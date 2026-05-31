Lễ hội du lịch: “Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo”- tinh thần Hoàng Sa bất diệt

Đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra đầy cảm xúc, mang đến cho người dân và du khách một trải nghiệm văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc địa phương. Với chủ đề "Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo", lễ hội không chỉ là dịp để tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và con người Quảng Ngãi mà còn là cơ hội để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là tinh thần quả cảm của Hải đội Hùng binh Hoàng Sa.

Tối 30/5, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo”, được kết hợp ngôn ngữ nghệ thuật của âm nhạc và ánh sáng đầy cảm xúc.

Đêm khai mạc đã thu hút hàng ngàn người tham dự, từ người dân địa phương đến du khách trong và ngoài nước. Sân khấu được thiết kế hoành tráng, kết hợp giữa ánh sáng và âm thanh hiện đại, tạo nên một không gian nghệ thuật sống động và đầy màu sắc. Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật chào mừng lễ hội được dàn dựng công phu, từ những điệu múa dân gian truyền thống đến các màn trình diễn âm nhạc hiện đại, tất cả đều mang đậm dấu ấn của vùng đất Quảng Ngãi.

Các đại biểu lãnh đạo tỉnh và hàng nghìn người dân tham dự Lễ hội.

Một trong những điểm nhấn của đêm khai mạc là phần tái hiện lịch sử hào hùng của Hải đội Hùng binh Hoàng Sa. Những câu chuyện về những người lính quả cảm đã không quản ngại gian khổ, hy sinh để bảo vệ từng tấc biển quê hương được kể lại một cách sống động qua các màn trình diễn nghệ thuật. Khán giả không khỏi xúc động trước hình ảnh những người lính Hoàng Sa kiên cường, bất khuất, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc, cho biết hưởng ứng các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch; đồng thời tạo không gian giao lưu văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với hơn 130km bờ biển cùng nhiều bãi tắm đẹp và đặc biệt là đảo Lý Sơn - vùng đất lưu giữ những giá trị độc đáo về văn hóa biển đảo và địa chất núi lửa, Quảng Ngãi sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch biển. Không chỉ giàu tài nguyên thiên nhiên, vùng biển Quảng Ngãi còn lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân ven biển, tạo nền tảng để xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc riêng.

Bà Y Ngọc đã nhấn mạnh về lợi thế đặc biệt của Quảng Ngãi là sự kết nối giữa không gian biển đảo với vùng đại ngàn Trường Sơn - Tây Nguyên. Từ những giá trị văn hóa đặc sắc của Lý Sơn, Sa Huỳnh đến bản sắc đa dạng của cộng đồng các dân tộc miền núi, địa phương đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch biển đảo - đại ngàn độc đáo, hướng đến phát triển bền vững. Biển Quảng Ngãi còn là cửa ngõ giao thoa, kết nối giữa “biển xanh” và “đại ngàn”.

Du khách đến với Quảng Ngãi hoàn toàn có thể trải nghiệm hành trình trọn vẹn, từ việc đắm mình trong không gian văn hóa biển đảo Lý Sơn, Sa Huỳnh, đến hành trình ngược lên đại ngàn Trường Sơn-Tây Nguyên để khám phá nét hùng vĩ của núi rừng. Điển hình là sự kết nối chiến lược giữa du lịch biển Quảng Ngãi với không gian sinh thái Măng Đen…

Màn trình diễn nghệ thuật tại đêm khai mạc Lễ hội.

Với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, lễ hội đã mang đến một bức tranh toàn cảnh về Quảng Ngãi, nơi có thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và lịch sử hào hùng, Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh của địa phương đến với bạn bè quốc tế.

Thông qua Lễ hội, tỉnh Quảng Ngãi đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết, với những giá trị văn hóa đặc sắc và tinh thần quả cảm của Hải đội Hùng binh Hoàng Sa, để lại dấu ấn khó phai trong lòng mỗi người tham dự, khẳng định vị thế của Quảng Ngãi như một điểm đến văn hóa và du lịch hấp dẫn.

Dịp này, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời đón nhận Bằng chứng nhận của Bộ VHTT&DL đối với Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Cầu ngư Sa Huỳnh.