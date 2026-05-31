Lễ hội du lịch: “Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo”- tinh thần Hoàng Sa bất diệt
Ngô Anh Văn
31/05/2026, 10:31
Đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra đầy cảm xúc, mang đến cho người dân và du khách một trải nghiệm văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc địa phương. Với chủ đề "Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo", lễ hội không chỉ là dịp để tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và con người Quảng Ngãi mà còn là cơ hội để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là tinh thần quả cảm của Hải đội Hùng binh Hoàng Sa.
Tối 30/5, tại
Quảng trường Phạm Văn Đồng, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Lễ hội du
lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển
đảo”, được kết hợp ngôn ngữ nghệ thuật
của âm nhạc và ánh sáng đầy cảm xúc.
Đêm khai mạc đã
thu hút hàng ngàn người tham dự, từ người dân địa phương đến du khách trong và
ngoài nước. Sân khấu được thiết kế hoành tráng, kết hợp giữa ánh sáng và âm
thanh hiện đại, tạo nên một không gian nghệ thuật sống động và đầy màu sắc. Các
tiết mục biểu diễn nghệ thuật chào mừng lễ hội được dàn dựng công phu, từ những
điệu múa dân gian truyền thống đến các màn trình diễn âm nhạc hiện đại, tất cả
đều mang đậm dấu ấn của vùng đất Quảng Ngãi.
Một
trong những điểm nhấn của đêm khai mạc là phần tái hiện lịch sử hào hùng của
Hải đội Hùng binh Hoàng Sa. Những câu chuyện về những người lính quả cảm đã
không quản ngại gian khổ, hy sinh để bảo vệ từng tấc biển quê hương được kể lại
một cách sống động qua các màn trình diễn nghệ thuật. Khán giả không khỏi xúc
động trước hình ảnh những người lính Hoàng Sa kiên cường, bất khuất, sẵn sàng
đối mặt với mọi thử thách để giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Phát biểu khai mạc Lễ hội, Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc, cho biết hưởng ứng các hoạt động
của Năm Du lịch Quốc gia, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo
Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026
nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch; đồng thời tạo không gian
giao lưu văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với hơn 130km bờ biển cùng nhiều bãi tắm đẹp và đặc
biệt là đảo Lý Sơn - vùng đất lưu giữ những giá trị độc đáo về văn hóa biển đảo
và địa chất núi lửa, Quảng Ngãi sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch
biển. Không chỉ giàu tài nguyên thiên nhiên, vùng biển Quảng Ngãi còn lưu giữ
những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân ven biển, tạo nền
tảng để xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc riêng.
Bà
Y Ngọc đã nhấn mạnh về lợi thế đặc biệt của Quảng Ngãi là sự kết nối giữa không
gian biển đảo với vùng đại ngàn Trường Sơn - Tây Nguyên. Từ những giá trị văn
hóa đặc sắc của Lý Sơn, Sa Huỳnh đến bản sắc đa dạng của cộng đồng các dân tộc
miền núi, địa phương đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch biển đảo -
đại ngàn độc đáo, hướng đến phát triển bền vững. Biển Quảng Ngãi còn là
cửa ngõ giao thoa, kết nối giữa “biển xanh” và “đại ngàn”.
Du
khách đến với Quảng Ngãi hoàn toàn có thể trải nghiệm hành trình trọn vẹn,
từ việc đắm mình trong không gian văn hóa biển đảo Lý Sơn, Sa Huỳnh, đến hành
trình ngược lên đại ngàn Trường Sơn-Tây Nguyên để khám phá nét hùng vĩ của núi
rừng. Điển hình là sự kết nối chiến lược giữa du lịch biển Quảng Ngãi với không
gian sinh thái Măng Đen…
Với sự kết hợp hài
hòa giữa truyền thống và hiện đại, lễ hội đã mang đến một bức tranh toàn cảnh
về Quảng Ngãi, nơi có thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và lịch sử hào
hùng, Lễ hội du lịch biển đảo Quảng
Ngãi không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn là
cơ hội để quảng bá hình ảnh của địa phương đến với bạn bè quốc tế.
Thông qua Lễ hội,
tỉnh Quảng Ngãi đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết, với
những giá trị văn hóa đặc sắc và tinh thần quả cảm của Hải đội Hùng binh Hoàng
Sa, để lại dấu ấn khó phai trong lòng mỗi người tham dự, khẳng định vị thế của
Quảng Ngãi như một điểm đến văn hóa và du lịch hấp dẫn.
Dịp này, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố
Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời đón nhận Bằng chứng nhận của Bộ VHTT&DL
đối với Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Cầu ngư Sa Huỳnh.
