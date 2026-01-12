Thứ Hai, 12/01/2026

Trang chủ Thế giới

Giá vàng tăng dữ dội sau tin Chủ tịch Fed bị điều tra hình sự

An Huy

12/01/2026, 09:44

Cơ quan công tố liên bang Mỹ đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell...

Chủ tịch Fed Jerome Powell - Ảnh: Getty/CNBC.
Chủ tịch Fed Jerome Powell - Ảnh: Getty/CNBC.

Thông tin này đã được ông Powell xác nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào tối ngày Chủ nhật (11/1) theo giờ Mỹ.

Nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới nói rằng cuộc điều tra này là hệ quả của việc Fed “thiết lập lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của chúng tôi về điều gì sẽ phục vụ cho lợi ích của công chúng, thay vì theo ý muốn của” Tổng thống Donald Trump. “Vấn đề này liên quan tới việc liệu Fed có thể tiếp tục thiết lập lãi suất dựa trên các dấu hiệu và điều kiện kinh tế, hay thay vào đó, chính sách tiền tệ sẽ bị dẫn dắt bởi sức ép hoặc sự hăm dọa chính trị”, ông Powell nói trong một tuyên bố video đăng trên tài khoản X của Fed.

Trong video, Chủ tịch Fed cho biết rằng vào hôm thứ Sáu, “Bộ Tư pháp (DOJ) đã gửi trát triệu tập của bồi thẩm đoàn tới Fed, đe dọa truy tố hình sự liên quan đến những gì tôi đã nói trước Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện hồi tháng 6 năm ngoái. Cuộc điều trần đó có một phần nội dung là dự án cải tạo tòa nhà trụ sở Fed”.

“Tôi hết sức tôn trọng pháp quyền và trách nhiệm giải trình trong nền dân chủ của chúng ta. Chắc chắn không ai, kể cả chủ tịch Fed, đứng trên pháp luật, nhưng hành động chưa từng có tiền lệ này cần được xem xét trong bối cảnh rộng hơn của những lời đe dọa và áp lực liên tục từ phía chính quyền”, ông Powell nói.

“Mối đe dọa mới này không liên quan đến cuộc điều trần của tôi hồi tháng 6 năm ngoái hay việc cải tạo các tòa nhà của Fed. Mối đe dọa đó cũng không liên quan đến vai trò giám sát của Quốc hội, vì Fed - thông qua cuộc điều trần, và các thông tin công khai khác - đã nỗ lực hết sức để thông báo cho Quốc hội về dự án cải tạo trụ sở. Đó chỉ là những cái cớ”, ông Powell nhấn mạnh.

Theo tờ báo New York Times, cuộc điều tra nhằm vào ông Powell được tiến hành dưới sự giám sát của Văn phòng Công tố viên Mỹ Quận Columbia. Cơ quan này có người đứng đầu là chưởng lý Jeanine Pirro, một cựu công tố viên bang New York và từng là người dẫn chương trình kênh Fox News. Bà Pirro được Tổng thống Trump bổ nhiệm vào vị trí hiện tại.

Giá vàng tăng dữ dội và các chỉ số tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm sau khi có tin Chủ tịch Fed bị điều tra hình sự.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á sáng nay (12/1) có lúc lập kỷ lục mới ở mức trên 4.600 USD/oz. Lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam, vàng giao dịch ở mức giá 4.566 USD/oz, tăng hơn 1,2% so với đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại Mỹ. Cùng thời điểm, các chỉ số tương lai Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq của Mỹ đồng loạt giảm từ 0,4-0,7%.

Trong năm 2025, việc ông Trump liên tục gây sức ép đòi Fed giảm lãi suất đã khiến giới đầu tư lo ngại về sự độc lập của ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng tăng 65% trong năm ngoái.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Hai ứng cử viên hàng đầu hiện nay để thay thế ông Powell ở cương vị này là cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC) Kevin Hassett. Sau khi rời ghế Chủ tịch, ông Powell có thể sẽ tiếp tục giữ vai trò một thống đốc Fed cho tới tháng 1/2028.

Thượng nghị sỹ Cộng hòa Thomas Tillis, một thành viên của Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ, chỉ trích việc chính quyền ông Trump điều tra ông Powell. Ông nói sẽ phản đối bất kỳ nhân vật nào được ông Trump đề cử thay thế ông Powell cho cương vị chủ tịch Fed “cho tới khi vấn đề pháp lý này được giải quyết hoàn toàn”.

“Câu hỏi được đặt ra bây giờ chính là về sự độc lập và uy tín của DOJ”, ông Tillis phát biểu.

Thượng nghị sỹ Dân chủ Elizabeth Warren, một thành viên khác của Ủy ban Ngân hàng, đồng quan điểm với ông Tillis. “Ủy ban và Thượng viện không nên ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào của ông Trump cho các vị trí trong Fed, bao gồm cả ghế Chủ tịch”, bà nói.

Chính ông Trump đã đề cử ông Powell vào cương vị Chủ tịch Fed vào năm 2017. Sau đó, ông Powell được Thượng viện phê chuẩn cho vị trí này vào năm 2018. Tuy nhiên, ngay từ đầu nhiệm kỳ của ông Powell, ông Trump đã liên tục gây sức ép đòi Fed giảm lãi suất.

Năm nay, ông Trump còn gia tăng áp lực đối với Fed bằng cách dọa sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook dựa trên cáo buộc rằng bà gian lận trong hồ sơ vay thế chấp nhà. Bà Cook đã phủ nhận cáo buộc này và kiện ngược lại chính quyền ông Trump. Theo dự kiến, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ tổ chức điều trần về vụ kiện này trong tháng 1.

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

