Bộ Tài chính nêu tên các tổ chức chậm trễ kiểm kê tài sản công
Hoàng Sơn
13/03/2026, 21:53
Bộ Tài chính cho biết tiến độ triển khai giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn chưa đồng đều. Đáng chú ý, vẫn còn 3 tổ chức chưa đăng ký đối tượng kiểm kê trong khi nhiều đơn vị có tỷ lệ gửi và phê duyệt báo cáo còn thấp…
Bộ Tài chính vừa công bố tình hình triển khai Tổng kiểm kê tài sản công
trên phạm vi cả nước. Theo dữ liệu cập nhật trên Phần mềm Tổng kiểm kê đến 17 giờ ngày 12/3/2026, tiến độ thực hiện giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
hiện vẫn có sự chênh lệch đáng kể.
Về tình hình đăng ký đối tượng kiểm kê, kết quả theo dõi cho thấy một số
đơn vị vẫn chưa hoàn tất việc đăng ký đối tượng kiểm kê.
Hiện còn 3 tổ chức chưa có đơn vị đăng ký gồm Liên hiệp các Hội Văn học
Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam và Trung ương Hội Người mù Việt Nam.
Bên cạnh đó, một số cơ quan, tổ chức và địa phương có tỷ lệ đăng ký kiểm
kê thấp hơn mặt bằng chung của cả nước.
Trong số này bao gồm: (i)
02 cơ quan là Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Bộ Y tế và (ii) 03 tổ
chức có tiến độ chậm gồm Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Ở cấp địa phương, bốn địa phương được ghi nhận có tiến độ đăng ký còn thấp
là Quảng Trị, Sơn La, Lào Cai và TP. Hồ Chí Minh.
Đối với việc đăng ký kiểm kê các loại tài sản kết cấu hạ tầng, một số địa
phương đã bắt đầu triển khai.
Cụ thể, Gia Lai, Hưng Yên và Khánh Hòa đã đăng ký kiểm kê đối với tài sản
kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và hạ tầng hàng không.
Ngoài ra, Gia Lai và Khánh Hòa cũng đã đăng ký kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng
khu công nghệ thông tin tập trung.
Liên quan đến việc gửi báo cáo kiểm kê tài sản
cố định, hiện vẫn có 6 cơ quan, tổ chức chưa có đơn vị nào gửi báo cáo gồm: Văn phòng Chủ tịch nước, Thanh tra Chính phủ, Liên hiệp các Hội Văn
học Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội
Nhà văn Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Ngoài ra, có 18 cơ quan trung ương và 18 tỉnh, thành phố có tỷ lệ
gửi báo cáo dưới mức bình quân chung
của cả nước là 80%.
Số liệu tổng hợp từ Bộ Tài chính cũng cho thấy
tiến độ phê duyệt báo cáo kiểm kê tài sản cố định giữa khối cơ quan trung ương
và địa phương còn có sự khác biệt khá rõ.
Tại khối cơ quan trung ương, tỷ lệ báo cáo được phê duyệt nhìn chung vẫn ở mức thấp. Nguyên nhân chủ yếu là nhiều đơn vị chưa gửi báo cáo nên chưa có hồ sơ để xem xét phê duyệt.
(Bộ Tài chính)
Một số cơ quan như Văn phòng Chủ tịch nước, Thanh tra Chính phủ, Liên hiệp
các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Văn phòng Quốc hội,
Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ hiện chưa có báo cáo
nào được phê duyệt, tương ứng tỷ lệ phê duyệt đạt 0%.
Trong khi đó, một số tổ chức đã hoàn tất việc
gửi báo cáo và được phê duyệt toàn bộ, đạt tỷ lệ 100%. Các đơn vị này chủ yếu
là các hội nghề nghiệp như Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam,
Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Việt Nam.
Tại khối địa phương, một số tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ gửi báo cáo trên 50% tỷ
lệ phê duyệt vẫn còn thấp. Chẳng hạn, Thanh Hóa đạt khoảng 20%, Ninh Bình
khoảng 21%, Tây Ninh khoảng 19%, trong khi Hà Tĩnh chỉ đạt khoảng 9% với tỷ lệ gửi báo cáo mới đạt 34%.
Ngược lại, một số địa phương đã đạt tiến độ
khá cao. Hà Nội có tỷ lệ phê duyệt khoảng 81%, Hải Phòng và Đồng Tháp cùng đạt
khoảng 92%, Nghệ An khoảng 94% và Đồng Nai khoảng 97%. Đáng chú ý, Quảng Ninh
đạt khoảng 99%. Đáng chú ý, Tuyên
Quang là địa phương duy nhất đạt tỷ lệ phê duyệt 100%.
Ngoài tài sản cố định, báo cáo tổng hợp còn
thống kê tình hình báo cáo đối với nhiều loại tài sản kết cấu hạ tầng như hạ
tầng đường bộ, đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và hạ tầng hàng không. Tuy
nhiên, số lượng đơn vị gửi báo cáo trong các lĩnh vực này vẫn còn hạn chế. Tại
một số địa phương, hiện chưa có đơn vị đăng ký kiểm kê.
Để bảo đảm
hoàn thành Tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như
tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư và quản lý tại thời điểm 0h ngày
1/1/2026 theo đúng kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ định kỳ công khai tiến độ thực
hiện.
Theo kế hoạch, dữ liệu được chốt vào 17 giờ ngày
thứ Hai và thứ Năm hằng tuần, sau đó Bộ Tài chính sẽ công bố công khai tiến độ
kiểm kê của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương vào sáng thứ Ba và sáng thứ Sáu hằng tuần.
