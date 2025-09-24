Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Bộ Tài chính đề xuất miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu đối với 7 dự án BOT điện trước nguy cơ nộp thêm thuế

Hoàng Sơn

24/09/2025, 14:14

Tại Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15, Bộ Tài chính đề xuất cơ chế miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu cho 7 dự án BOT điện nhằm giữ ổn định dòng vốn đầu tư...

7 dự án BOT điện trước nguy cơ nộp thêm thuế
7 dự án BOT điện trước nguy cơ nộp thêm thuế

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 liên quan đến việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện Dự án BOT điện là đơn vị hợp thành duy nhất hoặc là liên doanh duy nhất của tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết này và thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn bằng 0.

(Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15)

Trong dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung Khoản 10, Điều 4 quy định thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) được xác định bằng 0 trong năm tài chính đối với các doanh nghiệp thực hiện Dự án nhà máy điện theo hình thức BOT có bảo lãnh Chính với điều kiện hợp đồng cam kết về thuế đã được ký trước ngày 1/1/2024.

Nếu doanh nghiệp thực hiện dự án BOT điện là một trong nhiều đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam thì nghĩa vụ thuế bổ sung sẽ được phân bổ theo thu nhập từ số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn của tập đoàn đa quốc gia và số thuế phân bổ đối với dự án này vẫn bằng 0.

Tại tờ trình, Bộ Công Thương kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép miễn trừ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đối với dự án BOT điện hoặc bổ sung cơ chế miễn trừ phù hợp trong nghị định hướng dẫn chi tiết.

Bộ Tài chính cho biết theo công văn của Bộ Công Thương liên quan đến tác động của việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đến các dự án nhiệt điện BOT ở Việt Nam, hiện còn 7 dự án BOT có bảo lãnh Chính phủ, nằm trong diện có thể phát sinh nghĩa vụ thuế bổ sung theo quy định của QDMTT gồm: Mông Dương 2, Vĩnh Tân 1, Hải Dương, Duyên Hải 2, Nghi Sơn 2, Vân Phong 1 và Vũng Áng 2.

Theo Bộ Công Thương, các dự án BOT điện kể trên đều thuộc Tập đoàn đa quốc gia và có quy mô lớn với vốn đầu tư chủ yếu đến từ 75-80% vốn vay từ các tổ chức tín dụng quốc tế và 20-25% còn lại đến từ vốn góp nhà đầu tư. Đánh giá sơ bộ cho thấy, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung mà 6/7 dự án dự kiến phải nộp khoảng 425,8 triệu USD.

Nghĩa vụ thuế phát sinh theo quy định của QDMTT của 7 Dự án BOT điện. Nguồn: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15
Nghĩa vụ thuế phát sinh theo quy định của QDMTT của 7 Dự án BOT điện. Nguồn: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15

Bộ Công Thương cho biết các dự án BOT điện đều đã được Chính phủ cam kết ổn định chính sách thuế nhằm đảm bảo dòng tiền, khả năng trả nợ và thanh toán trong suốt vòng đời dự án.

Tuy nhiên, việc áp dụng QDMTT theo Nghị quyết số 107/2023/QH15 dẫn đến phát sinh nghĩa vụ thuế bổ sung đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, làm giảm dòng tiền và tỷ suất hoàn vốn. Nếu không có biện pháp khắc phục, các doanh nghiệp có thể viện dẫn điều khoản “Sự kiện Chính phủ” trong hợp đồng BOT để yêu cầu bồi thường, Bộ Công Thương chỉ rõ.

“Nếu kéo dài thời gian các dự án điện sẽ ảnh hưởng đến Quy hoạch điện quốc gia của Việt Nam và cam kết của Trung Quốc về việc ngừng tài trợ các dự án nhiệt điện than mới ở nước ngoài”.

(Bộ Công Thương) 

Trên thực tế, các doanh nghiệp nêu trên đã đề xuất phương án áp dụng điều khoản "Thay đổi Luật Bất lợi" trong Hợp đồng BOT để yêu cầu bồi hoàn thiệt hại, bao gồm: (i) Điều chỉnh giá điện theo hợp đồng mua bán điện (PPA) và (ii) gia hạn thời gian vận hành dự án.

Dù vậy, Bộ Công Thương đánh giá phương án điều chỉnh giá điện có nguy cơ đẩy giá điện đầu ra, ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh năng lượng. Trong khi đó, đối với phương án gia hạn thời gian vận hành thì khó khả thi do vướng các hợp đồng liên quan đến đất đai, hạ tầng, tài chính và nhiên liệu.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương, báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết, Nghị quyết 107/2023/QH15 không có quy định miễn trừ và cũng không giao Chính phủ hướng dẫn nội dung này.

Vì vậy, để có cơ chế đặc thù, cần thiết phải trình Quốc hội ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung, trong đó bổ sung quy định xác định thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn bằng 0 đối với doanh nghiệp BOT điện có bảo lãnh Chính phủ.

Chưa có quyết sách ưu đãi đầu tư FDI khi thực thi thuế tối thiểu toàn cầu

17:27, 20/08/2024

Chưa có quyết sách ưu đãi đầu tư FDI khi thực thi thuế tối thiểu toàn cầu

Chuyên gia kiến nghị lập quỹ hỗ trợ "đại bàng" FDI khi thực thi thuế tối thiểu toàn cầu

18:45, 04/03/2024

Chuyên gia kiến nghị lập quỹ hỗ trợ

Ba phương án xử lý khoản thuế tối thiểu toàn cầu nộp thừa

10:02, 31/08/2025

Ba phương án xử lý khoản thuế tối thiểu toàn cầu nộp thừa

Từ khóa:

Bộ Công Thương Bộ Tài Chính dự án BOT điện hợp đồng BOT miễn trừ thuế miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu Nghị quyết 107/2023/QH15 QDMTT tài chính tập đoàn đa quốc gia thuế thu nhập doanh nghiệp Vneconomy

Đọc thêm

Chặn biệt thự tiền tỷ “núp bóng” nhà ở duy nhất để né quy định thu giữ tài sản bảo đảm

Chặn biệt thự tiền tỷ “núp bóng” nhà ở duy nhất để né quy định thu giữ tài sản bảo đảm

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng dự thảo Nghị định về điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu chưa bao quát thực tế, khi “nhà ở duy nhất” có thể là biệt thự, nhà cao tầng trị giá hàng chục tỷ đồng gắn với quyền sử dụng đất. Nếu không siết chặt, quy định này có nguy cơ trở thành “lá chắn” hợp pháp để bên bảo đảm lợi dụng nhằm né tránh việc thu giữ tài sản…

Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ, giá vàng nhẫn gần như bất động

Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ, giá vàng nhẫn gần như bất động

Trong phiên sáng 24/9, hầu hết các đơn vị kinh doanh vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên hôm qua (23/9). Với vàng miếng, đồng loạt giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều…

Trung Quốc muốn giữ hộ vàng dự trữ của các nước khác

Trung Quốc muốn giữ hộ vàng dự trữ của các nước khác

Việc Trung Quốc muốn trở thành nơi giữ hộ vàng cho các quốc gia khác không chỉ đơn thuần là một chiến lược kinh doanh...

Giải pháp bảo hiểm giúp gia đình Việt ứng phó bệnh tật và tích lũy bền vững

Giải pháp bảo hiểm giúp gia đình Việt ứng phó bệnh tật và tích lũy bền vững

Toàn Gia Hạnh Phúc của MB Life là giải pháp bảo hiểm kết hợp bốn trụ cột: Bảo vệ sinh mạng, tích luỹ tài chính, dự phòng bệnh lý nghiêm trọng và chăm sóc sức khỏe toàn diện; đồng hành bảo vệ toàn diện trước các rủi ro ốm đau, bệnh trọng cho đến bảo vệ sinh mạng và tài chính gia đình.

Đồng yên sụt mạnh vì giao dịch carry-trade trở lại

Đồng yên sụt mạnh vì giao dịch carry-trade trở lại

Đồng yên đang mất giá mạnh so với nhiều loại tiền tệ trong bối cảnh lãi suất thực âm, bất ổn chính trị và giao dịch chênh lệch lãi suất (carry-trade) dường như đã quay trở lại...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giám đốc điều hành TikTok: Từ thực tập sinh Meta đến đối thủ “ngang sức” của ​​Mark Zuckerberg

Kinh tế số

2

Hà Nội sử dụng 738.000m2 đất để tái thiết công viên hai bên bờ sông Tô Lịch

Bất động sản

3

Trung Quốc muốn giữ hộ vàng dự trữ của các nước khác

Thế giới

4

Việt Nam có thể thu đến 1,9 tỷ USD hàng năm khi tham gia thị trường carbon quốc tế

Kinh tế xanh

5

2.000 tỷ USD doanh thu vẫn khó khỏa lấp “khoảng trống” vốn của ngành công nghiệp AI

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy