Xu thế dòng tiền: Nhịp điều chỉnh kéo dài đến đâu?

VN-Index đã có tuần giảm thứ hai liên tục và có nguy cơ tạo mô hình 2 đỉnh trung hạn. Thanh khoản sụt giảm mạnh đang cho thấy phản ứng thận trọng của nhà đầu tư khi cơ hội tìm kiếm lợi nhuận rất thấp.

Các chuyên gia cũng cảnh báo về mô hình hai đỉnh trong kịch bản xấu. Tuy vậy cũng có những yếu tố để không quá lo lắng. Việc VN-Index tăng mạnh và kiểm định vùng 1900-1920 điểm không thành công rồi điều chỉnh là có ảnh hưởng quá lớn từ các cổ phiếu trụ, thay vì toàn bộ thị trường. Do đó khi VN-Index rơi vào mô hình hai đỉnh và giảm điểm cũng không có nghĩa là cổ phiếu cũng như vậy.

Các số liệu cho thấy đa phần cổ phiếu tăng không nhiều từ nền tích lũy giai đoạn tạo đáy thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4/2026. Do đó khi kịch bản điều chỉnh xảy ra thì dòng tiền bắt đáy sẽ hoạt động mạnh và có chọn lọc, tạo lực đỡ.

Về thời điểm, các chuyên gia cho rằng thị trường đang trong giai đoạn trống vắng thông tin, các dự báo về kết quả kinh doanh quý 2/2026 cũng chưa xuất hiện và chưa có nhiều cơ sở. Nếu thị trường điều chỉnh trong giai đoạn hiện tại cũng là sự phù hợp, giúp mặt bằng định giá tốt hơn, đem lại lợi thế cho những cơ hội dự báo chính xác về kết quả kinh doanh.

Tất cả các chuyên gia đều đang duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức trung bình hoặc thấp và sẵn sàng nguồn lực cho nhịp điều chỉnh. Một số cổ phiếu/nhóm cổ phiếu đang được quan sát và chờ đợi cơ hội mua.

Biểu hiện đáng lo ngại nhất tuần qua là thanh khoản đã sụt giảm nghiêm trọng, bên cạnh xu hướng điều chỉnh rõ rệt hơn của VN-Index. Theo anh chị đây có phải là tín hiệu đồng thuận của thị trường về một nhịp điều chỉnh?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, sự suy giảm mạnh của thanh khoản là tín hiệu đáng lưu ý, nhưng chưa hẳn phản ánh sự đồng thuận rằng thị trường sẽ bước vào một xu hướng giảm sâu. Thực tế, mặt bằng cổ phiếu đã điều chỉnh từ khá lâu trước khi VN-Index suy yếu rõ nét. Nhiều cổ phiếu đã chiết khấu mạnh về các vùng giá thấp trong nhiều tháng, thậm chí là mức đáy năm, trong khi chỉ số vẫn được giữ nhịp bởi một số mã vốn hóa lớn.

Tôi cho rằng điều đáng quan tâm không chỉ là mức giảm của chỉ số mà là trạng thái của mặt bằng cổ phiếu, bởi phần lớn cổ phiếu thực tế đã điều chỉnh trước đó và nhiều mã đã quay về vùng đáy của 6–12 tháng gần nhất. Với kịch bản cơ sở, thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh để kiểm định lại các vùng hỗ trợ quan trọng quanh khu vực 1800 điểm. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Điều mà thanh khoản thấp phản ánh rõ lúc này là sự thận trọng của dòng tiền. Cả bên mua lẫn bên bán đều đang có xu hướng quan sát nhiều hơn thay vì sẵn sàng đưa ra quyết định. Nhà đầu tư không còn quá hưng phấn để đẩy giá lên cao, nhưng đồng thời cũng chưa xuất hiện trạng thái bán tháo diện rộng. Đây là đặc điểm thường thấy trong giai đoạn thị trường điều chỉnh và tái cân bằng sau khi vừa chinh phục đỉnh lịch sử, hơn là dấu hiệu suy yếu về cấu trúc trung dài hạn.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

VN-Index kết tuần ở mức 1.863,49 điểm, giảm -0,73% so với tuần trước, là tuần thứ 2 liên tiếp giảm sau khi tạo đỉnh quanh 1920 điểm. Mặc dù vậy VN-Index kết thúc tháng 5/2026 vẫn tăng nhẹ 0,51% so với tháng 4 với ảnh hưởng tích cực từ cổ phiếu VHM và nhóm năng lượng, nổi bật như GAS, BSR…và một số cổ phiếu ngân hàng như MSB, ACB…

Trong tuần qua thanh khoản trên thị trường giảm với khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE giảm -26,5% so với tuần trước. Về mặt định lượng đây không hẳn là tín hiệu đồng thuận của thị trường về một nhịp điều chỉnh. Một phần lý do là mặc dù chỉ số VN-Index tăng điểm dưới ảnh hưởng của Vin Group. Nhưng chất lượng thị trường, số lượng mã có xu hướng tăng trung hạn vẫn liên tiếp suy giảm từ tháng 1/2026 cho đến nay và hiện tại đã suy giảm về vùng cạn kiệt. Chưa đến 30% số mã trên thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng. Đa số các mã, nhóm mã đều tích lũy trung hạn trong biên độ hẹp với thanh khoản suy giảm.

Đây là lý do chủ yếu khiến thanh khoản thị trường suy giảm dưới mức trung bình. Chỉ có số ít cổ phiếu có khả năng sinh lợi tốt ngắn hạn với kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội. Trong khi đa số doanh nghiệp đang chịu nhiều áp lực từ các yếu tố bất định trong bối cảnh: Áp lực lạm phát gia tăng, suy giảm kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng tín dụng đang trong xu hướng siết giảm. Căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn. Tỉ lệ cho vay ký quỹ đang ở mức cao…

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Trên đồ thị tuần, VN-Index đánh dấu tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm. Việc yếu tố thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền đang thận trọng hơn chứ chưa hẳn hoảng loạn bán tháo. Tôi cho rằng VN-Iindex thời gian tới sẽ bước vào một nhịp tích lũy ngắn hạn hoặc tiêu cực hơn có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh lành mạnh, đưa chỉ số kiểm định lại vùng hỗ trợ 1800 điểm.

Trong kịch bản về vùng hỗ trợ, nhà đầu tư cần theo dõi lực cầu đỡ giá. Trong kịch bản tại các phiên giảm điểm đi kèm thanh khoản thấp và tại phiên tăng kế tiếp không có sự bứt phá về thanh khoản thì khó có xác nhận đây là nhịp hồi phục. Thị trường sẽ còn kéo dài đi ngang.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Nhịp điều chỉnh vẫn luôn xuất hiện đi kèm thanh khoản giảm sút ở nhiều giai đoạn vận động của thị trường. Giai đoạn điều chỉnh trong biên độ của thị trường trong tháng 5 tức là giao động quanh mốc 1850 – 1900 điểm có thể đã kết thúc ở phiên giao dịch cuối tuần qua đánh dấu giai đoạn chính thức bước sang pha hồi phục dự kiến trong tháng 6.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường đang trong nhịp điều chỉnh sau khi VN-Index vượt vùng 1930 điểm không thành. Trong tuần qua, thị trường tiếp tục chiều hướng điều chỉnh nhưng tạm thời đang được giữ ổn định trên ngưỡng 1855 điểm. Thanh khoản sụt giảm cho thấy dòng tiền hỗ trợ vẫn còn thận trọng nhưng cũng thể hiện áp lực cung tiếp diễn chưa lớn - đây là quá trình kiểm định cung cầu.

Tuy nhiên, do diễn biến chung của thị trường vẫn còn khá kém và VN-Index dần lùi xa đường MA(20) nên tạm thời thị trường bị ảnh hưởng theo hướng điều chỉnh nhiều hơn. Do vậy, thị trường vẫn còn tiềm ẩn rủi ro nới rộng nhịp điều chỉnh ngắn hạn, trừ khi dòng tiền hỗ trợ gia tăng và có động thái dứt khoát hơn trong tuần tới.

Tuần trước anh chị cũng đã đề cập đến khả năng VN-Index hình thành mô hình hai đỉnh trung hạn. Về mặt kỹ thuật, anh chị dự kiến nhịp điều chỉnh tiềm năng có thể đến mức nào và kéo dài trong bao lâu?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng thị trường khó có thể tạo kịch bản 2 đỉnh do nhịp tăng mạnh vừa rồi của thị trường đóng góp rất lớn từ nhóm Vingroup, khiến cho đa số các mã chỉ cách khoảng 10% so với vùng hỗ trợ cứng.

Trong kịch bản tiêu cực với việc nhóm Vingroup điều chỉnh sâu thì tâm lý thị trường chung là bi quan, khiến nhịp điều chỉnh sâu 15-20% của VN-Index đưa chỉ số về vùng hỗ trợ quanh 1550–1600. Đây là vùng cần theo dõi kỹ vì sẽ phản ánh khả năng hấp thụ áp lực bán và mức độ bền của xu hướng trung hạn.

Diễn biến điều chỉnh nói trên có thể kéo dài trong vài tuần, thay vì diễn ra quá nhanh, do thị trường mới ở trạng thái thận trọng và suy yếu dần của dòng tiền. Do đó, khả năng rất cao thị trường sẽ bước vào giai đoạn đi ngang phân phối tại vùng hỗ trợ, trước khi cho thấy một diễn biến rõ ràng nào.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

VN-Index đang tiềm ẩn mẫu hình nến Evening Star theo đồ thị tuần tại vùng đỉnh trong thời gian gần đây. Điều này cũng tạo tâm lý lo lắng về mô hình hai đỉnh. Do vậy, thị trường sẽ chịu tác động kém sắc và điều chỉnh trong ngắn hạn nhưng cũng chưa thể kết luận thị trường sẽ chuyển sang xu hướng giảm.

Cấu trúc tăng giá trung hạn tạm thời vẫn được duy trì do VN-Index vẫn giữ khoảng cách an toàn so với đường MA(20) tuần, vùng 1813 điểm. Nếu nhịp điều chỉnh tiếp diễn thì vùng này sẽ có tác động hỗ trợ và có thể giúp thị trường hồi phục trở lại.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Về mặt kỹ thuật, trong trường hợp kém tích cực, VN-Index hình thành mô hình hai đỉnh trung hạn. Nếu các yếu tố vĩ mô suy yếu, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sụt giảm. VN-Index có thể chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1700 điểm - 1750 điểm. Thời gian có thể kéo dài đến cuối tháng 6 đầu tháng 7/2026 khi doanh nghiệp bắt đầu giai đoạn công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Về mặt kỹ thuật, việc VN-Index không thể vượt qua vùng 1900–1920 điểm và sau đó đánh mất động lượng ở nhóm dẫn dắt đang khiến kịch bản hình thành mô hình hai đỉnh trở nên rõ nét hơn. Tuy nhiên, tôi cho rằng điều đáng quan tâm không chỉ là mức giảm của chỉ số mà là trạng thái của mặt bằng cổ phiếu, bởi phần lớn cổ phiếu thực tế đã điều chỉnh trước đó và nhiều mã đã quay về vùng đáy của 6–12 tháng gần nhất.

Với kịch bản cơ sở, thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh để kiểm định lại các vùng hỗ trợ quan trọng quanh khu vực 1800 điểm. Đây là ngưỡng mang ý nghĩa khá lớn về cả tâm lý lẫn kỹ thuật, tôi kỳ vọng lực cầu bắt đáy sẽ bảo vệ thành công mốc này.

Về thời gian, các nhịp điều chỉnh sau giai đoạn thất bại ở vùng đỉnh thường không diễn ra quá nhanh mà có xu hướng kéo dài dưới dạng dao động tích lũy, phân hóa và kiểm định cung cầu nhiều lần. Do đó, tôi nghiêng về kịch bản thị trường cần thêm vài tuần để hấp thụ lượng cung ngắn hạn và tìm lại điểm cân bằng mới.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi vẫn đánh giá thị trường đang trong pha tăng điểm trung hạn lớn – nhịp điều chỉnh vừa qua chỉ là nhịp giảm ngắn hạn với vùng hỗ trợ tại khu vực điểm 1850 – 1860 điểm. Sự phục hồi có thể xuất hiện với xu hướng hồi phục trong cả tháng 6. Tôi vẫn tin về khả năng VN-Index quay lại đỉnh cũ của thị trường trong tuần 2 hoặc 3 của tháng 6.

Trong những lần trao đổi trước, anh chị lý giải hiệu ứng mờ nhạt của mùa báo cáo tài chính quý 1/2026 do những lo ngại về sự sụt giảm lợi nhuận doanh nghiệp trong quý 2 khi bắt đầu phản ánh những khó khăn. Vậy anh chị hay quý công ty đã có những phân tích, dự báo gì về mức độ ảnh hưởng trong lợi nhuận quý 2/2026? Ngành nào sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nhất, ngành nào có lợi thế?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Hiện tại còn quá sớm để có thể đưa ra những dự báo về kết quả kinh doanh, mức độ ảnh hưởng trong lợi nhuận quý 2/2026. Chúng tôi sẽ cập nhật đánh giá về mức độ ảnh hưởng trong lợi nhuận quý 2/2026 trong báo cáo chiến lược nửa cuối năm 2026 sắp đến của Trung tâm phân tích SHS.

Tuy nhiên, dựa trên những kết quả kinh doanh quý 1/2026 và diễn biến trong tháng 04, 05/2026, có thể kỳ vọng nhóm cổ phiếu dầu khí, cao su thiên nhiên vẫn sẽ tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh quý 2/2026 tăng trưởng tốt trong bối cảnh giá dầu, giá cao su trung bình trong quý vẫn duy trì ở mức cao trong lịch sử.

Trong khi nhóm tài chính, ngân hàng, bất động sản có rủi ro kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng kém tích cực so với cùng kỳ 2025 khi tốc độ tăng trưởng tín dụng trong quý 2/2026 sẽ giảm mạnh so với cùng kỳ, bên cạnh định hướng kiểm soát tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực bất động sản trong thời gian qua.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có chi phí vận tải, xăng dầu cao cũng sẽ thu hẹp biên lợi nhuận, áp lực thua lỗ khi chi phí đầu vào tăng mạnh. Điều này cũng đang phản ánh đúng thực tế về chất lượng, diễn biến xu hướng giá hiện nay trên thị trường.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Bức tranh quý 2/2026 đang nghiêng về sự hạ nhiệt của các nhóm hưởng lợi từ giá hàng hóa hơn là tiếp tục bùng nổ như quý 1. Giá dầu cũng đã giảm mạnh trong các phiên gần đây khi thị trường kỳ vọng Mỹ và Iran tiến gần hơn đến một thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng, trong khi Trung Quốc cũng mở thêm hạn ngạch xuất khẩu urea để góp phần bình ổn giá phân bón toàn cầu. Vậy nên, các nhóm như Dầu khí, Phân bón, Hóa chất nhiều khả năng sẽ khó giữ được lợi thế tăng trưởng lợi nhuận như giai đoạn vừa qua.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh chi phí vốn còn neo cao, các doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính lớn cũng sẽ chịu nhiều áp lực. Cùng với nhóm Xuất khẩu, thương mại cũng sẽ cạnh tranh hơn trước môi trường quốc tế nhiều biến động, và việc gia tăng phòng vệ thương mại.

Ngược lại, lợi thế có thể thuộc về các nhóm ngành có tình hình tài chính lành mạnh, ít vay nợ và sở hữu nguồn tiền mặt dồi dào, chẳng hạn như Bảo hiểm. Ngoài ra, một số nhóm như Tiêu dùng, Bán lẻ, Sản xuất có thể cải thiện dần vì áp lực chi phí giảm, trong khi sức mua nội địa vẫn đang được giữ nhịp. Bên cạnh đó, một số nhóm gắn với câu chuyện đẩy mạnh đầu tư công, hạ tầng như Thép, cũng có khả năng cải thiện lợi nhuận trong quý tới.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

So với kết quả kinh doanh tương đối tích cực trong quý 1/2026, tôi cho rằng áp lực chi phí leo thang (giá dầu trung bình hết tháng 5/2026 neo cao ở mức 95 USD/thùng, trong khi triển vọng hạ nhiệt chưa khả quan do giá kì hạn tháng 7 giữ mức cao hơn $3/thùng so với giá tháng 12) sẽ làm tăng áp lực suy giảm tới biên lợi nhuận của các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ảm đảm của người dân. Diễn biến kết quả kinh doanh toàn thị trường sẽ không còn tích cực như quý 1 mà phân hóa rõ rệt.

Về nhóm ngành, tôi cho rằng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản phẩm thiết yếu, có nhu cầu ổn định như điện, nước lương thực phẩm, có động lực tăng trưởng rõ ràng đến từ việc nhà nước có những cơ chế linh hoạt hơn cho phép giá dịch vụ điện/nước điều chỉnh kịp thời với mức tăng của giá nhiên liệu đầu vào. Trong trung hạn, các doanh nghiệp có khối lượng công việc dồi dào (đầu tư công, dịch vụ dầu khí) và hưởng lợi từ xu hướng mở rộng đầu tư mạnh mẽ của nhà nước và tư nhân sẽ tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối khả quan.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Trong Báo cáo chiến lược tháng 5/2026, VDSC kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường trong quý 2/2026 tăng khoảng 18% YoY theo phương pháp “top – down”. Dù mức tăng trưởng hai chữ số nhưng đà tăng đang chậm lại.

Ở nhóm bất động sản (đóng góp 9,1%), các cổ phiếu thuộc Vingroup (VIC, VHM, VRE, VPL) nhiều khả năng sẽ đóng vai trò dẫn dắt, nhờ mức nền thấp của cùng kỳ, cùng tiến độ triển khai nhanh tại các đại dự án mới và kết quả bán hàng tích cực, qua đó thiết lập mặt bằng lợi nhuận cao hơn.

Đối với ngân hàng (đóng góp 4,8%), tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng đạt khoảng 16% YoY, trong khi NIM vẫn tiếp tục chịu áp lực do định hướng chính sách hỗ trợ nền kinh tế. Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong bức tranh lợi nhuận chung của thị trường.

Ở khối phi tài chính (đóng góp 3,6%), lợi nhuận được dự báo duy trì động lượng tích cực nhờ mặt bằng giá của nhiều hàng hóa và dịch vụ tiếp tục điều chỉnh tăng, đặc biệt ở nhóm năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào. Tuy nhiên, biên lợi nhuận nhiều khả năng sẽ dần bình thường hóa khi lượng hàng tồn kho giá cao bắt đầu được phản ánh vào kết quả kinh doanh.

Trong khi đó, nhóm dịch vụ tài chính và bảo hiểm được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ, chủ yếu nhờ hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất cao hơn trên quy mô tài sản lớn hơn so với cùng kỳ.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Những nhóm ngành có lợi thế có thể kể đến nhóm tài chính chứng khoán, ngân hàng với thanh khoản thị trường dự kiến tăng trở lại, tâm lý nhà đầu tư được cải thiện.

Nhóm Khu công nghiệp hay bán lẻ vẫn dự báo kết quả kinh doanh khả quan – làn sóng đầu tư FDI đón đầu hoạt động đầu tư chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Nhóm bán lẻ, dầu khí cũng ghi nhận một số doanh nghiệp duy trì được mức tăng trưởng tốt như PET, MWG, PVS, PVD, GAS…

Nhóm ngành bị ảnh hưởng bao gồm các doanh nghiệp bất động sản, áp lực chi phí vốn vay, tốc độ bán hàng chậm, dòng tiền, quỹ đất mới… hay nhóm dệt may, thủy sản cũng bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá USD/VND. Ngành thủy sản cũng đối mặt với nhiều thách thức - thị trường xuất khẩu chính (EU, Mỹ) vẫn đang trở nên khắt khe hơn đối với các tiêu chuẩn xanh và bền vững.

Anh chị hiện đang phân bổ tỷ trọng danh mục như thế nào? Nếu nhịp điều chỉnh xảy ra, anh chị “ngắm nghía” những cổ phiếu nào?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Ở giai đoạn hiện tại, tôi ưu tiên duy trì danh mục theo hướng cân bằng và thận trọng, với tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, tập trung vào các nhóm có nền tảng cơ bản tốt, dòng tiền ổn định và ít chịu tác động tiêu cực từ biến động ngắn hạn của thị trường. Trong bối cảnh rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, việc giữ một phần tiền mặt là cần thiết để vừa kiểm soát biến động danh mục, vừa sẵn sàng tận dụng cơ hội khi thị trường về vùng giá hấp dẫn hơn.

Trong kịch bản điều chỉnh xảy ra, tôi sẽ ưu tiên theo dõi những cổ phiếu thuộc các nhóm hưởng lợi từ đầu tư công, dịch vụ dầu khí, hạ tầng, điện và các doanh nghiệp đầu ngành có kết quả kinh doanh ổn định. Đây là những nhóm có câu chuyện hỗ trợ tương đối rõ, đồng thời được điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn và có khả năng phục hồi tốt hơn khi tâm lý thị trường ổn định trở lại.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Hiện tại tôi duy trì tỉ trọng khoảng 60% cổ phiếu, tập trung vào nhóm năng lượng, cao su và nông nghiệp có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt. Có thể xem xét gia tăng thêm tỉ trọng khi chất lượng thị trường được cải thiện và bắt đầu có những thông tin ước tính về kết quả kinh doanh quý 2/2026 trong cuối tháng 6, đầu tháng 7/2026.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Hiện tại, tôi vẫn đang giữ quan điểm quan sát thận trọng đối với thị trường do trạng thái chưa rõ ràng về khả năng hỗ trợ của dòng tiền và áp lực tiếp diễn của nguồn cung. Nên tỷ trọng danh mục tạm thời duy trì ở mức cân bằng tầm 50 - 60% cổ phiếu. Đồng thời chiến lược giao dịch cũng tạm thời theo hướng trading ngắn hạn. Nếu nhịp điều chỉnh tiếp diễn, tôi sẽ cân nhắc vùng giá tốt của một số cổ phiếu trong nhóm Ngân hàng để mua tích lũy.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Hiện tại tôi vẫn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình thấp và chưa vội gia tăng mạnh. Sau nhịp giảm vừa qua, mặt bằng cổ phiếu đã ghi nhận phản ứng hồi phục khi kiểm định lại vùng đáy gần nhất. Đây có thể xem là vùng đáy đầu tiên của nhịp điều chỉnh hiện tại và đang đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng đối với xu hướng ngắn hạn. Trong các phiên tới, điều đáng quan sát là khả năng kiểm định lại vùng đáy này. Nếu lực cầu tiếp tục duy trì và các cổ phiếu không đánh mất lại các vùng hỗ trợ vừa thiết lập, quá trình tạo đáy sẽ có thêm cơ sở để củng cố, qua đó mở ra cơ hội hình thành một nhịp hồi phục bền vững hơn.

Về nhóm ngành, tôi ưu tiên theo dõi các nhóm đang cho tín hiệu giữ nền tốt hơn mặt bằng chung như Ngân hàng, Chứng khoán và Thép. Đây là những nhóm có vai trò quan trọng đối với dòng tiền và thường phản ứng sớm khi tâm lý thị trường dần ổn định trở lại.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Mặc dù chiến lược chủ đạo của tôi vẫn ưu tiên việc quản lý kiểm soát tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ trong doanh mục, giải ngân mới vẫn ưu tiên những cổ phiếu tiềm năng và nhiều triển vọng. Cho dù thị trường vẫn chưa xác nhận đáy ngắn hạn nhưng việc hồi phục trở lại sau pha điều chỉnh này cũng cần được lưu ý và theo dõi sát. Cơ hội sẽ xuất hiện nhiều hơn và tuần tới sẽ là tuần quan trọng xác nhận xu hướng tích lũy để đi lên cho thị trường giai đoạn tới. Một số cổ thuộc lĩnh vực chứng khoán, tài chính, bán lẻ, hóa chất, dầu khí… vẫn trong tầm ngắm.