PVCFC - Được vinh danh toàn diện tại Vietnam I4 Impact Awards 2026

Ngày 30/5, tại Lễ biểu dương Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số - Vietnam I4 Impact Awards 2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã HOSE: DCM), đơn vị thành viên của Petrovietnam, được vinh danh ở 3 hạng mục.

Đây là thành tích đáng chú ý khi PVCFC là doanh nghiệp duy nhất trong lĩnh vực nông nghiệp và phân bón được ghi nhận toàn diện tại một trong những giải thưởng công nghệ và đổi mới sáng tạo uy tín nhất của quốc gia năm 2026.

GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA HÀNG ĐẦU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ TÁC ĐỘNG CÔNG NGHỆ

Vietnam I4 Impact Awards 2026 là chương trình biểu dương do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) giao Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc) chủ trì, phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức. Lễ biểu dương được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình được xây dựng nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là sự kế thừa và nâng cấp từ giải thưởng I4.0 Awards đã được tổ chức liên tục từ năm 2022, với định hướng mới tập trung vào 4 trụ cột cốt lõi: Industry – Innovation – Intelligence – Impact.

Điểm đặc biệt của năm 2026 là Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý cấp cao từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cùng nhiều viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu – đặt ra ngưỡng đánh giá cao hơn về tính thực tiễn, khả năng nhân rộng và tác động đo lường được của từng giải pháp.

BA HẠNG MỤC GIẢI THƯỞNG – VINH DANH TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP SỐ

Điểm nổi bật của PVCFC không chỉ là số lượng hạng mục đạt giải, mà còn là tính toàn diện, xuyên suốt chuỗi giá trị từ sản xuất đến phân phối, đến hỗ trợ canh tác – thể hiện chiến lược chuyển đổi số có hệ thống, nhất quán và hướng đến người dùng cuối là nông dân.

Ở hạng mục Công nghiệp thông minh (I4 Industry Impact Award), Dự án mở rộng Nhà máy thông minh Đạm Cà Mau được vinh danh là mô hình chuyển đổi số tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất. Dự án ứng dụng đồng bộ hệ thống tự động hóa và công nghệ quản trị thông minh vào toàn bộ quy trình vận hành, góp phần nâng cao hiệu suất sản xuất, tối ưu an toàn vận hành và kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách nhất quán. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp PVCFC không ngừng củng cố cam kết về chất lượng sản phẩm với thị trường và khách hàng.

Ở hạng mục Dịch vụ số xuất sắc (I4 Digital Service Innovation Award), bộ giải pháp gồm Hệ thống QR Code, Website tham quan Nhà máy trực tuyến và Hệ thống DMS được ghi nhận về khả năng tạo tác động tích cực, rõ ràng và hiệu quả cho các bên tham gia trong chuỗi phân phối.

Người nông dân có thể kiểm tra thông tin sản phẩm ngay trên bao bì, cũng như tham gia các chương trình xúc tiến bán hàng do PVCFC tổ chức; nhà phân phối vận hành chuỗi cung ứng minh bạch và hiệu quả hơn thông qua nền tảng số hóa. Giải pháp này thể hiện định hướng nhất quán của PVCFC trong việc xây dựng hệ sinh thái phân phối có trách nhiệm, đặt niềm tin của khách hàng làm trung tâm.

Đại diện PVCFC nhận biểu trưng vinh danh PVCFC đạt Doanh nghiệp có Dịch vụ số xuất sắc, Công nghiệp thông minh và Công nghệ AI tác động tới cuộc sống.

Ở hạng mục Công nghệ AI tác động tới cuộc sống (I4 AI For Life Award), bộ đôi nền tảng “Anh Hai Cà Mau” và “2Nông – Trợ lý canh tác” được đánh giá cao về tác động thực tiễn đối với cộng đồng nông dân. Hai nền tảng này ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ chẩn đoán dịch hại, tư vấn kỹ thuật canh tác và quản lý vườn trực tiếp trên thiết bị di động – đưa năng lực hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu đến tay người nông dân.

DẤU ẤN NỔI BẬT TRONG CHUỖI THÀNH TÍCH LIÊN TỤC CỦA PVCFC

Thành tích tại Vietnam I4 Impact Awards 2026 tiếp nối chuỗi ghi nhận liên tục của PVCFC trong thời gian gần đây: Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao hơn 10 năm liên tiếp; Top 8 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn; và Giải Nhất Báo cáo Phát triển bền vững nhóm ngành phi tài chính năm 2025.

Với hành trình 15 năm phát triển (2011–2026), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau đã từng bước mở rộng từ nhà sản xuất phân bón sang nhà cung cấp giải pháp dinh dưỡng và canh tác toàn diện, với bộ sản phẩm hiện diện tại hơn 20 quốc gia.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu – để PVCFC không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn ngày càng phục vụ người nông dân Việt Nam tốt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.