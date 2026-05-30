Giá vàng giữ đà hồi phục, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Điệp Vũ

30/05/2026, 08:31

Dù phục hồi trong phiên cuối tháng, vàng hoàn tất một tháng giảm giá dưới áp lực từ mỗi lo lạm phát và kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới tiếp tục hồi phục trong phiên ngày thứ Sáu (29/5), tăng cao trên mốc 4.500 USD/oz, nhờ thông tin Mỹ và Iran có thể đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn.

Dù vậy, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn bán ròng và vàng hoàn tất một tháng giảm giá dưới áp lực từ nỗi lo lạm phát và kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 43,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,97%, đạt 4.540,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 0,38 USD/oz, tương đương giảm 0,51%, còn 75,4 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng 1,3%, đóng cửa ở mức 4.593 USD/oz.

Ngày thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ quyết định về một thỏa thuận với Iran mà theo đó, hai bên sẽ gia hạn việc ngừng bắn, đi kèm với điều kiện mở cửa trở lại eo biển Hormuz và phá dỡ năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân của Tehran.

Trước đó, vào hôm thứ Năm, một số trang tin tức lớn của Mỹ đã dẫn nguồn thạo tin nói rằng Mỹ và Iran có thể sắp đạt một thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn giữa hai bên. Thông tin này đã đưa kéo giá dầu thô, tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm, giúp giá vàng hồi phục từ mức đáy của 2 tháng.

Phiên ngày thứ Sáu, lạc quan về khả năng Mỹ và Iran sớm đạt thỏa thuận tiếp tục thúc đẩy các yếu tố này, đưa giá vàng phục hồi lên ngưỡng cao hơn. Ngoài ra, cú giảm sâu vào hôm thứ Năm cũng đưa giá vàng chạm một ngưỡng hỗ trợ quan trọng, tạo ra một nhịp hồi kỹ thuật.

Chiến lược gia trưởng Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định giá dầu và tỷ giá đồng USD cùng giảm phiên này đã mang lại lực hỗ trợ quan trọng cho giá vàng.

Giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 1,73%, đóng cửa ở mức 87,36 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,77%, chốt ở mức 92,05 USD/thùng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,11%, chốt ở mức 98,91 điểm. Cả tuần, chỉ số giảm 0,33%. Tuy nhiên, cả tháng 5, chỉ số tăng 0,77%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 4,443%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 4,008%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 4,98%.

Tuy nhiên, ông Streible nhấn mạnh rằng triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn còn đó, vì những gián đoạn trong hoạt động vận tải biển và tổn thất hạ tầng năng lượng do chiến tranh ở Vùng Vịnh có thể giữ giá dầu ở mức cao và khiến các ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thận trọng.

Dữ liệu công bố trong tuần này cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - tăng với tốc độ hàng năm nhanh nhất 3 năm, dù tốc độ tăng so với tháng trước thấp hơn so với dự báo.

Dữ liệu này giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay, nhưng giới phân tích cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất sang năm 2027.

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuần này, giá vàng giao ngay giảm 0,66%. Nếu tính cả tháng 5, giá vàng giao ngay giảm 0,1%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 5,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.029,1 tấn vàng. Cả tháng 5, quỹ này bán ròng hơn 10 tấn vàng.

Mức giá chốt tháng 5 của vàng giao ngay tương đương khoảng 144,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm nửa triệu đồng/lượng so với cách đây 1 tháng.

Website Vietcombank sáng nay (30/5) báo giá USD ở mức 26.085 đồng (mua vào) và 26.395 đồng/bán ra, tương ứng giảm 13 đồng và tăng 27 đồng so với mức chốt của tháng 4.

Tỷ giá đồng rúp Nga tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 năm qua, gây áp lực đáng kể lên nền kinh tế Nga trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa nước này với Ukraine đã kéo dài đến năm thứ 5...

Khác với quan điểm cho rằng AI sẽ gây thiểu phát, vị quan chức Fed này cho rằng AI sẽ là một lực lượng làm tăng lạm phát trong tương lai gần...

Thị trường việc làm của kỹ sư phần mềm đang bước vào giai đoạn khó khăn hiếm thấy. Sau nhiều đợt cắt giảm nhân sự trong ngành công nghệ, hàng chục nghìn lao động mất việc đã khiến cạnh tranh cho các vị trí còn trống trở nên gay gắt hơn...

Ngày thứ Năm (28/5), Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê duyệt thỏa thuận này, trong khi truyền thông nhà nước Iran cũng nói rằng văn bản cuối cùng chưa được hoàn tất...

Tập đoàn năng lượng Mỹ Exxon Mobil cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu có thể giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vài tuần tới, làm gia tăng nguy cơ giá dầu tăng vọt và buộc các nước phải giảm nhu cầu tiêu thụ để tái cân bằng thị trường...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

