do đa số mặt hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng trong nước đều do khu vực tư nhân nắm giữ và chi phối giá cả.

“Quy luật cung – cầu khiến giá cả biến động liên tục: khi sức mua tăng thì giá tăng, khi nhu cầu giảm thì giá lại hạ. Do đó, các biện pháp hành chính kiểu cũ để “giữ giá” không còn phù hợp với thực tế vận hành của thị trường hiện nay", ông Hoà cho biết. Thực tế là mỗi khi Chính phủ điều chỉnh tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức, thị trường thường phản ứng ngay bằng việc tăng giá hàng hóa từ 5 – 10%, dù mức lương mới chưa chính thức được chi trả.

Do đó, đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị cần có quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong hoạt động bình ổn giá.

Theo quy định hiện hành, cấp xã có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan chức năng trong quản lý và bình ổn giá, song năng lực cán bộ ở cấp này còn hạn chế. Nếu không có hướng dẫn cụ thể, việc triển khai dễ rơi vào hình thức, thiếu hiệu quả thực chất.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, phát biểu ý kiến "Không thể phủ nhận rằng việc bình ổn giá vàng là rất khó, do giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thị trường quốc tế, trong khi giá vàng thế giới với giá vàng trong nước lại chênh lệch khá xa. Vì thế, cần có cách tiếp cận linh hoạt, tính đến cả yếu tố tâm lý thị trường và khả năng kiểm soát rủi ro vĩ mô".

Đáng chú ý, Đại biểu đoàn Đồng Tháp cũng cho rằng phụ lục danh mục hàng hóa bình ổn giá cần được xem xét, rà soát và có thể bổ sung thêm một số mặt hàng.

Ông Hòa nêu ví dụ về vàng, tuy không phải là hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm hay nhiên liệu, song lại có ảnh hưởng lớn đến tâm lý tiêu dùng và tích lũy của người dân Việt Nam.

Khi giá vàng trong nước tăng cao vượt xa giá thế giới, không chỉ người dân bị ảnh hưởng mà còn tác động đến mặt bằng giá chung, tỷ giá và cả thị trường tài chính, ông Hoà nhấn mạnh.

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Khánh Thu (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên) nêu rõ tình trạng chồng chéo giữa Luật Giá và Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Luật Giá hiện hành quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh được thực hiện theo pháp luật chuyên ngành. Tuy nhiên, tại khoản 4 Điều 21 của Luật Giá lại liệt kê danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá và thẩm quyền, trách nhiệm định giá được quy định tại Phụ lục số 02. Nếu chưa có quy định thì giao thẩm quyền cho các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo đại biểu đoàn Hưng Yên, quy định này dẫn đến việc một dịch vụ y tế có thể phải xây dựng hai bộ định mức kinh tế – kỹ thuật khác nhau, hoặc cùng một định mức phải trình duyệt hai lần, gây lãng phí thời gian và nguồn lực.

Vì vậy, đại biểu Trần Khánh Thu đề nghị sửa đổi Khoản 4 Điều 21 theo hướng: Định mức kinh tế – kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục do Nhà nước định giá sẽ tuân thủ pháp luật chuyên ngành liên quan. Trường hợp chưa có quy định thì các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm ban hành theo thẩm quyền và bỏ thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Giải trình ý kiến của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết qua rà soát, danh mục hàng hóa và dịch vụ bình ổn giá hiện nay chưa cần điều chỉnh hoặc mở rộng.

Chín nhóm hàng hóa và dịch vụ tiếp tục nằm trong diện bình ổn giá bao gồm: xăng, dầu thành phẩm; khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), thóc tẻ, gạo tẻ; phân đạm, phân DAP, phân NPK; thức ăn thủy sản, chăn nuôi; vaccine phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; thuốc bảo vệ thực vật; thuốc thuộc danh mục thiết yếu được sử dụng tại cơ sở y tế. (Luật Giá)

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết trong quá trình rà soát sửa Luật Giá 2023, Bộ cùng các cơ quan cũng đánh giá để bổ sung hoặc đưa một số mặt hàng thiết yếu ra khỏi danh mục hàng bình ổn giá. Tuy nhiên, kết quả đánh giá cho thấy chưa có yếu tố mới cần thay đổi.

Về phân cấp thẩm quyền bình ổn giá cho địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết Luật Giá năm 2023 và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP của Chính phủ đã nêu rõ trình tự, quy trình và trách nhiệm của các sở, ngành trong việc tổ chức bình ổn giá tại địa bàn. Đồng thời, các sở chuyên môn có nhiệm vụ đánh giá diễn biến giá thị trường, gửi báo cáo cho Sở Tài chính để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp phù hợp.

Đến nay, phần lớn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ quản lý giá, xác định rõ cơ quan đầu mối và đơn vị phối hợp thực hiện.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và phối hợp giữa các cấp chính quyền, đặc biệt là việc phân công nhiệm vụ cho cấp xã trong hoạt động bình ổn giá, nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn.

Liên quan đến dịch vụ khám, chữa bệnh, Bộ trưởng nhìn nhận đây là lĩnh vực phức tạp, đa dạng và liên tục phát sinh dịch vụ mới. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để tiếp thu, chỉnh lý các quy định, bảo đảm bao quát toàn diện những tình huống mới nảy sinh trong thực tế.