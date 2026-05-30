Giá vàng giữ đà hồi phục, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng 1,3%, đóng cửa ở mức 4.593 USD/oz.
Ngày thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ quyết định về một thỏa thuận với Iran mà theo đó, hai bên sẽ gia hạn việc ngừng bắn, đi kèm với điều kiện mở cửa trở lại eo biển Hormuz và phá dỡ năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân của Tehran.
Trước đó, vào hôm thứ Năm, một số trang tin tức lớn của Mỹ đã dẫn nguồn thạo tin nói rằng Mỹ và Iran có thể sắp đạt một thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn giữa hai bên. Thông tin này đã đưa kéo giá dầu thô, tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm, giúp giá vàng hồi phục từ mức đáy của 2 tháng.
Phiên ngày thứ Sáu, lạc quan về khả năng Mỹ và Iran sớm đạt thỏa thuận tiếp tục thúc đẩy các yếu tố này, đưa giá vàng phục hồi lên ngưỡng cao hơn. Ngoài ra, cú giảm sâu vào hôm thứ Năm cũng đưa giá vàng chạm một ngưỡng hỗ trợ quan trọng, tạo ra một nhịp hồi kỹ thuật.
Chiến lược gia trưởng Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định giá dầu và tỷ giá đồng USD cùng giảm phiên này đã mang lại lực hỗ trợ quan trọng cho giá vàng.
Giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 1,73%, đóng cửa ở mức 87,36 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,77%, chốt ở mức 92,05 USD/thùng.
Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,11%, chốt ở mức 98,91 điểm. Cả tuần, chỉ số giảm 0,33%. Tuy nhiên, cả tháng 5, chỉ số tăng 0,77%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 4,443%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 4,008%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 4,98%.
Tuy nhiên, ông Streible nhấn mạnh rằng triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn còn đó, vì những gián đoạn trong hoạt động vận tải biển và tổn thất hạ tầng năng lượng do chiến tranh ở Vùng Vịnh có thể giữ giá dầu ở mức cao và khiến các ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thận trọng.
Dữ liệu công bố trong tuần này cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - tăng với tốc độ hàng năm nhanh nhất 3 năm, dù tốc độ tăng so với tháng trước thấp hơn so với dự báo.
Dữ liệu này giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay, nhưng giới phân tích cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất sang năm 2027.
Tuần này, giá vàng giao ngay giảm 0,66%. Nếu tính cả tháng 5, giá vàng giao ngay giảm 0,1%.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 5,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.029,1 tấn vàng. Cả tháng 5, quỹ này bán ròng hơn 10 tấn vàng.
Mức giá chốt tháng 5 của vàng giao ngay tương đương khoảng 144,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm nửa triệu đồng/lượng so với cách đây 1 tháng.
Website Vietcombank sáng nay (30/5) báo giá USD ở mức 26.085 đồng (mua vào) và 26.395 đồng/bán ra, tương ứng giảm 13 đồng và tăng 27 đồng so với mức chốt của tháng 4.
