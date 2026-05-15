Bộ Tài chính đề xuất nới chuẩn phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp PPP

Bộ Tài chính vừa trình
Chính phủ xem xét ban hành Nghị định quy định việc chào bán trái phiếu ra công
chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong đó đáng chú ý là các
điều kiện phát hành được thiết kế lại theo hướng phù hợp hơn với đặc thù của
loại hình này.
với doanh nghiệp thông thường, doanh nghiệp PPP chỉ được thành lập với có mục đích
duy nhất để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án với thời gian triển khai dự án PPP
thường kéo dài và vốn huy
động ban đầu lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài.
"Sau khi công trình đi vào khai thác, nguồn thu
mới bắt đầu hình thành từ hoạt động kinh doanh hạ tầng. Chính những yếu tố này
khiến việc áp dụng các tiêu chí truyền thống về kết quả kinh doanh trở nên
thiếu phù hợp", Bộ Tài chính nêu rõ.
Do đó, dự thảo không còn đặt nặng yêu cầu về thời gian hoạt động
hay lợi nhuận mà chuyển sang kiểm soát các yếu tố như tính pháp lý của hợp
đồng dự án, giới hạn vay vốn, cơ chế đảm bảo thanh toán và xếp hạng tín nhiệm.
Theo dự thảo, để đảm bảo tính khả
thi và thống nhất với các quy định của Luật Đầu tư và luật liên quan, doanh
nghiệp PPP muốn phát hành trái phiếu phải có hợp đồng dự án PPP được ký kết theo quy định của pháp luật
Đồng thời, trái phiếu cũng phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ
chức độc lập, trừ trường hợp được các tổ chức tài chính hoặc tín dụng đủ điều
kiện bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi. Trong trường hợp này, tổ chức thực hiện bảo lãnh thanh toán phải được xếp hạng
tín nhiệm, Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Về cơ chế bảo đảm thanh toán toàn bộ lãi và gốc trái phiếu, dự thảo phân
loại rõ theo tình trạng dự án.
Cụ thể, đối với doanh nghiệp chưa đủ điều kiện đưa công
trình vào khai thác, trái phiếu bắt buộc phải có bảo lãnh thanh toán vô điều
kiện từ các tổ chức tín dụng hoặc định chế tài chính hợp lệ.
Một điểm đáng chú ý khác là quy định kiểm soát tổng mức vay. Tổng giá trị các khoản vay, bao gồm cả trái phiếu dự kiến phát hành và các hình thức vay vốn khác không được vượt quá mức đã được xác định trong hợp đồng dự án PPP và các phụ lục liên quan, ngoại trừ trường hợp phát hành nhằm tái cơ cấu nợ.
(Bộ Tài chính)
Ngược lại, nếu tổ chức phát hành đủ
điều kiện vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy
định, trái phiếu phát hành được bảo đảm bằng tài sản và/hoặc bảo lãnh thanh
toán tương tự trường hợp doanh nghiệp dự án PPP
chưa đủ điều kiện.
Song song với các điều
chỉnh, dự thảo cũng giữ lại nhiều điều kiện đã được áp dụng hiệu quả theo Luật
Chứng khoán như yêu cầu về vốn điều lệ, phương án phát hành và sử dụng vốn,
nghĩa vụ đối với nhà đầu tư, cam kết niêm yết, cũng như các quy định về minh
bạch tài chính và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp phát hành. Đồng thời, cơ
chế đại diện người sở hữu trái phiếu cũng tiếp tục được duy trì nhằm bảo vệ
quyền lợi của nhà đầu tư.
Tại tờ trình
Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hạ
tầng với hàng loạt dự án quy mô lớn, nhu cầu về nguồn vốn trung và dài hạn ngày
càng gia tăng.
Trên thực tế, các dự án PPP hiện huy động vốn từ nhiều kênh, song vẫn phụ thuộc đáng kể vào
tín dụng ngân hàng. Điều này không chỉ tạo áp lực lên hệ thống tài chính mà còn
bộc lộ những hạn chế về cân đối kỳ hạn và quản trị rủi ro. Do đó, việc phát triển kênh trái phiếu doanh nghiệp là giải pháp để thu hút thêm nguồn lực đầu tư.
Dù vậy, doanh nghiệp dự án
PPP vẫn gặp khó trong việc đáp ứng được các điều kiện phát
hành trái phiếu theo quy định hiện hành do khuôn khổ pháp lý chưa phù hợp
với đặc thù mô hình tài trợ dự án, nhất là về tài sản bảo đảm và khả năng trả
nợ.
Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện quy định
riêng cho hoạt động phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án PPP được kỳ
vọng sẽ tạo thêm dư địa huy động vốn, thúc đẩy thị trường vốn phát triển sâu
rộng hơn, đồng thời hỗ trợ triển khai hiệu quả các dự án hạ tầng chiến lược
trong thời gian tới.
"Nhiều quốc gia đã triển khai hiệu quả các công cụ tài chính nhằm hỗ trợ huy động vốn cho hạ tầng. Điển hình như Thái Lan đã phát hành trái phiếu cho dự án Hành lang kinh tế phía Đông (EEC), trong khi Ấn Độ huy động khoảng 13,4 tỷ USD thông qua các quỹ tín thác đầu tư hạ tầng (InvIT) và dự kiến quy mô tài sản quản lý của các quỹ đạt 231 tỷ USD vào năm 2034, tăng hơn 4 lần so với hiện nay"
(Bộ Tài chính)